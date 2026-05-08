Selon Marca, qui cite des sources internes au vestiaire madrilène, la profonde fracture entre certains joueurs du Real serait consécutive au départ de l’ancien entraîneur Xabi Alonso. Selon le média espagnol, la situation s’est dégradée en octobre lorsque plusieurs joueurs clés, dont Vinicius Junior et Fede Valverde, ont affiché leur mécontentement face aux séances tactiques intensives et aux analyses vidéo imposées par l’ancien technicien.

En face, un autre clan défendait les méthodes d’Alonso et son projet de transformation du système et du style de jeu. Pour ces joueurs, les critiques répétées de Vinicius n’étaient qu’un prétexte : sous Alonso, le Brésilien avait vu son statut évoluer par rapport à l’ère Ancelotti.

Si Vinicius restait un élément clé, il est resté sur le banc lors de 20 des 33 matchs officiels sous Alonso, ne faisant que quatre entrées en jeu. Concrètement, il n’a disputé que neuf rencontres dans leur intégralité et s’est davantage mué en passeur (dix passes décisives). Sous Arbeloa, il avait inscrit huit buts de plus en dix matchs de moins et n’avait cédé sa place que trois fois en 23 rencontres.

L’un de ces changements, vécu comme une humiliation par l’attaquant, a déclenché l’incident retentissant du Clásico fin octobre, point de basculement de la saison selon Marca. Des joueurs comme Jude Bellingham ou Eduardo Camavinga auraient aussi jugé les méthodes d’Alonso contre-productives.

Le manque de respect de certains joueurs envers Alonso serait allé jusqu’à des simulacres de sommeil ou des bavardages pendant les séances vidéo, provoquant la colère des partisans de l’entraîneur et une crise d’énervement de l’intéressé, aujourd’hui toujours sans club. « Je ne savais pas que j’étais arrivé dans une crèche », aurait lancé Alonso, médusé.