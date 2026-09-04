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Xabi Alonso s’inquiète de la condition physique de Moises Caicedo avant le derby contre Arsenal après le dernier contretemps du milieu de terrain
Inquiétudes autour de la blessure de la star équatorienne
Chelsea prendra une décision tardive concernant Caicedo ce samedi, soit seulement vingt-quatre heures avant son coup d’envoi face au champion d’Angleterre en titre. Le milieu de terrain de 24 ans connaît un début de nouvelle saison frustrant, ayant déjà manqué la victoire inaugurale contre Fulham ainsi que le succès en Carabao Cup en milieu de semaine face à Luton Town.
Entré en jeu à la 68e minute lors de la victoire palpitante 4-3 de Chelsea contre Brighton & Hove Albion dimanche, Caicedo n’a tenu que 14 minutes avant de s’écrouler sur la pelouse. Bien qu’il ait eu besoin de soins sur le terrain et qu’il ait finalement pu sortir sans aide, la nature récurrente du problème suscite une vive inquiétude à Cobham.
- Getty Images Sport
Alonso fait le point sur sa condition physique
S’exprimant lors de sa conférence de presse d’avant-match vendredi, Alonso s’est montré prudent lorsqu’il a été interrogé sur la disponibilité d’un joueur qui s’était révélé déterminant pour Chelsea la saison dernière malgré sa 10e place. L’international équatorien de 24 ans, vice-capitaine derrière Reece James et auteur de 149 apparitions pour le club depuis son arrivée en provenance de Brighton en août 2023, reste un élément crucial de la colonne vertébrale de Chelsea avant le derby à venir.
« Nous vérifierons demain, demain sera le dernier moment pour décider du groupe pour dimanche », a déclaré Alonso aux journalistes, interrogé sur la situation. L’ancien milieu de Liverpool et du Real Madrid a appelé les supporters et les médias à rester patients pendant que les examens médicaux se poursuivent, ajoutant : « Nous ne devons pas nous inquiéter, nous devons vérifier demain et prendre la décision finale. »
Gérer la transition au milieu de terrain
Le milieu de terrain de Chelsea a connu une transformation majeure cet été après le départ d’Enzo Fernandez vers Manchester City. Le club s’est montré actif sur le marché afin de garantir à Alonso suffisamment d’options, en obtenant les signatures de Valentin Barco et du vétéran Jordan Henderson.
L’entraîneur estime que l’effectif possède assez de flexibilité tactique pour faire face aux exigences de la Premier League même si Caicedo venait à être absent. Il a mis en avant le mélange de jeunesse et d’expérience désormais présent dans le vestiaire, qu’il juge crucial pour traverser une série de matches difficile. « Nous avons différentes qualités, différentes personnalités, a expliqué Alonso en évoquant ses options tactiques. Valentin est jeune, mais il est arrivé avec beaucoup d’énergie. Nous avons Hendo, il a le calme, l’état d’esprit, il sait ce qu’il se passe dans les matches. Il se rapproche, se rapproche du temps de jeu. »
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Flexibilité tactique et profondeur d’effectif
Si Caicedo ne passe pas son test de condition physique samedi, Alonso est prêt à se tourner vers d’autres solutions, alors que les deux rivaux londoniens mettent en jeu leur départ parfait. Arsenal et Chelsea abordent tous deux ce derby avec le maximum de points après leurs deux premières journées de Premier League, les Gunners s’étant imposés contre Coventry City et Aston Villa, tandis que Chelsea a pris le dessus sur Fulham et Brighton.
Alonso reste confiant quant au fait que son plan tactique peut être appliqué par différents membres de l’effectif, quels que soient les joueurs disponibles dimanche après-midi. « Nous avons Rom (Romeo Lavia), Reece (James) aussi, Malo (Gusto) aussi, il peut jouer [au milieu de terrain] », a ajouté Alonso.
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