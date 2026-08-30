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Chelsea FC v Brighton & Hove Albion - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Moataz Elgammal

Traduit par

Xabi Alonso donne une mise à jour inquiétante sur la blessure de Moises Caicedo après la victoire renversante de Chelsea contre Brighton

X. Alonso
M. Caicedo
Chelsea
Chelsea vs Brighton
Brighton
Premier League

L'entraîneur de Chelsea, Xabi Alonso, a donné des explications concernant la blessure inquiétante subie par Moises Caicedo lors de la victoire chaotique 4-3 contre Brighton dimanche. L'international équatorien n'est resté que 13 minutes sur le terrain avant de boiter en regagnant le tunnel de Stamford Bridge, laissant les supporters dans l'inquiétude quant à son état physique alors que Chelsea poursuit son début de saison victorieux.

  • Le chaos à Stamford Bridge

    Selon football.london, Xabi Alonso a tenu à clarifier l’état de Moises Caicedo après la victoire spectaculaire 4-3 de Chelsea contre Brighton dimanche.

    L’entraîneur de Chelsea a vu son équipe prendre trois buts d’avance grâce à des réalisations de Romeo Lavia, Pedro Neto et Joao Pedro, avant que les visiteurs ne lancent une remontée pleine d’allant.

    Alors que l’écart au score se réduisait et que le club avait besoin de stabilité, Alonso a fait entrer Caicedo dans l’entrejeu à une demi-heure de la fin. Cependant, Caicedo n’est resté que 13 minutes avant que le staff médical ne soit contraint d’intervenir pour l’aider à quitter la pelouse.

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    Le contretemps dû à la blessure expliqué

    Valentin Barco a été immédiatement appelé pour remplacer Caicedo, qui a regagné directement le tunnel. Cette sortie précoce a suscité des craintes d’un problème sérieux, mais Alonso a rapidement révélé que Caicedo avait simplement aggravé un coup qu’il traînait déjà avant le match. Le milieu de terrain avait repris l’entraînement à Cobham vendredi, mais il a finalement eu du mal à faire face aux exigences physiques de cette rencontre intense. Évoquant la situation, Alonso a déclaré : « Ce n’était pas plus que la dernière fois. Il a été prudent. Son ressenti n’était pas le meilleur. Ce n’était rien de nouveau. »

  • Cole Palmer sauve les points

    Malgré la perturbation tactique provoquée par ce remplacement, Chelsea est parvenu à gérer les dernières minutes délicates de la rencontre. Un but contre son camp maladroit de Pedro avait permis à Brighton de revenir dans le match, mettant une immense pression sur Emiliano Martinez pour sa première titularisation dans les buts. Alors que les visiteurs menaçaient d'infliger aux hôtes un effondrement embarrassant, Cole Palmer a pris les choses en main. Palmer a percé plein axe à travers le milieu de terrain avant d'enrouler une superbe frappe hors de portée de Bart Verbruggen pour inscrire le quatrième but, ce qui a fait de la tête de Pascal Gross dans le temps additionnel un simple lot de consolation.

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    À quoi s’attendre ensuite ?

    Chelsea a peu de temps pour s’attarder sur ses fragilités défensives alors qu’il prépare son prochain rendez-vous de Premier League. Le staff médical évaluera Caicedo dans les prochains jours afin de déterminer sa disponibilité. Pendant ce temps, Alonso doit décider comment resserrer son arrière-garde en attendant la fin du mercato, tandis qu’Enzo Fernandez reste fortement lié à un départ.

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