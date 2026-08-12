S’exprimant sur le site officiel du club, Chavarria a fait part de sa joie après ce transfert, en déclarant : « Je suis tellement impatient de commencer. C’est un rêve pour moi, car Chelsea est l’un des plus grands clubs du monde.

« C’est une grande opportunité, mais je suis prêt et je vais travailler dur pour aider l’équipe à obtenir du succès. Il y a beaucoup de personnes qui m’ont aidé à arriver jusqu’à ce moment et je dois remercier ma famille. Ils m’ont toujours soutenu et ce jour n’est possible que grâce à eux. »

Alors que la nouvelle saison approche, Alonso s’emploie rapidement à intégrer Chavarria aux exercices tactiques du groupe. La solidité du défenseur est un atout majeur, lui qui a disputé 44 matches toutes compétitions confondues avec le Rayo la saison dernière. La direction de Chelsea est convaincue que les qualités physiques et l’intelligence tactique de l’Espagnol lui permettront de s’adapter sans difficulté au rythme du football anglais.