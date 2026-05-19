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Krishan Davis

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Xabi Alonso est la carte « Sortie de prison » de BlueCo ! Les gagnants et les perdants alors que Chelsea a ENFIN trouvé son entraîneur

Winners & losers
Chelsea
X. Alonso
Premier League
E. Fernandez
R. James
FEATURES
Chelsea vs Tottenham

Est-ce enfin le signe d’un renversement de fortune pour Chelsea, toujours sous la tutelle contestée de BlueCo ? Le club a réalisé un coup de maître en attirant Xabi Alonso à Stamford Bridge. Malgré ses difficultés persistantes, il a réussi à convaincre l’ancien entraîneur du Real Madrid, âgé de 44 ans et très respecté, de prendre les rênes à la veille d’un été qui s’annonce décisif pour l’avenir du club.

Alonso prendra ses fonctions le 1^(er) juillet dans le cadre d’un contrat de quatre ans ; son titre officiel est celui de « manager » plutôt que d’« entraîneur principal ». Ce statut lui conférera des prérogatives bien plus étendues que celles des nombreux entraîneurs principaux limogés avant lui, notamment en matière de recrutement et de départs de joueurs lors de l’ouverture du mercato, alors que le club de l’ouest londonien s’éloigne d’une stratégie axée sur les jeunes qui n’a pas encore produit de résultats constants.

Ce vainqueur de la Bundesliga arrive à un moment crucial : battu en finale de la FA Cup par Manchester City, le club risque de conclure l’exercice en milieu de tableau de Premier League. Son arrivée redonne immédiatement un nouvel élan et un optimisme indispensable alors que les Blues s’apprêtent à entamer un travail intensif durant les prochains mois.

Si certaines figures du club devraient tirer parti de cette arrivée, d’autres subiront des dommages collatéraux. GOAL passe en revue les gagnants et les perdants de cette nomination historique à la tête de Chelsea…

  • Chelsea FC v Real Madrid: Quarterfinal Second Leg - UEFA Champions LeagueGetty Images Sport

    Le vainqueur est BlueCo.

    Comment BlueCo a-t-il réussi ce coup de maître ? C’est la question qui taraude les observateurs après que les propriétaires de Chelsea ont attiré l’un des entraîneurs jeunes les plus respectés du moment. Et ce, alors que le club londonien est presque certain de manquer la qualification en Ligue des champions, les Blues se dirigeant vers un milieu de tableau décevant à l’issue d’une saison très mitigée.

    Ce recrutement intervient malgré les errements des propriétaires : une stratégie de transferts hasardeuse et un turnover incessant sur le banc, Alonso étant leur cinquième entraîneur permanent en quatre ans. Des maladresses qui, pourtant, n’ont pas effrayé le technicien espagnol, preuve davantage du prestige du club que de l’attrait exercé par les dirigeants.

    Reste que cette nomination constitue une victoire majeure pour Behdad Eghbali, Todd Boehly et leurs associés, alors que leur cote de popularité auprès des supporters était au plus bas. Elle a été officialisée au lendemain de la défaite en finale de la FA Cup, juste après que des centaines de fans mécontents ont manifesté contre les propriétaires sur Wembley Way.

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  • Liverpool FC v Bayer 04 Leverkusen - UEFA Champions League 2024/25 League Phase MD4Getty Images Sport

    Battu : Liverpool

    Le gain de Chelsea pourrait bien se révéler être la perte de Liverpool. Les propriétaires, Fenway Sports Group (FSG), ont farouchement soutenu Arne Slot tout au long d'une défense de titre difficile qui pourrait encore les conduire à ne pas se qualifier pour la Ligue des champions, alors même que la légende du club, Alonso, est disponible depuis la mi-janvier après avoir lui-même été limogé par le Real Madrid. La refonte de l’effectif estivale, le déclin de Mohamed Salah, les blessures et le décès tragique de Diogo Jota sont souvent évoqués comme autant de circonstances atténuantes.

    Si le technicien néerlandais conserve encore un certain crédit après avoir mené Liverpool au titre de Premier League lors de sa première saison en 2024-2025, le vent est en train de tourner et la patience des supporters s’épuise. Nombreux sont les fans qui espéraient voir leur ancien maestro du milieu de terrain prendre la relève avant la saison prochaine. Mais, environ 35 heures après que l’équipe de Slot ait touché le fond avec une défaite écrasante 4-2 contre Aston Villa vendredi, Chelsea a sauté sur l’occasion et nommé Alonso pour un contrat de quatre ans, privant ainsi Liverpool de son futur entraîneur de rêve.

  • Paris Saint-Germain FC v Chelsea FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    Le vainqueur est Enzo Fernández.

    Cette nomination pourrait-elle influencer l’avenir d’Enzo Fernández ? Le milieu argentin a annoncé qu’il examinerait ses options cet été, surtout si Chelsea ne se qualifie pas pour la Ligue des champions. Il a déjà laissé planer le doute sur son maintien à Stamford Bridge, allant jusqu’à évoquer, lors d’une interview YouTube devenue virale pendant la trêve internationale de mars, un possible transfert au Real Madrid. Mais l’arrivée d’Alonso pourrait changer la donne.

