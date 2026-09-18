L'entraîneur en chef de Chelsea a révélé que son capitaine avait manqué le déplacement de vendredi à Brentford en raison d'un problème aux ischio-jambiers. Comme l'a rapporté football.london, le défenseur a disputé l'intégralité du match nul 2-2 contre Hull City le week-end dernier, mais a contracté un léger problème au cours de la rencontre.

Le club a surveillé sa condition physique jusqu'au matin du match, mais il n'a pas réussi à passer un dernier test pour intégrer le groupe. Chelsea a dû ajuster rapidement sa ligne défensive, James étant essentiel dans son dispositif tactique. Alonso a clarifié la situation concernant son absence soudaine et la décision de le laisser hors du groupe pour le match.