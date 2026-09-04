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Xabi Alonso identifie le remplaçant « parfait » d'Enzo Fernandez alors que Chelsea prépare une offensive surprise de 100 M€ en janvier pour une star de l'Atlético de Madrid
Alonso vise une star de la Liga pour combler le vide laissé par Fernandez
Chelsea ne perd pas de temps dans sa volonté de reconstruire un milieu de terrain profondément remanié dans les derniers instants du mercato estival. Après avoir vu Fernandez partir à Manchester City pour un montant record et avoir échoué dans une tentative tardive pour Lamine Camara, de Monaco, Chelsea s’est tourné vers la Liga.
Selon Fichajes, le club de l’ouest londonien prépare une énorme offre de 100 millions d’euros (85,6 M£) pour convaincre Pablo Barrios, de l’Atlético de Madrid, de rejoindre Stamford Bridge au début de l’année prochaine. Alonso serait un grand admirateur du joueur de 23 ans, estimant qu’il possède le mélange unique de qualité technique et d’intelligence tactique nécessaire pour s’imposer en Premier League.
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L’Atlético de Madrid prêt à se battre pour son homme fort
Si la puissance financière de Chelsea est bien connue, obtenir la signature de Barrios sera loin d’être simple. Le milieu de terrain est considéré comme une pièce maîtresse du dispositif de Diego Simeone au Metropolitano, et le club espagnol n’a aucune intention de faciliter son départ.
Cette nouvelle stabilité financière est en grande partie due à l’arrivée d’Apollo Sports Capital en tant qu’actionnaire majoritaire du club. Barrios dispose actuellement d’une clause libératoire colossale de 500 millions d’euros, qui protège son avenir à long terme dans la capitale espagnole.
Le mercato estival record de Chelsea
La poursuite de Barrios s’inscrit dans la continuité d’un été marqué par une activité sans précédent à Stamford Bridge, où le club a servi de véritable plaque tournante pour les talents. Chelsea a donné la priorité à des renforts correspondant précisément à la philosophie tactique d’Alonso, ce qui a porté les dépenses totales à un peu plus de 345 millions de livres sterling pour les nouvelles recrues. Ces arrivées ont comblé des lacunes importantes, aussi bien dans le secteur défensif que dans le secteur offensif, alors que le club cherche à jouer sur tous les tableaux cette saison.
Cependant, Chelsea s’est montré tout aussi agressif pour dégraisser son effectif, en se séparant de plusieurs joueurs devenus excédentaires afin d’équilibrer les comptes. Le club a généré près de 390 millions de livres sterling grâce aux ventes, bouclant le mercato dans une position financière très favorable. Cette gestion habile a permis à Chelsea de terminer cette période comme le club ayant généré le plus de revenus sur l’ensemble du marché européen, lui donnant les moyens nécessaires pour lancer une offre importante pour Barrios en janvier.
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L’adéquation tactique sous Alonso
Pour Alonso, le recrutement d’un joueur comme Barrios ne consiste pas seulement à remplacer l’apport de Fernandez, mais aussi à affiner l’identité de l’équipe. La capacité de l’Espagnol à faire rapidement passer le jeu d’une phase à l’autre et son aisance sous pression font de lui un candidat idéal pour le système d’Alonso.
Malgré la résistance attendue de l’Atletico Madrid, Chelsea semble pleinement déterminé à mener cette offensive. La direction du club sait parfaitement que s’attacher les services d’un talent de ce calibre nécessitera un investissement important, mais elle considère Barrios comme la pièce finale de son puzzle au milieu de terrain. À l’approche du mercato de janvier, Chelsea devrait tester la détermination de l’Atletico avec une première offre de 100 M€ afin d’offrir à Alonso la recrue de ses rêves.
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