    Cette arrivée pourrait correspondre à la démonstration d’ambition que le joueur de 25 ans attendait, ce qui n’exclut pas un revirement de sa part. Selon son agent Javier Pastore, des discussions sur une prolongation ont déjà eu lieu, mais elles sont gelées depuis le début de la Coupe du monde, les deux parties n’ayant pas trouvé d’accord plus tôt cette saison. Le milieu de terrain apprécie sans doute la perspective d’évoluer sous les ordres d’un entraîneur qui fut l’un des meilleurs milieux de terrain de sa génération, ayant tout remporté et parlant de surcroît espagnol.

    S’il applique le schéma qui a fait le succès du Bayer Leverkusen, Alonso pourrait lui confier le rôle de sentinelle à la Xhaka, un meneur en retrait reliant milieu et attaque pour nourrir les offensifs.

  • Chelsea FC Training Session And Press Conference - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD8Getty Images Sport

    Perdant : Reece James

    Un joueur pourrait toutefois peiner à s’intégrer dans le dispositif d’Alonso : le capitaine Reece James. Si l’entraîneur espagnol revenait au schéma fluide en 3-4-2-1 qui a fait sa réussite à Leverkusen, il aurait besoin de latéraux dynamiques. Or, le défenseur de 26 ans a souvent été freiné par des problèmes de hanche.

    Autrefois l’un des meilleurs ailiers latéraux au monde grâce à sa projection offensive sur le flanc droit, il a été trop souvent freiné par des blessures aux ischio-jambiers. Si ses problèmes physiques semblent désormais derrière lui, l’international anglais s’est réinventé en tant que latéral droit à vocation plus défensive. Beaucoup moins explosif qu’auparavant, il reste à déterminer si le joueur est encore capable de tenir ce rôle exigeant de montées et de descentes le long du couloir, une mission qui pourrait mieux convenir à Malo Gusto ou à la nouvelle recrue Geovany Quenda.

  • Chelsea v Leeds United - Emirates FA Cup Semi FinalGetty Images Sport

    Vainqueurs : les supporters

    Les supporters de Chelsea ont encore du mal à croire que leur club, malgré ses difficultés actuelles, ait réussi un tel coup de maître.

    Le malaise couve depuis des mois et a parfois frôlé la mutinerie, la colère des fans se cristallisant sur les propriétaires en difficulté. Des rassemblements sporadiques contre BlueCo ont émaillé les dernières semaines, et plusieurs centaines de supporters ont de nouveau défilé sur Wembley Way samedi, avant le coup d’envoi, une banderole proclamant « BlueCo OUT ! Nous voulons retrouver notre Chelsea ».

    La nomination d’une personnalité du calibre d’Alonso a immédiatement apaisé bon nombre de ces voix dissidentes. À 44 ans, il pourrait être un véritable catalyseur de changement, car il cherche à instaurer une culture de cohésion et à aider une équipe regorgeant de talents à réaliser son immense potentiel grâce à son sens tactique.

    Son statut de « manager » plutôt qu’« entraîneur principal », une décision du club, lui conférera davantage d’influence que ses prédécesseurs. La direction doit désormais tenir sa promesse de soutenir le tacticien en lui apportant des renforts de qualité sur le marché des transferts. Il a démontré ce dont il était capable avec les bons outils à sa disposition lors de son passage à Leverkusen, en recrutant Xhaka et d’autres joueurs à l’été 2023 avant de détrôner de manière remarquable le Bayern Munich, multiple champion de Bundesliga, pour offrir au Werkself son tout premier titre.

    Malgré une saison encore très décevante, ces perspectives suffisent à redonner un peu d’optimisme aux supporters avant un été qui s’annonce mouvementé.

  • Gittens-GarnachoGetty/GOAL

    LES PERDANTS : Les ailiers

    Les ailiers de Chelsea espèrent qu’Alonso conservera le 4-2-3-1 qu’il privilégiait à Madrid. Toutefois, s’il opte pour le 3-4-2-1 qui a fait sa réussite, plusieurs d’entre eux pourraient voir leur avenir s’assombrir.

    Estevao n’est pas concerné : l’adolescent se sent aussi à l’aise au poste de numéro 10 et peut donc basculer sans difficulté dans l’un des deux rôles de milieu offensif, probablement aux côtés de Cole Palmer derrière Joao Pedro – une option prometteuse. Quenda, dont le transfert en provenance du Sporting CP est déjà acté, peut quant à lui évoluer comme arrière latéral droit ou gauche.

    En revanche, Alejandro Garnacho et Jamie Gittens, dont l’apport a jusqu’ici déçu malgré un coût global de 92 millions de livres (123 millions de dollars), voient leur avenir s’assombrir. La polyvalence de Pedro Neto pourrait lui offrir un rôle de joker, sans plus.