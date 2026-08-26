Manchester City se prépare à passer à l'action pour Fernandez malgré le non-respect d'une échéance informelle fixée plus tôt lors de ce mercato par Chelsea. Fernandez, valorisé à 120 millions de livres sterling, a été fortement annoncé sur le départ de Stamford Bridge tout l'été.

Cependant, Xabi Alonso s'attend à ce que Fernandez soit impliqué dans le match de Carabao Cup de Chelsea contre Luton Town jeudi, selon The Independent. Fernandez est entré en jeu lors de leur match d'ouverture de Premier League contre Fulham lundi. Confirmant la situation de Fernandez, Alonso a déclaré : « Oui, donc nous nous attendons à ce qu'il soit impliqué. Il s'est entraîné, il s'entraîne vraiment bien, c'est un bon professionnel et il sera impliqué. »