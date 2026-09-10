Mark Pain
Traduit par
Xabi Alonso s’en veut ! L’entraîneur de Chelsea admet avoir rendu les choses « trop difficiles » pour les stars de Chelsea après un thriller chaotique à neuf buts contre Leeds United
Neuf changements provoquent une frayeur précoce
Chelsea a d'abord éprouvé des difficultés après qu'Alonso a effectué neuf changements par rapport à la défaite du week-end contre Arsenal. Leeds a profité d'une prestation décousue de Chelsea, virant à la pause avec un avantage de 1-0 grâce à Tarik Muharemovic, avant que Brenden Aaronson ne double l'avance des visiteurs peu après la reprise.
Face à une élimination surprise en Carabao Cup, Alonso a procédé à quatre remplacements à la mi-temps. Le changement de dynamique a été immédiat puisque Cole Palmer a transformé un penalty puis inscrit un deuxième but dans les deux minutes suivantes pour remettre les deux équipes à égalité. Pedro Neto a ensuite marqué pour conclure un renversement remarquable en six minutes, avant que Danny Welbeck ne porte le score à 4-2 sur une passe décisive de Morgan Rogers.
Dominic Calvert-Lewin a brièvement redonné espoir à Leeds, mais le premier but de Valentin Barco avec Chelsea, puis un deuxième en fin de match de Welbeck, ont scellé une victoire folle 6-3. Rogers s'est montré déterminant en sortie de banc, délivrant trois passes décisives lors de la déferlante de la seconde période.
- Getty Images Sport
Alonso assume la responsabilité
S’exprimant après le match, Alonso a refusé de critiquer ses remplaçants et a au contraire pointé du doigt sa propre responsabilité. L’Espagnol a reconnu qu’un large remaniement de son onze de départ avait rendu l’équipe vulnérable.
« J’en prends la responsabilité, a déclaré l’ancien entraîneur du Bayer Leverkusen après la rencontre. Aucun joueur n’est à blâmer, c’est une décision que nous avons prise. En première période, les choses ne se passaient pas comme nous le voulions. Quand vous n’avez pas le temps de travailler [avec les joueurs de l’effectif], il est difficile de rivaliser à ce niveau. Nous devons analyser, mais je suis heureux que nous nous soyons qualifiés, heureux de la réaction. »
Il a ajouté : « Je vais évaluer plus en profondeur comment je peux aider les joueurs qui ne jouent pas autant à avoir un meilleur impact, à se sentir mieux.
« Aujourd’hui, c’était difficile pour eux. Peut-être que j’ai rendu les choses trop difficiles. Mais il faut réagir et prendre des décisions. L’impact des joueurs entrés en jeu a été bon. Je dois assumer ma part de responsabilité et ma propre responsabilité. »
Des questions sur la profondeur de l’effectif émergent malgré les folles dépenses de l’été
Le caractère chaotique de cette victoire soulève immédiatement des questions sur la profondeur de l’effectif de Chelsea. Malgré l’intégration de 10 recrues de l’équipe première durant le mercato, l’équipe bis de Chelsea a semblé fragile et fébrile défensivement face à Leeds.
Interrogé sur le fait de savoir si cette performance mettait en lumière un manque d’options de remplacement fiables, Alonso a rejeté cette idée. « Je préfère ne pas adopter cette vision cynique, a-t-il insisté. Je sais que je n’ai probablement pas pris les bonnes décisions pour leur permettre de montrer leur meilleur niveau. C’est quelque chose que je vais analyser et dont je vais tirer des leçons. »
- AFP
Le tirage au sort du quatrième tour de la Coupe de la Ligue attend Chelsea
Chelsea rejoint Bournemouth, Crystal Palace, Bradford City, Sunderland et Newcastle au quatrième tour de la Carabao Cup. Les rencontres restantes du troisième tour se concluront la semaine prochaine, alors que les équipes se disputent les dernières places pour les huitièmes de finale.
Chelsea connaîtra son prochain adversaire lorsque le tirage au sort aura lieu mercredi soir prochain, à l’issue du match entre Manchester United et Brighton. En attendant, Alonso doit trouver comment équilibrer efficacement son effectif alors que le calendrier national s’intensifie.
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