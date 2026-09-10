Chelsea a d'abord éprouvé des difficultés après qu'Alonso a effectué neuf changements par rapport à la défaite du week-end contre Arsenal. Leeds a profité d'une prestation décousue de Chelsea, virant à la pause avec un avantage de 1-0 grâce à Tarik Muharemovic, avant que Brenden Aaronson ne double l'avance des visiteurs peu après la reprise.

Face à une élimination surprise en Carabao Cup, Alonso a procédé à quatre remplacements à la mi-temps. Le changement de dynamique a été immédiat puisque Cole Palmer a transformé un penalty puis inscrit un deuxième but dans les deux minutes suivantes pour remettre les deux équipes à égalité. Pedro Neto a ensuite marqué pour conclure un renversement remarquable en six minutes, avant que Danny Welbeck ne porte le score à 4-2 sur une passe décisive de Morgan Rogers.

Dominic Calvert-Lewin a brièvement redonné espoir à Leeds, mais le premier but de Valentin Barco avec Chelsea, puis un deuxième en fin de match de Welbeck, ont scellé une victoire folle 6-3. Rogers s'est montré déterminant en sortie de banc, délivrant trois passes décisives lors de la déferlante de la seconde période.



