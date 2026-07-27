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Xabi Alonso s’attend à davantage d’activité de la part de Chelsea sur le marché des transferts et dévoile son plan concernant les recrues record Morgan Rogers et Cole Palmer
Attendez-vous à davantage de mouvements sur le marché des transferts.
Alonso s’attend à ce que le club soit très actif jusqu’à la clôture du mercato et insiste sur la nécessité de bâtir un effectif alliant qualité technique et force mentale pour rivaliser au plus haut niveau. Les Blues seraient sur le point de finaliser un transfert de 52 millions de livres sterling avec le défenseur de Crystal Palace, Maxence Lacroix. Âgé de 26 ans, le Français marquerait un tournant dans la stratégie récente du club, puisqu’il deviendrait la recrue la plus âgée recrutée par la direction depuis 2022.
L’arrivée potentielle de Valentin Barco, en provenance de Strasbourg, confirme que le club cherche toujours à renforcer son effectif. « Nous voulons un effectif présentant un bon équilibre entre qualité et mentalité », a déclaré Alonso. « Ces deux aspects doivent aller de pair en termes de maturité, mais je pense que nous abordons la nouvelle saison avec une bonne énergie. C’est important. »
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Gestion de l'effectif et des départs
Avec un effectif de Chelsea qui approche les 40 joueurs, les dernières semaines du mercato s’annoncent aussi bien marquées par les départs que par les arrivées. Alonso est lucide : il faut réduire l’effectif pour préserver l’harmonie et garantir à chacun un rôle clair. Le staff technique et le département recrutement collaborent étroitement pour aboutir à un groupe allégé et compétitif.
Alonso a déclaré : « Nous devons être conscients qu’il y aura probablement encore des mouvements. Nous devons faire preuve de souplesse et agir rapidement. L’essentiel, c’est que nous ayons une idée claire, un plan précis que nous avons élaboré. Il évoluera sans doute avant la clôture du mercato. »
Les grandes lignes du partenariat entre Rogers et Palmer
L’une des principales questions concernant le mercato estival de Chelsea est de savoir comment Alonso compte intégrer Rogers dans le même onze de départ que Palmer, la figure emblématique du club. Les deux joueurs partagent de nombreuses similitudes stylistiques. Cependant, Alonso a balayé les inquiétudes concernant un éventuel conflit de postes.
« J’ai un plan. J’ai une idée. Je les vois très bien s’associer. Nous avons besoin d’un bon mélange. Si nous parvenons à trouver le bon équilibre et à placer ces joueurs exceptionnels aux bons postes, avec un bon contrôle du jeu, alors nous serons plus compétitifs, que ce soit avec ou sans le ballon », a déclaré Alonso.
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Les attentes de l'entraîneur à l'égard de Rogers
Rogers a rejoint les Blues la semaine dernière pour la somme astronomique de 117 millions de livres sterling, ce qui fait de lui le joueur britannique le plus cher de tous les temps. Malgré la pression liée à un tel transfert, Alonso est convaincu que le milieu de terrain de 24 ans s'intégrera sans difficulté au sein de l'équipe.
Alonso a justifié cet investissement colossal : « À ce poste, nous avions besoin d’un joueur clé et je suis convaincu qu’il n’existait pas beaucoup d’options meilleures que Morgan Rogers », a déclaré Alonso. « Il nous faut des joueurs capables d’avoir un impact quasi immédiat et je suis sûr que Morgan n’aura pas besoin de beaucoup de temps pour s’adapter au club, au système et à ses coéquipiers. L’idée était claire : recruter un joueur de haut niveau, et Morgan répond parfaitement à ce profil. »
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