Getty Images Sport
Traduit par
Xabi Alonso écarte une star de Chelsea ! Le manager confirme sa mise à l’écart du groupe professionnel dans un choix fort avant le match contre Leeds
Paez mis au placard à Stamford Bridge
Chelsea affronte Leeds United en Carabao Cup mercredi soir, avec l'objectif de rebondir après la défaite 2-1 concédée dimanche contre Arsenal en Premier League. Si cette rencontre de coupe en milieu de semaine offre une occasion idéale de faire tourner l'effectif, la pépite Kendry Paez n'y jouera aucun rôle. Alonso a définitivement fermé la porte au joueur de 19 ans après le retour de l'international équatorien d'un prêt à River Plate le mois dernier.
Malgré la tentative de BlueCo de lui trouver un prêt en Angleterre pour le milieu de terrain à 17,3 millions de livres sterling avant la date limite du 1er septembre, aucun accord n'a été conclu. Paez, qui a officiellement rejoint Chelsea l'été dernier après un préaccord conclu en 2023, a passé la saison dernière à Strasbourg mais attend toujours de faire ses débuts officiels avec le club londonien.
- Getty Images Sport
Alonso ferme la porte au prodige équatorien
Face aux médias mardi, l’entraîneur de 44 ans n’a pas mâché ses mots en évoquant l’avenir immédiat de Paez dans l’ouest de Londres. « Non, non. Il ne fait pas partie des plans », a déclaré Alonso, sans détour. « À l’heure actuelle, il ne fait pas partie du groupe de l’équipe première. »
À l’inverse, Alonso s’est montré élogieux envers un autre ailier adolescent. L’attaquant brésilien Estevao a vu son temps de jeu diminuer sous le nouveau régime par rapport aux périodes passées sous les ordres des anciens entraîneurs principaux Enzo Maresca et Liam Rosenior, ce qui a alimenté les spéculations sur un départ en janvier. Cependant, l’Espagnol a fermement rejeté ces affirmations.
« Non, Este est prêt, il s’entraîne bien », a expliqué Alonso. « Il a eu un très bon impact [contre Arsenal] ; il a une très belle opportunité. Donc il est pleinement impliqué et affiche une très bonne attitude chaque jour. »
Le récit de deux prodiges
Tandis que Paez se retrouve totalement écarté, Estevao est activement en train de gagner la confiance du nouvel entraîneur. Le joueur de 19 ans a débuté le tour précédent de la Carabao Cup lors d’une victoire 2-0 contre Luton Town et a eu droit à une entrée en fin de match contre Arsenal à l’Emirates. Alonso tient à récompenser cet investissement et à l’intégrer davantage au projet.
« Les joueurs qui ont le désir et la faim de prouver et de montrer chaque jour qu’ils sont à la hauteur du défi, c’est ce que nous voulons créer ici au club », a ajouté Alonso. « Et Este en fait partie. Il a donc affiché une très bonne attitude, un très bon état d’esprit pour préparer chaque match et être prêt pour l’équipe. »
- Sportimage
L’heure de vérité en Carabao Cup
Chelsea recevra Leeds avec l’objectif d’assurer sa qualification en coupe et de s’appuyer sur un début de championnat marqué par des victoires initiales contre Fulham et Brighton. Estevao est bien placé pour être utilisé sur le flanc droit, soit d’entrée, soit en sortie de banc pour faire la différence.
En revanche, les perspectives immédiates sont sombres pour Paez. Le mercato anglais étant désormais bel et bien fermé, Paez doit soit attendre sur la touche jusqu’en janvier, soit obtenir un départ temporaire vers un championnat où la date limite n’est pas encore passée, les marchés brésilien, mexicain et grec constituant actuellement ses seules portes de sortie viables.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles