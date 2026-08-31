Chelsea a maintenu son départ parfait sous les ordres d'Alonso avec une victoire folle 4-3 contre Brighton. Les locaux ont pris une avance autoritaire de 3-0 en 32 minutes grâce à des buts de Romeo Lavia, Pedro Neto et Joao Pedro. Cependant, leur emprise sur la rencontre s'est rapidement relâchée, offrant aux hommes de Fabian Hurzeler une voie de retour dans le match.

Malick Yalcouye a marqué pour Brighton, tandis qu'un but contre son camp de Joao Pedro a encore réduit l'avantage de Chelsea. Cole Palmer a redonné un peu d'air en inscrivant un but en fin de match, mais Brighton a refusé de s'avouer vaincu, avec Pascal Gross qui a réduit une nouvelle fois l'écart dans le temps additionnel pour offrir une fin de match tendue. Chelsea a finalement tenu bon pour prendre les trois points, mais les statistiques sous-jacentes ont dressé un tableau saisissant des difficultés de l'équipe à domicile.

Chelsea n'a affiché que 25,6 % de possession et n'a réussi que 146 passes, deux plus bas historiques pour le club lors d'un match de Premier League depuis le début de la collecte de données en 2003-2004, selon Opta. En outre, son taux de passes réussies de 67 % représente son pire total lors d'un match de championnat à domicile depuis février 2004 contre Charlton.



