Cette nouvelle vient aggraver une trêve internationale déjà compliquée pour Chelsea, qui a déjà vu son gardien Mike Penders être écarté en raison d’un problème à la cuisse alors qu’il était avec la Belgique.

En outre, Thomas Tuchel a exprimé sa déception concernant Cole Palmer, qui a quitté le groupe de l’Angleterre pour suivre un programme d’entraînement spécifique à sa blessure.

Tuchel a expliqué : « Je crois comprendre qu’il joue avec une gêne et de la douleur, et qu’il ne peut pas évoluer au plus haut niveau avec une gêne et de la douleur. Il s’est donc retiré et nous en a informés, et Chelsea nous en a informés aussi. C’est certain. C’est une opportunité manquée. Il en manque trop. Je ne le blâme pas pour cela. C’est simplement un fait. »