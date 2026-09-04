La poursuite de Barrios s’inscrit dans la continuité d’un été marqué par une activité sans précédent à Stamford Bridge, où le club a servi de véritable plaque tournante pour les talents. Chelsea a donné la priorité à des renforts correspondant précisément à la philosophie tactique d’Alonso, ce qui a porté les dépenses totales à un peu plus de 345 millions de livres sterling pour les nouvelles recrues. Ces arrivées ont comblé des lacunes importantes, aussi bien dans le secteur défensif que dans le secteur offensif, alors que le club cherche à jouer sur tous les tableaux cette saison.

Cependant, Chelsea s’est montré tout aussi agressif pour dégraisser son effectif, en se séparant de plusieurs joueurs devenus excédentaires afin d’équilibrer les comptes. Le club a généré près de 390 millions de livres sterling grâce aux ventes, bouclant le mercato dans une position financière très favorable. Cette gestion habile a permis à Chelsea de terminer cette période comme le club ayant généré le plus de revenus sur l’ensemble du marché européen, lui donnant les moyens nécessaires pour lancer une offre importante pour Barrios en janvier.



