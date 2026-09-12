L’entente entre Palmer et Rogers a été pleinement mise en évidence lors du match de Carabao Cup en milieu de semaine, où les deux joueurs sont sortis du banc pour renverser un déficit de 2-0. Malgré la démonstration créative de Rogers, c’est Palmer qui a été désigné homme du match, ce qui a donné lieu à un échange taquin entre les deux amis devant les caméras.

Alonso, s’exprimant avant la rencontre de Premier League de Chelsea avec Hull City, a fait part de sa satisfaction quant à l’esprit de compétition au sein de l’effectif. « Pour moi, c’est bien qu’ils estiment tous les deux avoir droit à cette récompense, a remarqué l’Espagnol. C’est sûr, ils prennent tous les deux du plaisir à jouer avec l’équipe, à jouer l’un avec l’autre.

« Ils apprécient quand l’autre fait de bonnes choses pour l’équipe, et nous nous y attendions, mais nous sommes très heureux que cela se produise et que, si tôt, nous ayons déjà un bon partenariat à ce niveau.

« Avec aussi Joao [Pedro] qui combine avec eux, c’est une force que nous avons. »



