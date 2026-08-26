Getty Images Sport
Traduit par
Xabi Alonso fait une mise au point cruciale sur Enzo Fernandez alors que Manchester City prépare une énorme offre le jour de la date limite du mercato
Les plans de Fernandez pour la Carabao Cup
Manchester City se prépare à passer à l'action pour Fernandez malgré le non-respect d'une échéance informelle fixée plus tôt lors de ce mercato par Chelsea. Fernandez, valorisé à 120 millions de livres sterling, a été fortement annoncé sur le départ de Stamford Bridge tout l'été.
Cependant, Xabi Alonso s'attend à ce que Fernandez soit impliqué dans le match de Carabao Cup de Chelsea contre Luton Town jeudi, selon The Independent. Fernandez est entré en jeu lors de leur match d'ouverture de Premier League contre Fulham lundi. Confirmant la situation de Fernandez, Alonso a déclaré : « Oui, donc nous nous attendons à ce qu'il soit impliqué. Il s'est entraîné, il s'entraîne vraiment bien, c'est un bon professionnel et il sera impliqué. »
- (C)Getty Images
Garder les meilleurs joueurs à Chelsea
Fernandez a reçu un accueil chaleureux de la part des supporters de Chelsea lorsqu’il est entré en jeu à Craven Cottage, après avoir auparavant été hué lors d’un match amical de pré-saison à Stamford Bridge à la suite de son rôle controversé dans la victoire de l’Argentine sur l’Angleterre en demi-finale de la Coupe du monde.
Interrogé sur la possibilité de conserver Fernandez, Alonso a reconnu que Chelsea devait évaluer la situation avec soin. Alonso a déclaré : « Nous voulons avoir la meilleure équipe possible. Nous connaissons ses qualités. Il l’a montré et nous devons attendre, mais nous allons penser à demain et voir comment les choses évoluent. » Manchester City devrait soumettre une nouvelle offre avant la date limite du 1er septembre.
Potentiels remplaçants au milieu de terrain pour Fernandez
Si Fernandez part, Chelsea se prépare à revenir à la charge auprès de Bournemouth pour Alex Scott. Bournemouth a jusqu’ici repoussé tout intérêt, mais il existe la conviction qu’une offre supérieure à 80 millions de livres sterling, et probablement plus proche de 90 millions de livres sterling, pourrait les amener à reconsidérer leur position. Alonso n’a pas voulu dire si la vente de Fernandez dépendrait du fait que Chelsea puisse recruter un remplaçant.
Alonso a déclaré : « Il s’agit toujours de comprendre le contexte, la situation, le timing, les circonstances, donc il n’y a pas de règle définie pour tout. Il faut savoir comment les choses ont fonctionné, ce que vous voulez, ce que vous voulez pour l’avenir, donc je n’ai pas de règles gravées dans le marbre. Nous devons évaluer chaque situation. »
- Getty Images
Quelle suite pour Fernandez et Chelsea ?
Chelsea se concentre d’abord sur le match de Carabao Cup de jeudi contre Luton Town, dans lequel Fernandez devrait bien figurer. Après cette rencontre, Alonso et son groupe prépareront des matches cruciaux de Premier League. Pendant ce temps, Manchester City est engagé dans une course contre-la-montre pour formaliser une offre acceptable pour Fernandez avant la fermeture définitive du mercato la semaine prochaine.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles