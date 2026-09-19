Xabi Alonso critique la performance de Chelsea tandis que Jordan Henderson peine pour ses débuts lors de la défaite contre Brentford

L'entraîneur principal de Chelsea, Xabi Alonso, n'a pas mâché ses mots après avoir vu son équipe subir une lourde défaite 3-0 dans le derby face à Brentford au Gtech Community Stadium. Malgré une bonne entame et des périodes initiales maîtrisées, Chelsea s'est complètement effondré en seconde période, lorsque Jaidon Anthony, Igor Thiago et Fabio Carvalho ont trouvé le chemin des filets.

Ce résultat a condamné Chelsea à sa deuxième défaite de la saison en Premier League.

Alonso a reconnu que ses joueurs n'avaient pas su conserver le niveau d'exigence compétitive nécessaire pour obtenir des résultats dans l'élite.