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Xabi Alonso balaye les statistiques ALARMANTES de Chelsea alors que le club londonien signe un étrange plus bas historique lors du thriller contre Brighton
Chelsea laisse le ballon à l’adversaire mais prend les trois points
Chelsea a maintenu son départ parfait sous les ordres d'Alonso avec une victoire folle 4-3 contre Brighton. Les locaux ont pris une avance autoritaire de 3-0 en 32 minutes grâce à des buts de Romeo Lavia, Pedro Neto et Joao Pedro. Cependant, leur emprise sur la rencontre s'est rapidement relâchée, offrant aux hommes de Fabian Hurzeler une voie de retour dans le match.
Malick Yalcouye a marqué pour Brighton, tandis qu'un but contre son camp de Joao Pedro a encore réduit l'avantage de Chelsea. Cole Palmer a redonné un peu d'air en inscrivant un but en fin de match, mais Brighton a refusé de s'avouer vaincu, avec Pascal Gross qui a réduit une nouvelle fois l'écart dans le temps additionnel pour offrir une fin de match tendue. Chelsea a finalement tenu bon pour prendre les trois points, mais les statistiques sous-jacentes ont dressé un tableau saisissant des difficultés de l'équipe à domicile.
Chelsea n'a affiché que 25,6 % de possession et n'a réussi que 146 passes, deux plus bas historiques pour le club lors d'un match de Premier League depuis le début de la collecte de données en 2003-2004, selon Opta. En outre, son taux de passes réussies de 67 % représente son pire total lors d'un match de championnat à domicile depuis février 2004 contre Charlton.
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Alonso appelle à relativiser les chiffres
Malgré les anomalies statistiques flagrantes, Alonso a refusé de paniquer. L'entraîneur de Chelsea a estimé que ses joueurs avaient naturellement baissé en intensité après avoir pris une large avance très tôt, se concentrant davantage sur la gestion du match que sur la domination du ballon.
« Il faut forcément remettre chaque donnée dans son contexte », a expliqué Alonso aux journalistes après le match. « Après 30 minutes, nous avons marqué pour porter le score à 3-0, donc à ce moment-là nous avons probablement trop joué avec le résultat au lieu de continuer à jouer. Les statistiques ne sont donc pas importantes, l'important, c'est la manière dont vous jouez et ce que nous pouvons mieux faire.
« Mais ce n'est jamais cette approche, je ne dis pas aujourd'hui qu'il faut avoir 60 % ou 20 %. Je ne parle jamais de ces choses-là, il s'agit de la manière de se préparer, de la façon d'être plus compétitif. Mais le bon côté, c'est qu'il faut s'adapter, même pendant le match il y a différents moments, et il y a des moments que nous avons vraiment, vraiment très bien gérés et d'autres où nous pouvons faire mieux. »
Écarter toute complaisance
L’Espagnol a également rejeté les suggestions de complaisance pure et simple, considérant cette performance décousue comme une étape d’apprentissage naturelle pour son effectif en développement.
« C’est tout à fait normal, a-t-il ajouté. Cela arrive dans beaucoup d’équipes, d’autres équipes qui travaillent déjà ensemble et qui ont disputé plus de matches ensemble.
« Normalement, cette idée de la manière de gérer ces moments est déjà meilleure. Nous sommes dans ce processus. Donc je suis sûr que, à l’avenir, nous pourrons mieux le gérer parce qu’en Premier League, même à la mi-temps, nous menions 3-1 et j’ai dit les gars, avec une avance de 2-0, avec deux buts d’avance en Premier League, ce n’est pas terminé.
« Nous devons rester concentrés sur le jeu, marquer des buts, bien défendre et ensuite nous aurions pu marquer le cinquième, et beaucoup de choses se sont produites dans le match. »
- AFP
Les champions en titre attendent à l'Emirates
Chelsea passera un énorme test quant à ses ambitions pour le titre dimanche prochain, lors de son déplacement à l'Emirates Stadium pour affronter le champion en titre Arsenal. L'équipe de Mikel Arteta, qui pourrait dépasser les Blues à la troisième place en cas de victoire contre Aston Villa lundi soir, proposera un défi tactique nettement plus relevé.
Alonso est pleinement conscient de la montée en qualité et a promis une approche différente contre Arsenal. « Je veux gagner et je ferai tout ce qu'il faut pour gagner, a conclu l'Espagnol. Chaque match peut être différent, donc nous devons nous préparer au mieux et être prêts à tous les scénarios possibles. Ce n'est donc pas comme si cette [performance] allait être reproduite contre Arsenal. »
Avec Arsenal susceptible de dominer la possession sur sa pelouse, la capacité nouvelle de Chelsea à frapper en transition et à absorber une forte pression sera mise à rude épreuve dans le nord de Londres.
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