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Xabi Alonso explique les absences de Reece James et Joao Pedro pour le match de Chelsea contre Brentford
- Getty Images Sport
Échec au dernier test de condition physique
L'entraîneur en chef de Chelsea a révélé que son capitaine avait manqué le déplacement de vendredi à Brentford en raison d'un problème aux ischio-jambiers. Comme l'a rapporté football.london, le défenseur a disputé l'intégralité du match nul 2-2 contre Hull City le week-end dernier, mais a contracté un léger problème au cours de la rencontre.
Le club a surveillé sa condition physique jusqu'au matin du match, mais il n'a pas réussi à passer un dernier test pour intégrer le groupe. Chelsea a dû ajuster rapidement sa ligne défensive, James étant essentiel dans son dispositif tactique. Alonso a clarifié la situation concernant son absence soudaine et la décision de le laisser hors du groupe pour le match.
Prudence après une blessure aux ischio-jambiers
Alonso a détaillé la chronologie de la blessure, expliquant pourquoi le club a décidé de ne pas prendre de risques avec le défenseur contre Brentford. L'entraîneur a insisté sur le fait que le staff technique a donné à James toutes les chances de prouver qu'il était apte avant de prendre la décision finale.
Évoquant ce contretemps, Alonso a déclaré : « Il a une petite blessure aux ischio-jambiers. Il a essayé et nous avons attendu jusqu'à ce matin. Il a essayé d'être prêt mais il n'a pas pu [.] Maintenant, nous avons assez de temps pour préparer le prochain match. Il lui manquait juste un peu de temps pour récupérer. » Chelsea a opté pour la prudence, veillant à ce que James n'aggrave pas davantage le problème alors que l'équipe aborde un calendrier chargé au cours des prochaines semaines.
Des ajustements offensifs s’imposent
Joao Pedro est un autre absent notable pour Chelsea et manque le match en cours après un début de campagne tonitruant. L’attaquant a inscrit trois buts et délivré autant de passes décisives lors des quatre premières journées de Premier League, dont un but et une passe décisive contre Hull City. Danny Welbeck l’a remplacé dans la ligne offensive.
Évoquant la profondeur de l’effectif, Alonso a ajouté : « Vous avez un autre trio offensif avec Danny et Pedro [sic]. Je pense que nous voulions avoir un effectif suffisamment solide pour faire face aux blessures, dans ce cas Joao. Danny a des repères et a marqué ici la saison dernière, nous sommes prêts pour ce soir. Nous essayons toujours d’évaluer l’ensemble de l’effectif, ce que nous avons aujourd’hui, un match difficile bien sûr. Nous devons gérer les situations mais toujours avec l’option la plus compétitive. »
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Récupération pendant la trêve internationale
Pour la suite, Chelsea affrontera Bournemouth le 10 octobre après la trêve internationale. L'inquiétude demeure concernant Pedro, qui a déjà déclaré forfait avec la sélection brésilienne pour ses prochaines rencontres. Pendant ce temps, l'absence de James intervient alors que le sélectionneur de l'Angleterre, Thomas Tuchel, doit gérer des blessures à plusieurs postes, ce qui a récemment conduit au rappel de Trent Alexander-Arnold. Alonso espérera que la trêve permettra à ses joueurs clés de récupérer suffisamment.
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