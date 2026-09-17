Xabi Alonso salue une « importante journée » alors que Clearlake Capital prend le contrôle total de Chelsea après le départ de Todd Boehly

Chelsea est officiellement entré dans un nouveau chapitre de son histoire moderne après l'annonce selon laquelle Clearlake Capital a pris le contrôle total du club. Todd Boehly et Mark Walter, qui détenaient chacun une participation de 12,83 %, ont finalisé la vente de leurs parts à la société de capital-investissement. Cette opération consolide le pouvoir entre les mains de Behdad Eghbali et Jose E. Feliciano, Clearlake faisant passer sa majorité précédente de 61,5 % à une position dominante.

S'adressant aux médias avant le prochain match de Chelsea contre Brentford vendredi, Alonso n'a pas tardé à reconnaître l'importance de ce changement structurel. « Je pense que c'est un jour important pour le club quand il y a un changement important dans la structure du club, un nouveau propriétaire », a déclaré Alonso en conférence de presse jeudi.