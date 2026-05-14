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Xabi Alonso exige des garanties de la part de Chelsea avant d'accepter le poste d'entraîneur principal, l'ancienne star de Liverpool ayant tiré les leçons de son licenciement prématuré au Real Madrid
Alonso en quête de stabilité après son départ de Madrid
Alonso est actuellement en pole position pour prendre les rênes de Chelsea, mais le technicien de 44 ans reste prudent. Limogé par le Real Madrid en janvier dernier, seulement sept mois après la signature d’un contrat de trois ans, ce génie tactique refuse de répéter les mêmes erreurs à Londres. Selon le Times, il réclame des garanties précises sur le projet et son autonomie sportive avant de s’engager.
Bien que les Blues ne soient pas qualifiés pour la Ligue des champions la saison prochaine, Alonso s’est montré réceptif lors des premières discussions. Sa réputation reste au plus haut dans le monde des entraîneurs après son titre historique de champion d’Allemagne, remporté sans défaite avec le Bayer Leverkusen en 2024. Cependant, après que ses relations avec des figures clés du Bernabéu se sont détériorées, il privilégie désormais un environnement stable où il pourra mettre en œuvre sa vision à long terme sans craindre d’être remercié prématurément.
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Perez défend le choix controversé d'Alonso
L’ombre de son départ du Real Madrid plane toujours, mais le président merengue Florentino Pérez a récemment défendu le choix d’avoir recruté Alonso. Interrogé par La Sexta, Pérez a attribué la baisse de forme qui a précipité son départ à des facteurs extérieurs plutôt qu’aux compétences de l’entraîneur basque. « Le recruter n’était pas une erreur », a-t-il affirmé. « Nous n’avons pas eu de préparation d’avant-saison [en raison de la Coupe du monde des clubs]. Enchaîner les matchs mercredis et dimanches sans cette base entraîne inévitablement une baisse de condition physique. Nous avons eu 28 blessés. Nous pensions que le mercato résoudrait le problème, mais cette solution a été de courte durée et la forme a de nouveau chuté. »
Ces propos laissent entendre que le manque de rigueur tactique n’a jamais été le principal problème d’Alonso, un constat qui a retenu l’attention de la direction de Chelsea. Le vestiaire des Blues se montrerait d’ailleurs réceptif à l’idée de son arrivée, voyant en lui une figure susceptible d’imposer l’autorité nécessaire pour rassembler un effectif qui a peiné à trouver de la régularité sous les précédents entraîneurs.
La short-list s’amenuise : les Blues cherchent toujours le successeur de Rosenior.
Si Alonso reste la priorité, Chelsea explore parallèlement d’autres options. Le club a toutefois réduit sa short-list à cinq candidats pour succéder à Rosenior, limogé en avril après seulement 106 jours à la tête de l’équipe. Parmi les autres prétendants figurent Andoni Iraola (Bournemouth), attendu partant en fin de saison, et Marco Silva (Fulham), tous deux contactés en tant que plans B.
Reste que le palmarès d’Alonso, avec des titres en Ligue des champions et dans plusieurs championnats nationaux en tant que joueur (Liverpool, Real Madrid, Bayern Munich), ainsi que ses exploits sur le banc en Allemagne, fait de lui la nomination prestigieuse dont rêve la direction des Blues. Neuvième de Premier League, Chelsea a besoin d’un technicien capable de transformer l’équipe pour la ramener au plus haut niveau continental.
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Pour l’instant, l’objectif reste la victoire en FA Cup.
Alors que les négociations se poursuivent en coulisses, l’entraîneur par intérim Calum McFarlane prépare son équipe pour la grande finale de la FA Cup contre Manchester City ce samedi. C’est la dernière chance de remporter un titre au cours d’une saison par ailleurs mouvementée.
« La famille de ma compagne est composée de grands supporters de Chelsea ; son père et son oncle sont abonnés depuis cinquante ans », explique McFarlane. « Elle-même est une grande supportrice du club. Ils sont très fiers. C’est un match énorme et j’espère que nous pourrons offrir une belle performance à tous les supporters. Je ne peux pas vous dire exactement ce que je ressentirai ce jour-là. J'essaie de faire comme si de rien n'était. »