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Xabi Alonso donne une inquiétante mise à jour sur la blessure de Moises Caicedo après la victoire renversante de Chelsea contre Brighton
Le chaos à Stamford Bridge
Alonso a tenu à clarifier l’état de Moises Caicedo après la victoire spectaculaire 4-3 de Chelsea contre Brighton dimanche, selon football.london. L’entraîneur de Chelsea a vu son équipe prendre trois buts d’avance grâce à des réalisations de Romeo Lavia, Pedro Neto et Joao Pedro, avant que les visiteurs ne lancent une remontée pleine d’allant.
Alors que l’écart se réduisait et que le club avait besoin de stabilité, Alonso a fait entrer Caicedo au milieu de terrain à une demi-heure de la fin. Cependant, Caicedo n’est resté que 13 minutes avant que le staff médical ne soit contraint d’intervenir pour l’aider à quitter la pelouse.
- AFP
Explication du contretemps lié à la blessure
Valentin Barco a immédiatement été appelé pour remplacer Caicedo, qui a rejoint directement le tunnel. Cette sortie précoce a fait craindre un problème sérieux, mais Alonso a rapidement révélé que Caicedo avait simplement aggravé un coup qu'il traînait déjà avant le match. Le milieu de terrain avait repris l'entraînement à Cobham vendredi, mais a finalement eu du mal à faire face aux exigences physiques de cette rencontre intense. Évoquant la situation, Alonso a déclaré : « Ce n'était pas plus que la dernière fois. Il a été prudent. Son ressenti n'était pas le meilleur. Ce n'était pas quelque chose de nouveau. »
Cole Palmer sauve les points
Malgré la perturbation tactique provoquée par ce remplacement, Chelsea a réussi à gérer les délicates dernières minutes du match. Un but contre son camp maladroit de Pedro avait permis à Brighton de revenir dans la rencontre, mettant une énorme pression sur Emiliano Martinez pour sa première apparition dans les buts. Alors que les visiteurs menaçaient d’infliger un embarrassant effondrement aux hôtes, Cole Palmer a pris les choses en main. Palmer a transpercé le milieu de terrain balle au pied avant d’enrouler une superbe frappe hors de portée de Bart Verbruggen pour inscrire le quatrième but, faisant du but de la tête de Pascal Gross dans le temps additionnel une simple consolation.
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À quoi s’attendre ensuite ?
Chelsea n’a guère le temps de s’attarder sur ses fragilités défensives alors que le club prépare son prochain rendez-vous de Premier League. Le staff médical évaluera Caicedo au cours des prochains jours afin de déterminer sa disponibilité. Pendant ce temps, Alonso doit décider comment resserrer son arrière-garde en attendant la clôture du mercato, alors qu’Enzo Fernandez reste fortement annoncé sur le départ.
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