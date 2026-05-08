Antonio Rüdiger contre Alvaro Carreras, Fede Valverde contre Aurélien Tchouameni, Kylian Mbappé contre un entraîneur adjoint… et désormais, tout le monde contre tout le monde ? La crise qui secoue le vestiaire du Real Madrid prend des allures de feuilleton.
Les médias espagnols peinent à suivre le rythme des révélations. Le supposé « FC Hollywood » du Bayern Munich des années 1990 paraît, à l’aune de ces événements, presque anecdotique. Le point de rupture le plus marquant survient après un accrochage entre Tchouameni et Valverde : ce dernier est transporté à l’hôpital avec un traumatisme crânien.
Selon les premières versions, aucune altercation physique ni aucun coup n’aurait été échangé ; le véritable leader des Merengues aurait simplement heurté la table de manière accidentelle. Reste que, pour un club de cette envergure, de telles révélations constituent un véritable désastre et confirment une seule chose : quelque chose a profondément mal tourné chez les Merengues.