Dans une décision qui témoigne d’une intention claire concernant sa rotation offensive cette saison, l’entraîneur de Chelsea est intervenu pour empêcher Emegha de quitter Stamford Bridge. Selon Voetbal International, l’attaquant de 23 ans, qui a rejoint les Blues pour 21 millions de livres sterling l’été dernier, faisait l’objet d’intenses spéculations à l’approche de la date limite du mercato, plusieurs clubs à travers le continent surveillant sa disponibilité pour un départ temporaire.

Cependant, Alonso a jugé tout départ de l’international néerlandais comme « hors de question », alors qu’il cherche à consolider ses options dans le dernier tiers du terrain après un été marqué par d’importants bouleversements dans le secteur offensif de l’effectif.

La décision de conserver Emegha dans l’ouest de Londres intervient à un moment où Chelsea a profondément remodelé sa ligne d’attaque. Le club a fait le ménage devant lors de l’actuel mercato, en validant les ventes très médiatisées de Liam Delap et Nicolas Jackson. Le duo a respectivement rejoint Nottingham Forest et Aston Villa dans des opérations totalisant 115 millions de livres sterling, laissant Alonso avec un groupe d’options offensives plus resserré et plus affiné.