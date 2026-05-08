Xabi Alonso était furieux : le manque de respect des stars du Real Madrid serait à l’origine d’une fracture dans le vestiaire

Selon Marca, qui cite des sources internes au vestiaire madrilène, la profonde fracture entre certains joueurs du Real serait consécutive au départ de l’ancien entraîneur Xabi Alonso. Selon ces sources, le climat s’est dégradé en octobre lorsque plusieurs joueurs clés, dont Vinicius Junior et Fede Valverde, ont manifesté leur malaise face aux séances tactiques intensives et aux analyses vidéo imposées par l’ancien technicien.

Toutefois, d’autres éléments du groupe approuvaient les mesures d’Alonso et son projet de transformation du système et du style de jeu. Pour ce camp, les doléances répétées de Vinicius n’étaient qu’un prétexte : sous Alonso, le statut du Brésilien avait changé par rapport à l’ère Ancelotti.

Si Vinicius restait un élément clé, il est resté sur le banc lors de 20 des 33 matchs officiels sous Alonso, n’entrant qu’à quatre reprises en cours de jeu. Concrètement, il n’a disputé que neuf rencontres dans leur intégralité et a dû se contenter d’un rôle de passeur (dix passes décisives). Sous Arbeloa, il avait inscrit huit buts de plus en dix matchs de moins et n’avait cédé sa place qu’à trois reprises en 23 rencontres.

L’un de ces changements, vécu comme une humiliation par l’attaquant, a débouché sur l’incident retentissant du Clásico fin octobre, point de basculement de la saison selon Marca. Des cadres comme Jude Bellingham ou Eduardo Camavinga auraient eux aussi jugé les méthodes d’Alonso contre-productives.

Le manque de respect de certains joueurs envers Alonso serait allé jusqu’à des simulacres de sommeil ou des bavardages pendant les séances vidéo, provoquant la colère des partisans de l’entraîneur et une crise d’énervement de l’intéressé, aujourd’hui toujours sans club. « Je ne savais pas que j’étais arrivé dans une crèche », aurait lancé Alonso, médusé.