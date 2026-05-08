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Jonas Rütten

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Xabi Alonso était furieux : le manque de respect flagrant des stars du Real Madrid serait à l’origine d’une profonde fracture dans le vestiaire

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Real Madrid
X. Alonso
Vinicius Junior
J. Bellingham
Kylian Mbappé
A. Arbeloa
F. Valverde
E. Camavinga
A. Tchouameni
J. Mourinho

À la veille du Clásico, le Real Madrid plonge dans le chaos. La saison s’achèvera sans titre, et les joueurs en viennent désormais aux mains. Cette profonde division trouverait son origine il y a plusieurs mois.

Antonio Rüdiger contre Alvaro Carreras, Fede Valverde contre Aurélien Tchouameni, Kylian Mbappé contre un entraîneur adjoint… et désormais, tout le monde contre tout le monde ? La crise qui secoue le vestiaire du Real Madrid prend des allures de feuilleton. 

Les médias espagnols peinent à suivre le rythme des révélations. Le supposé « FC Hollywood » du Bayern Munich des années 1990 paraît, à l’aune de ces événements, presque anecdotique. Le point de rupture le plus marquant survient après un accrochage entre Tchouameni et Valverde : ce dernier est transporté à l’hôpital avec un traumatisme crânien. 

Selon les premières versions, aucune altercation physique ni aucun coup n’aurait été échangé ; le véritable leader des Merengues aurait simplement heurté la table de manière accidentelle. Reste que, pour un club de cette envergure, de telles révélations constituent un véritable désastre et confirment une seule chose : quelque chose a profondément mal tourné chez les Merengues.

  • Selon Marca, qui cite des sources internes au vestiaire madrilène, la profonde fracture entre certains joueurs du Real serait consécutive au départ de l’ancien entraîneur Xabi Alonso. Selon le média espagnol, la situation s’est dégradée en octobre lorsque plusieurs joueurs clés, dont Vinicius Junior et Fede Valverde, ont affiché leur mécontentement face aux séances tactiques intensives et aux analyses vidéo imposées par l’ancien technicien.

    En face, un autre clan défendait les méthodes d’Alonso et son projet de transformation du système et du style de jeu. Pour ces joueurs, les critiques répétées de Vinicius n’étaient qu’un prétexte : sous Alonso, le Brésilien avait vu son statut évoluer par rapport à l’ère Ancelotti. 

    Si Vinicius restait un élément clé, il est resté sur le banc lors de 20 des 33 matchs officiels sous Alonso, ne faisant que quatre entrées en jeu. Concrètement, il n’a disputé que neuf rencontres dans leur intégralité et s’est davantage mué en passeur (dix passes décisives). Sous Arbeloa, il avait inscrit huit buts de plus en dix matchs de moins et n’avait cédé sa place que trois fois en 23 rencontres.

    L’un de ces changements, vécu comme une humiliation par l’attaquant, a déclenché l’incident retentissant du Clásico fin octobre, point de basculement de la saison selon Marca. Des joueurs comme Jude Bellingham ou Eduardo Camavinga auraient aussi jugé les méthodes d’Alonso contre-productives.

    Le manque de respect de certains joueurs envers Alonso serait allé jusqu’à des simulacres de sommeil ou des bavardages pendant les séances vidéo, provoquant la colère des partisans de l’entraîneur et une crise d’énervement de l’intéressé, aujourd’hui toujours sans club. « Je ne savais pas que j’étais arrivé dans une crèche », aurait lancé Alonso, médusé.

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  • Real Betis Balompie v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Selon les informations circulant dans la presse espagnole, plusieurs cadres du Real Madrid auraient attribué à Álvaro Arbeloa des surnoms peu flatteurs.

    La suite des événements pour le Real est bien connue : battu en finale de la Supercoupe d’Espagne par le FC Barcelone début janvier, le club merengue a limogé Alonso malgré une moyenne solide de 2,24 points par match et un retard de seulement trois unités sur le Barça en Liga. Álvaro Arbeloa, alors à la tête du Real Madrid Castilla, a pris les commandes. 

    Mais ce changement n’a rien changé. Pour son premier match, Arbeloa a vu les Merengues se faire humilier par Albacete, club de deuxième division, et être éliminés en huitièmes de finale de la Coupe. En Ligue des champions, l’aventure s’est arrêtée en quarts de finale contre le Bayern Munich, et en Liga, une humiliation pourrait se produire dès dimanche lors du Clásico : à quatre journées de la fin, le Real compte onze points de retard sur son rival catalan. Un simple point du Barça lors de ce duel suffirait au titre.

    Il est désormais évident qu’Arbeloa sera remplacé à la fin de la saison. Selon la radio espagnole Cope, il aurait même perdu tout respect au sein du groupe. D’après le journaliste Manolo Lama, les joueurs espagnols qui ne sont pas régulièrement titulaires lui auraient attribué un surnom peu flatteur : « Cono ». Un « cône » ou un « petit bonnet ». « Regardez ce petit bonnet, comme il est nul, regardez ce petit bonnet, il ne comprend tout simplement rien », railleraient les joueurs sur le banc dans le dos d’Arbeloa. 

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    Selon les dernières informations, le Real Madrid envisagerait sérieusement de rappeler José Mourinho au poste d’entraîneur.

    Après la démission d’Alonso et le départ imminent d’Arbeloa, une question cruciale se pose : quel entraîneur aura l’audace de réconcilier un effectif miné par de profondes dissensions et de le pousser à donner le meilleur de lui-même ?

    Ces derniers temps, le nom de José Mourinho revenait avec insistance à Madrid. Selon The Athletic, le retour de la légende portugaise constituait la piste privilégiée du président Florentino Pérez. Sebastian Hoeneß (VfB Stuttgart) avait aussi été cité pour prendre la suite d’Arbeloa. 

    Selon Sky, un retour de « Mou » semble désormais probable : des émissaires madrilènes auraient rencontré son entourage en début de semaine, et des discussions directes ont déjà eu lieu avec le technicien de 63 ans. Ce dernier poserait toutefois une condition : obtenir le « contrôle total » ainsi qu’un « droit de regard significatif sur les transferts ».

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