AFP
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Xabi Alonso fait face à une grave crise de sélection alors que la liste des blessés de Chelsea passe à huit joueurs
Gittens souffre d’une blessure à la cheville en sélection nationale
Gittens était titulaire avec l’équipe de Lee Carsley vendredi soir face au Kazakhstan, lors d’un match qualificatif pour le Championnat d’Europe 2027 à Molineux. L’attaquant a toutefois été remplacé à six minutes de la pause pendant la victoire spectaculaire 4-2, cédant sa place à Tyrique George.
Selon un rapport de The Sun, Carsley a confirmé que Gittens retournerait à Chelsea pour passer des examens médicaux immédiats. Carsley a déclaré : « Jamie a reçu un coup à la cheville. Nous ne prenons jamais de risques. Vu l’âge de ces joueurs, nous ne les gardons jamais au rassemblement pour voir comment ils vont. Il va rentrer. »
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Tuchel exprime sa frustration après l’absence de Palmer
Cette nouvelle vient aggraver une trêve internationale déjà compliquée pour Chelsea, qui a déjà vu son gardien Mike Penders être écarté en raison d’un problème à la cuisse alors qu’il était avec la Belgique.
En outre, Thomas Tuchel a exprimé sa déception concernant Cole Palmer, qui a quitté le groupe de l’Angleterre pour suivre un programme d’entraînement spécifique à sa blessure.
Tuchel a expliqué : « Je crois comprendre qu’il joue avec une gêne et de la douleur, et qu’il ne peut pas évoluer au plus haut niveau avec une gêne et de la douleur. Il s’est donc retiré et nous en a informés, et Chelsea nous en a informés aussi. C’est certain. C’est une opportunité manquée. Il en manque trop. Je ne le blâme pas pour cela. C’est simplement un fait. »
Alonso confronté à une crise croissante des blessures à Stamford Bridge
Tuchel a ajouté : « Il manque beaucoup trop de rassemblements à cause des blessures, et je veux seulement me fier à ce que j’observe et vois au sein de mon équipe, et pour cela, il faut être au rassemblement. Et si vous n’êtes pas au rassemblement, il y a un niveau supplémentaire pour impressionner que vous ne pouvez pas atteindre, parce que vous ne pouvez le faire que lorsque vous êtes réellement sur le terrain avec moi. Donc oui, c’est une opportunité manquée. »
De retour à Londres, Chelsea compte plusieurs autres joueurs clés indisponibles. Alonso est actuellement privé de Joao Pedro, Reece James, Moises Caicedo, Marco Palestra et Emmanuel Emegha. Les blessures ont fortement perturbé Gittens après un transfert de 51,5 millions de £ en provenance du Borussia Dortmund.
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Quelle suite pour Chelsea ?
Chelsea attend désormais avec anxiété les résultats des examens médicaux de Gittens, tandis qu'Alonso tente de gérer une crise des blessures grandissante. Chelsea fait face à un calendrier d'octobre éprouvant, qui commencera contre Bournemouth le 10 octobre. Le club affrontera ensuite Everton le 17 octobre puis Tottenham le 24 octobre, avant un match de Capital One Cup contre Liverpool le 28 octobre et un déplacement périlleux à Manchester United le 31 octobre.
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