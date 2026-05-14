Xabi Alonso exige des garanties de la part de Chelsea avant d'accepter le poste d'entraîneur principal, l'ancienne star de Liverpool ayant tiré les leçons de son licenciement prématuré au Real Madrid

Alonso est actuellement en pole position pour prendre les rênes de Chelsea, mais le technicien de 44 ans reste prudent. Limogé par le Real Madrid en janvier dernier, seulement sept mois après la signature d’un contrat de trois ans, ce génie tactique refuse de répéter les mêmes erreurs à Londres. Selon le Times, il réclame des garanties précises sur le projet et son autonomie sportive avant de s’engager.

Bien que les Blues ne soient pas qualifiés pour la Ligue des champions la saison prochaine, Alonso s’est montré réceptif lors des premières discussions. Sa réputation reste au plus haut dans le monde des entraîneurs après son titre historique de champion d’Allemagne, remporté sans défaite avec le Bayer Leverkusen en 2024. Cependant, après que ses relations avec des figures clés du Bernabéu se sont détériorées, il privilégie désormais un environnement stable où il pourra mettre en œuvre sa vision à long terme sans craindre d’être remercié prématurément.