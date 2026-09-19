Le cœur du milieu de terrain de Chelsea a été entièrement démantelé pendant le mercato estival. Des éléments clés Enzo Fernandez et Andrey Santos ont été vendus à Manchester City et Manchester United respectivement, tandis qu’un transfert de dernière minute pour Lamine Camara, de Monaco, a capoté au tout dernier moment.

L’ancien attaquant de Premier League Murray a souligné qu’Alonso a été contraint d’utiliser des latéraux comme Reece James et Malo Gusto dans l’axe. Contre Brentford, Jordan Henderson, 36 ans, a été associé à la recrue estivale Valentin Barco.

« Je pense que lorsque Xabi Alonso fait entrer le jeune Mahdi Nicoll-Jazuli à 16 ans alors que vous êtes menés 2-0, c’est un message adressé à la direction pour dire que vous n’avez pas assez de ressources au milieu de terrain avec les départs de Santos et Fernandez lors du mercato », a déclaré Murray.

« C’est un gros angle mort pour eux, ils ont aligné des arrières droits au milieu de terrain à plusieurs reprises, aujourd’hui ils ont bien deux milieux de métier, mais faire entrer ce joueur de 16 ans était un message fort. »