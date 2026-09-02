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Xabi Alonso dit NON ! Le patron de Chelsea bloque le départ en prêt, le jour de la date limite du mercato, de la star à 21 M£, car il prévoit un rôle en équipe première pour Emmanuel Emegha
Alonso ferme la porte à un départ d’Emegha
Dans une décision qui témoigne d’une intention claire concernant sa rotation offensive cette saison, l’entraîneur de Chelsea est intervenu pour empêcher Emegha de quitter Stamford Bridge. Selon Voetbal International, l’attaquant de 23 ans, qui a rejoint les Blues pour 21 millions de livres sterling l’été dernier, faisait l’objet d’intenses spéculations à l’approche de la date limite du mercato, plusieurs clubs à travers le continent surveillant sa disponibilité pour un départ temporaire.
Cependant, Alonso a jugé tout départ de l’international néerlandais comme « hors de question », alors qu’il cherche à consolider ses options dans le dernier tiers du terrain après un été marqué par d’importants bouleversements dans le secteur offensif de l’effectif.
La décision de conserver Emegha dans l’ouest de Londres intervient à un moment où Chelsea a profondément remodelé sa ligne d’attaque. Le club a fait le ménage devant lors de l’actuel mercato, en validant les ventes très médiatisées de Liam Delap et Nicolas Jackson. Le duo a respectivement rejoint Nottingham Forest et Aston Villa dans des opérations totalisant 115 millions de livres sterling, laissant Alonso avec un groupe d’options offensives plus resserré et plus affiné.
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Les blessures, un casse-tête, et des promesses en pré-saison
Le parcours d'Emegha à Chelsea a été loin d'être simple, principalement en raison d'une série de pépins physiques frustrants qui ont freiné sa capacité à trouver un rythme régulier.
Lors de la récente pré-saison, le Néerlandais a montré par séquences le talent qui avait poussé Chelsea à investir 21 millions de livres sterling pour s'attacher ses services, trouvant le chemin des filets lors de matches amicaux contre Crawley Town et Bromley. Malheureusement, une blessure aux ischio-jambiers est survenue au pire moment possible, l'écartant de la très médiatisée tournée de pré-saison du club en Australie et en Asie.
Malgré ces absences précoces, des signes positifs entourent son rétablissement et son statut au sein du groupe. Il était suffisamment remis pour prendre place sur le banc des remplaçants lors de la récente victoire de Chelsea contre Luton Town en Carabao Cup, un match dans lequel Welbeck a prouvé sa valeur avec une finition clinique.
Un long chemin vers le retour à la pleine forme
Le staff médical de Cobham travaille en étroite collaboration avec Emegha pour traiter les problèmes musculaires qui ont plombé sa précédente campagne. La saison dernière a été particulièrement difficile pour l’attaquant : il a manqué un total de neuf matches en raison d’un problème persistant aux ischio-jambiers, avant qu’une déchirure musculaire plus grave ne l’écarte des terrains pendant quatre mois, entre décembre et avril. Au total, il a été indisponible pour 20 matches sur cette période. Sa malchance ne s’est pas arrêtée à son retour, puisqu’une béquille l’a contraint à manquer les quatre derniers matches de la saison.
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Alonso mise sur Emegha
En bloquant un départ en prêt vers des clubs en Italie et en Turquie, Alonso mise de fait sur la récupération et le développement d'Emegha sous sa supervision directe. Voetbal International rapporte que la position de l'entraîneur est un indicateur direct du rôle qu'Emegha jouera dans les mois à venir.
Avec Chelsea engagé sur plusieurs fronts, notamment dans les coupes nationales et en compétition européenne, la nécessité de disposer d'un effectif étoffé est primordiale. Le refus d'Alonso d'autoriser un départ laisse entendre qu'il s'attend à ce que l'ancien de Strasbourg soit prêt à avoir des opportunités avec l'équipe première plus tôt que tard, en apportant une dimension tactique différente à l'attaque emmenée par Joao Pedro depuis le début de saison.
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