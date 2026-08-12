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Xabi Alonso obtient sa recrue ! Chelsea confirme sa SEPTIÈME signature de l’été avec l’arrivée de Pep Chavarria en provenance du Rayo Vallecano
Alonso met la main sur sa priorité défensive
Alonso a réussi à renforcer ses options défensives avec l’acquisition de Chavarria, qui rejoint Chelsea dans le cadre d’un transfert d’environ 16,3 millions de livres sterling. L’Espagnol arrive dans l’ouest de Londres après une campagne remarquable en Liga, où il a joué un rôle clé dans la qualification du Rayo Vallecano pour la finale de l’UEFA Conference League et dans sa huitième place au classement. Ce transfert représente une étape importante pour le défenseur, qui a connu une ascension fulgurante depuis son départ de la deuxième division espagnole.
- DeFodi Images
Chavarria réagit à son transfert à Chelsea
S’exprimant sur le site officiel du club, Chavarria a fait part de sa joie après ce transfert, en déclarant : « Je suis tellement impatient de commencer. C’est un rêve pour moi, car Chelsea est l’un des plus grands clubs du monde.
« C’est une grande opportunité, mais je suis prêt et je vais travailler dur pour aider l’équipe à obtenir du succès. Il y a beaucoup de personnes qui m’ont aidé à arriver jusqu’à ce moment et je dois remercier ma famille. Ils m’ont toujours soutenu et ce jour n’est possible que grâce à eux. »
Alors que la nouvelle saison approche, Alonso s’emploie rapidement à intégrer Chavarria aux exercices tactiques du groupe. La solidité du défenseur est un atout majeur, lui qui a disputé 44 matches toutes compétitions confondues avec le Rayo la saison dernière. La direction de Chelsea est convaincue que les qualités physiques et l’intelligence tactique de l’Espagnol lui permettront de s’adapter sans difficulté au rythme du football anglais.
Changement tactique à Chelsea
La signature de Chavarria met en lumière une évolution claire de la stratégie de recrutement de Chelsea sous la direction d’Alonso. Alors que le groupe propriétaire BlueCo s’était auparavant fortement concentré sur la signature de jeunes espoirs au potentiel à long terme, le dernier mercato a vu un virage vers des professionnels confirmés après les arrivées du vétéran de Premier League Danny Welbeck et de Jordan Henderson.
Le latéral gauche de 28 ans devrait offrir une concurrence féroce à Jorrel Hato sur le côté gauche, comblant le vide laissé par le départ de Cucurella au Real Madrid. Alonso apprécierait particulièrement la polyvalence de Chavarria, puisque le défenseur est tout aussi à l’aise dans une défense à quatre classique que dans un rôle de piston plus avancé.
- AFP
Le jeu des chaises musicales se poursuit à Stamford Bridge
L’arrivée de Chavarria porte à sept le nombre total de recrues estivales de Chelsea, prolongeant une période d’activité sans précédent sur le marché des transferts. Le club a déjà dépensé sans compter pour s’attacher les services de Morgan Rogers dans le cadre d’un transfert record pour un joueur britannique, aux côtés d’autres arrivées notables comme Maxence Lacroix, Marco Palestra et Valentin Barco.
Cependant, cet afflux de nouveaux talents a nécessité un important dégraissage afin de gérer la taille de l’effectif et la masse salariale. Au-delà du départ de Cucurella, Chelsea a validé plusieurs sorties, dont la vente définitive du défenseur formé au club Trevoh Chalobah à la formation italienne de Côme. D’autres joueurs en marge du groupe, comme Andrey Santos et Tyrique George, sont également partis, tandis qu’Alejandro Garnacho a rejoint Aston Villa à titre temporaire.
L’attention se tourne désormais vers la dernière ligne droite de la pré-saison, où Chelsea cherchera à prendre de l’élan après une série de résultats mitigés, dont un spectaculaire match nul 3-3 contre Johor Darul Ta'zim. Alors que le club approche de la fin de sa campagne de recrutement, la pression sera sur Alonso pour intégrer ces sept nouvelles recrues au sein d’un collectif cohérent.
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