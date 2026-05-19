Alonso prendra ses fonctions le 1^(er) juillet dans le cadre d’un contrat de quatre ans ; son titre officiel est celui de « manager » plutôt que d’« entraîneur principal ». Ce statut lui conférera des prérogatives bien plus étendues que celles des nombreux entraîneurs principaux limogés avant lui, notamment en matière de recrutement et de départs de joueurs lors de l’ouverture du mercato, alors que le club de l’ouest londonien s’éloigne d’une stratégie axée sur les jeunes qui n’a pas encore produit de résultats constants.

Ce vainqueur de la Bundesliga arrive à un moment crucial : battu en finale de la FA Cup par Manchester City, le club risque de conclure l’exercice en milieu de tableau de Premier League. Son arrivée redonne immédiatement un nouvel élan et un optimisme indispensable alors que les Blues s’apprêtent à entamer un travail intensif durant les prochains mois.

Si certaines figures du club devraient tirer parti de cette arrivée, d’autres subiront des dommages collatéraux. GOAL passe en revue les gagnants et les perdants de cette nomination historique à la tête de Chelsea…