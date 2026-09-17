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Xabi Alonso salue une « importante journée » alors que Clearlake Capital prend le contrôle total de Chelsea après le départ de Todd Boehly
Une nouvelle ère à Stamford Bridge
Chelsea est officiellement entré dans un nouveau chapitre de son histoire moderne après l'annonce selon laquelle Clearlake Capital a pris le contrôle total du club. Todd Boehly et Mark Walter, qui détenaient chacun une participation de 12,83 %, ont finalisé la vente de leurs parts à la société de capital-investissement. Cette opération consolide le pouvoir entre les mains de Behdad Eghbali et Jose E. Feliciano, Clearlake faisant passer sa majorité précédente de 61,5 % à une position dominante.
S'adressant aux médias avant le prochain match de Chelsea contre Brentford vendredi, Alonso n'a pas tardé à reconnaître l'importance de ce changement structurel. « Je pense que c'est un jour important pour le club quand il y a un changement important dans la structure du club, un nouveau propriétaire », a déclaré Alonso en conférence de presse jeudi.
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Alonso remercie les propriétaires sortants
Malgré la nature souvent turbulente de l’ère Boehly, entamée par un rachat record de 2,5 milliards de livres sterling en 2022, Alonso s’est montré respectueux envers les bases posées par les investisseurs américains sortants. L’ancien entraîneur du Bayer Leverkusen a souligné que, même s’il n’était pas présent au début de leur mandat, il comprenait les efforts nécessaires pour stabiliser le club après les sanctions imposées à l’ancien propriétaire Roman Abramovich.
Alonso a publiquement exprimé sa reconnaissance pour le travail effectué en coulisses, déclarant : « Merci aux anciens propriétaires pour ce qu’ils ont fait. Je n’étais pas ici, mais je sais qu’ils ont joué un rôle important. Et maintenant que Behdad [Eghbali] prend davantage le contrôle, ou presque le contrôle total, je pense qu’il est bon que le principal soit clairement identifié. »
Travailler avec Behdad Eghbali
Au cœur de l’optimisme d’Alonso se trouve sa relation personnelle avec Eghbali, qui est devenu une figure de plus en plus influente au centre d’entraînement de Cobham du club. L’entraîneur a révélé qu’Eghbali avait été le principal artisan de sa décision de rejoindre le club londonien, se rendant en Espagne pour lui présenter la vision à long terme.
« J’ai une très bonne relation avec Behdad ; c’est lui qui est venu à Madrid pour m’expliquer le projet afin de me convaincre et nous travaillons bien ensemble », a expliqué Alonso. « Comme je l’ai mentionné, nous avons achevé la première phase du projet de l’effectif. C’est bien, et maintenant nous avançons ensemble. »
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Point sur les blessures avant Brentford
Loin du tumulte en coulisses, Alonso a livré une mise à jour quelque peu cryptique concernant l’état physique de Joao Pedro. L’attaquant a joué un rôle essentiel dans l’excellent début d’Alonso pour sa première saison, avec trois buts et trois passes décisives lors des quatre premiers matches de Chelsea en Premier League. Cependant, son récent forfait avec la sélection brésilienne en raison d’une inquiétude liée à une blessure a suscité des craintes quant à sa disponibilité.
« En ce qui concerne les blessures et l’effectif, nous avons la dernière séance d’entraînement demain, donc personne n’est écarté pour vendredi pour le moment. Je préfère être prudent et nous attendrons demain pour prendre la décision finale concernant chaque joueur », a-t-il déclaré.
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