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Xabi Alonso encense Cole Palmer et Morgan Rogers, « connectés », tandis que le patron de Chelsea répond à la polémique sur un trophée d’homme du match « truqué »
Une bromance qui s’épanouit à Stamford Bridge
L’entente entre Palmer et Rogers a été pleinement mise en évidence lors du match de Carabao Cup en milieu de semaine, où les deux joueurs sont sortis du banc pour renverser un déficit de 2-0. Malgré la démonstration créative de Rogers, c’est Palmer qui a été désigné homme du match, ce qui a donné lieu à un échange taquin entre les deux amis devant les caméras.
Alonso, s’exprimant avant la rencontre de Premier League de Chelsea avec Hull City, a fait part de sa satisfaction quant à l’esprit de compétition au sein de l’effectif. « Pour moi, c’est bien qu’ils estiment tous les deux avoir droit à cette récompense, a remarqué l’Espagnol. C’est sûr, ils prennent tous les deux du plaisir à jouer avec l’équipe, à jouer l’un avec l’autre.
« Ils apprécient quand l’autre fait de bonnes choses pour l’équipe, et nous nous y attendions, mais nous sommes très heureux que cela se produise et que, si tôt, nous ayons déjà un bon partenariat à ce niveau.
« Avec aussi Joao [Pedro] qui combine avec eux, c’est une force que nous avons. »
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L’histoire se répète pour les anciens jeunes espoirs de City
Le lien entre les deux joueurs de 24 ans n’a rien d’un hasard, puisqu’ils ont déjà évolué ensemble à la fois chez les jeunes de Manchester City et en sélection d’Angleterre. Alonso a révélé que le club suivait leur entente bien avant la fermeture du mercato estival.
« Même avant de jouer ensemble, ils étaient très connectés, a déclaré l’Espagnol. Nous suivions cette connexion pendant quelques semaines avant que le transfert ne se fasse, et Cole a eu beaucoup d’influence. Il a joué un rôle important, Morgan aussi, le club aussi. Nous sommes heureux d’en être là où nous en sommes aujourd’hui.
« [Rogers] s’est très bien adapté, très vite. Il se sent très bien, il prend du plaisir dans son jeu, dans son football, dans sa connexion avec l’équipe. »
Hull City présente un nouveau défi
Si l’atmosphère est au beau fixe à Cobham, Chelsea doit désormais se tourner vers un match piège contre le promu Hull City. Les Tigers réalisent un excellent début de saison et comptent un point d’avance sur Chelsea au classement. Leur entraîneur principal, Sergej Jakirovic, a récemment plaisanté en disant que la seule façon de stopper les stars de Chelsea était de « les frapper ».
« Nous abordons le match de demain avec le même respect que celui que nous avions la semaine dernière contre Arsenal », a déclaré Alonso. « Hull sera difficile à battre. Ils ont aussi leurs armes, ils ont de la confiance, l’entraîneur fait du très bon travail, donc ce sera difficile et nous devrons être à notre meilleur niveau pour battre Hull. »
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Neto s’engage sur la durée avec Chelsea
En plus de la bonne forme des titulaires actuels, Chelsea a reçu un autre coup de pouce avec la signature d’un nouveau contrat de longue durée par Pedro Neto. L’ailier portugais, devenu un élément essentiel de l’effectif depuis son arrivée en provenance de Wolverhampton, s’est engagé avec le club jusqu’en 2032. Le joueur de 26 ans a fait preuve d’une grande régularité, avec 21 buts et 19 passes décisives depuis le début de son passage dans l’ouest de Londres.
S’exprimant sur le site officiel du club après l’annonce, Neto a partagé son enthousiasme pour les années à venir. « J’ai vécu de bons moments ici, en tant que groupe et sur le plan individuel, et maintenant je veux en vivre encore plus », a déclaré l’international portugais. « Je suis vraiment enthousiaste, parce que je pense que nous pouvons accomplir beaucoup de choses ensemble. »
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