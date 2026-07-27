Xabi Alonso s’attend à davantage d’activité de la part de Chelsea sur le marché des transferts et dévoile son plan concernant les recrues record Morgan Rogers et Cole Palmer

Alonso s’attend à ce que le club soit très actif jusqu’à la clôture du mercato et insiste sur la nécessité de bâtir un effectif alliant qualité technique et force mentale pour rivaliser au plus haut niveau. Les Blues seraient sur le point de finaliser un transfert de 52 millions de livres sterling avec le défenseur de Crystal Palace, Maxence Lacroix. Âgé de 26 ans, le Français marquerait un tournant dans la stratégie récente du club, puisqu’il deviendrait la recrue la plus âgée recrutée par la direction depuis 2022.

L’arrivée potentielle de Valentin Barco, en provenance de Strasbourg, confirme que le club cherche toujours à renforcer son effectif. « Nous voulons un effectif présentant un bon équilibre entre qualité et mentalité », a déclaré Alonso. « Ces deux aspects doivent aller de pair en termes de maturité, mais je pense que nous abordons la nouvelle saison avec une bonne énergie. C’est important. »