Chelsea prendra une décision tardive concernant Caicedo ce samedi, soit seulement vingt-quatre heures avant son coup d’envoi face au champion d’Angleterre en titre. Le milieu de terrain de 24 ans connaît un début de nouvelle saison frustrant, ayant déjà manqué la victoire inaugurale contre Fulham ainsi que le succès en Carabao Cup en milieu de semaine face à Luton Town.

Entré en jeu à la 68e minute lors de la victoire palpitante 4-3 de Chelsea contre Brighton & Hove Albion dimanche, Caicedo n’a tenu que 14 minutes avant de s’écrouler sur la pelouse. Bien qu’il ait eu besoin de soins sur le terrain et qu’il ait finalement pu sortir sans aide, la nature récurrente du problème suscite une vive inquiétude à Cobham.