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Xabi Alonso « furieux » contre la direction de Chelsea ? Joe Cole affirme que le pari tactique lors de la défaite contre Brentford était un message sur le mercato « évident comme le nez au milieu de la figure »
La défaite aggrave la crise au milieu de terrain de Chelsea
Chelsea a subi une lourde défaite 3-0 sur la pelouse de Brentford vendredi soir, ce qui a renforcé les interrogations autour des options limitées de Xabi Alonso au milieu de terrain. Chelsea s'est effondré en seconde période au Gtech Community Stadium, conservant un bilan catastrophique avec au moins deux buts encaissés lors de chaque match de Premier League cette saison.
Alors que l'équipe était menée 2-0 en fin de match, Alonso a effectué un changement qui a fait hausser les sourcils dans tout le football anglais. Au lieu de se tourner vers des joueurs expérimentés comme Romeo Lavia, l'entraîneur espagnol a lancé le jeune espoir du centre de formation Mahdi Nicoll-Jazuli, 16 ans, pour tenter de sauver le match avant que Fabio Carvalho ne frappe en plein temps additionnel.
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Alonso envoie un message à la direction
Les consultants ont rapidement interprété l’entrée du jeune adolescent comme un défi direct lancé à la direction de Chelsea. L’ancien ailier des Blues, Cole, estime que cette décision était un geste calculé de la part d’un entraîneur visiblement frustré.
« Xabi Alonso envoie un message au conseil d’administration pour dire que nous n’avons pas assez de solutions, et je fais entrer un gamin de 16 ans au milieu de terrain alors que nous essayons de revenir au score à l’extérieur contre nos rivaux », a déclaré Cole à Premier League Productions. « C’était limpide pour moi. Et vu la manière dont il a quitté le terrain à la fin, je pense qu’il est furieux à ce sujet. »
Les ventes estivales laissent un angle mort flagrant
Le cœur du milieu de terrain de Chelsea a été entièrement démantelé pendant le mercato estival. Des éléments clés Enzo Fernandez et Andrey Santos ont été vendus à Manchester City et Manchester United respectivement, tandis qu’un transfert de dernière minute pour Lamine Camara, de Monaco, a capoté au tout dernier moment.
L’ancien attaquant de Premier League Murray a souligné qu’Alonso a été contraint d’utiliser des latéraux comme Reece James et Malo Gusto dans l’axe. Contre Brentford, Jordan Henderson, 36 ans, a été associé à la recrue estivale Valentin Barco.
« Je pense que lorsque Xabi Alonso fait entrer le jeune Mahdi Nicoll-Jazuli à 16 ans alors que vous êtes menés 2-0, c’est un message adressé à la direction pour dire que vous n’avez pas assez de ressources au milieu de terrain avec les départs de Santos et Fernandez lors du mercato », a déclaré Murray.
« C’est un gros angle mort pour eux, ils ont aligné des arrières droits au milieu de terrain à plusieurs reprises, aujourd’hui ils ont bien deux milieux de métier, mais faire entrer ce joueur de 16 ans était un message fort. »
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À la recherche d’une solution tactique
Alonso est confronté à une tâche difficile dans les semaines à venir, alors qu’il tente de bricoler une organisation tactique fonctionnelle. Il a déjà utilisé trois combinaisons différentes au milieu de terrain en seulement cinq matches de championnat, ce qui souligne un cruel manque de continuité dans ses compositions de départ.
Les blessures n’ont fait qu’aggraver le problème, avec l’homme clé Moises Caicedo écarté en raison d’un problème musculaire persistant. Tant que l’international équatorien n’aura pas retrouvé la pleine possession de ses moyens, la vulnérabilité structurelle de Chelsea dans l’axe du terrain restera une faiblesse flagrante que les équipes adverses pourront exploiter.
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