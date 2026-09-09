Chelsea affronte Leeds United en Carabao Cup mercredi soir, avec l'objectif de rebondir après la défaite 2-1 concédée dimanche contre Arsenal en Premier League. Si cette rencontre de coupe en milieu de semaine offre une occasion idéale de faire tourner l'effectif, la pépite Kendry Paez n'y jouera aucun rôle. Alonso a définitivement fermé la porte au joueur de 19 ans après le retour de l'international équatorien d'un prêt à River Plate le mois dernier.

Malgré la tentative de BlueCo de lui trouver un prêt en Angleterre pour le milieu de terrain à 17,3 millions de livres sterling avant la date limite du 1er septembre, aucun accord n'a été conclu. Paez, qui a officiellement rejoint Chelsea l'été dernier après un préaccord conclu en 2023, a passé la saison dernière à Strasbourg mais attend toujours de faire ses débuts officiels avec le club londonien.



