Alonso a tenu à clarifier l’état de Moises Caicedo après la victoire spectaculaire 4-3 de Chelsea contre Brighton dimanche, selon football.london. L’entraîneur de Chelsea a vu son équipe prendre trois buts d’avance grâce à des réalisations de Romeo Lavia, Pedro Neto et Joao Pedro, avant que les visiteurs ne lancent une remontée pleine d’allant.

Alors que l’écart se réduisait et que le club avait besoin de stabilité, Alonso a fait entrer Caicedo au milieu de terrain à une demi-heure de la fin. Cependant, Caicedo n’est resté que 13 minutes avant que le staff médical ne soit contraint d’intervenir pour l’aider à quitter la pelouse.