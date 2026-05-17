Getty Images Sport
Traduit par
Xabi Alonso laisse entendre qu'il pourrait être nommé nouvel entraîneur de Chelsea dans un message publié sur les réseaux sociaux
Une publication sur les réseaux sociaux a suffi pour embraser l’enthousiasme des supporters de Chelsea.
Xabi Alonso a vendu la mèche dimanche matin en publiant une mise à jour significative sur son compte officiel X. L’ancien entraîneur du Bayer Leverkusen et du Real Madrid a partagé un message annonçant : « Xabi Alonso, sur le point de devenir l’entraîneur de Chelsea », accompagné d’un lien vers un article du journal espagnol Marca détaillant son arrivée à Londres.
Ce message, depuis supprimé, intervient alors que les rumeurs vont bon train sur un accord imminent entre les Blues et le tacticien de 44 ans. Depuis le limogeage de Liam Rosenior en avril, Chelsea a écumé le marché à la recherche d’un successeur de renom, et l’activité d’Alonso sur les réseaux sociaux confirme que la quête est enfin terminée.
X
- Getty Images Sport
Accord conclu sur un contrat à long terme
Selon les informations circulant samedi soir, Chelsea aurait finalisé l’arrivée de sa cible prioritaire pour le poste d’entraîneur, les deux parties ayant trouvé un accord complet sur un contrat de quatre ans. L’Espagnol avait été aperçu à Londres la semaine dernière pour des entretiens en face à face avec les dirigeants des Blues, au cours desquels il aurait accepté la mission de redresser le club après une saison difficile.
Sans club depuis son départ du Real Madrid en janvier, où il avait dirigé l’équipe pendant sept mois et remporté 24 de ses 34 matchs, l’ancien technicien du Bayern Munich conserve une cote élevée en Europe grâce à ses exploits réalisés en Allemagne.
Succès en Bundesliga et record à Madrid
Avant son passage dans la capitale espagnole, Alonso a orchestré l’une des saisons les plus remarquables de l’histoire récente du football avec Leverkusen. Il a mené le club allemand au titre de champion de Bundesliga sans défaite lors de l’exercice 2023-2024, tout en conquérant la DFB-Pokal et en atteignant la finale de la Ligue Europa. Un palmarès qui a convaincu les dirigeants de Chelsea qu’il était l’homme de la situation. Au Real Madrid, ses 24 victoires ont maintenu les Blancos dans la course au titre en Liga et qualifiés pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions, malgré un départ précipité. Les dirigeants de Chelsea misent sur cette mentalité de gagnant pour mettre fin à huit saisons sans trophée national.
- Getty Images Sport
La phase intermédiaire prend fin à Stamford Bridge.
L’arrivée imminente d’Alonso intervient après une fin de saison décevante pour l’entraîneur par intérim Calum McFarlane. Samedi, Chelsea s’est incliné 1-0 face à Manchester City en finale de la FA Cup, Antoine Semenyo inscrivant l’unique but de la rencontre. Après le match, McFarlane a exprimé sa frustration concernant l’arbitrage, déclarant : « Je pense que la rencontre était équilibrée, que les deux équipes ont connu des périodes de domination et que chacune a eu ses moments favorables. Ce sont deux très bonnes équipes, j'ai beaucoup de respect pour Manchester City et pour ce qu'ils ont accompli au cours de leur période de succès, alors je tiens d'abord à les féliciter. »
Interrogé sur les deux appels de penalty, il a poursuivi : « Un résultat décevant, mais un match très équilibré. Concernant les actions litigieuses, je pense que ce sont des décisions difficiles, mais pour moi, la collision entre Jorrel Hato et [Abdukodir] Khusanov dans la surface est un penalty : Jorrel arrive de face et c’est une collision par derrière ; si cela s’était produit n’importe où ailleurs sur le terrain, ce serait une faute. C’est très similaire à ce qui s’est passé la semaine dernière à Liverpool avec Joao Pedro et [Jeremie] Frimpong. J’avais dit la même chose, je pensais que c’était un penalty aussi. Parfois, on les obtient, parfois non. »