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Xabi Alonso critique la performance de Chelsea tandis que Jordan Henderson peine pour ses débuts lors de la défaite contre Brentford
Alonso fulmine alors que Chelsea s’effondre à Brentford
L'entraîneur principal de Chelsea, Xabi Alonso, n'a pas mâché ses mots après avoir vu son équipe subir une lourde défaite 3-0 dans le derby face à Brentford au Gtech Community Stadium. Malgré une bonne entame et des périodes initiales maîtrisées, Chelsea s'est complètement effondré en seconde période, lorsque Jaidon Anthony, Igor Thiago et Fabio Carvalho ont trouvé le chemin des filets.
Ce résultat a condamné Chelsea à sa deuxième défaite de la saison en Premier League.
Alonso a reconnu que ses joueurs n'avaient pas su conserver le niveau d'exigence compétitive nécessaire pour obtenir des résultats dans l'élite.
- AFP
L’entraîneur refuse de se chercher des excuses malgré des absences importantes sur blessure
S’exprimant après le match, Alonso a insisté sur le fait qu’il ne se cacherait pas derrière l’absence du capitaine blessé Reece James ou de l’attaquant vedette Joao Pedro. L’entraîneur de 44 ans a exigé une remise en question immédiate de son groupe, avertissant qu’une baisse d’intensité en plein match entraîne toujours une sanction.
Il a souligné que la concentration mentale pendant l’ensemble des 95 minutes restait non négociable.
« Je suis déçu au final de la seconde période et du résultat, a déclaré Alonso. Ce n’est pas suffisant pour rivaliser en Premier League, de ne pas être capable d’y aller pendant 90 minutes. C’est pour cela qu’aujourd’hui nous avons été punis. Il ne s’agit pas de parler ou de chercher des excuses. »
Henderson vit des débuts cauchemardesques contre son ancien club
La défaite a été particulièrement douloureuse pour la recrue estivale Jordan Henderson, qui a effectué ses débuts officiels avec Chelsea contre son ancien club. Aligné au poste de milieu axial le plus reculé après son retour d’une blessure au poignet, le vétéran de 36 ans a eu du mal à dicter le tempo et a subi les moqueries constantes des supporters locaux.
Les médias anglais ont attribué au milieu de terrain des notes de 4/10 de manière unanime, pointant du doigt sa lenteur dans la distribution et ses passes latérales.
Surtout, Henderson a perdu le ballon sur l’action qui a amené le deuxième but de Brentford, permettant à Mikkel Damsgaard de lancer Kevin Schade avant qu’Igor Thiago ne marque sur le rebond.
- Sportimage
Chelsea en quête de régularité avant une série cruciale
Chelsea fait désormais face à une urgente phase de correction, alors qu'Alonso s'efforce de remédier à de flagrantes défaillances dans le fonctionnement de son milieu de terrain et de sa défense. Si Jorrel Hato est resté un remplaçant inutilisé durant toute la rencontre, l'entraîneur a insisté sur le fait que les habitudes fondamentales de l'équipe doivent s'améliorer rapidement.
Chelsea doit vite retrouver son tranchant compétitif avant ses prochains matches de Premier League.
Alonso a conclu que son staff technique a encore un travail considérable à accomplir pour bâtir une constance sur l'ensemble d'un match.
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