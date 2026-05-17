L’arrivée imminente d’Alonso intervient après une fin de saison décevante pour l’entraîneur par intérim Calum McFarlane. Samedi, Chelsea s’est incliné 1-0 face à Manchester City en finale de la FA Cup, Antoine Semenyo inscrivant l’unique but de la rencontre. Après le match, McFarlane a exprimé sa frustration concernant l’arbitrage, déclarant : « Je pense que la rencontre était équilibrée, que les deux équipes ont connu des périodes de domination et que chacune a eu ses moments favorables. Ce sont deux très bonnes équipes, j'ai beaucoup de respect pour Manchester City et pour ce qu'ils ont accompli au cours de leur période de succès, alors je tiens d'abord à les féliciter. »

Interrogé sur les deux appels de penalty, il a poursuivi : « Un résultat décevant, mais un match très équilibré. Concernant les actions litigieuses, je pense que ce sont des décisions difficiles, mais pour moi, la collision entre Jorrel Hato et [Abdukodir] Khusanov dans la surface est un penalty : Jorrel arrive de face et c’est une collision par derrière ; si cela s’était produit n’importe où ailleurs sur le terrain, ce serait une faute. C’est très similaire à ce qui s’est passé la semaine dernière à Liverpool avec Joao Pedro et [Jeremie] Frimpong. J’avais dit la même chose, je pensais que c’était un penalty aussi. Parfois, on les obtient, parfois non. »



