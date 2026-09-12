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Xabi Alonso affirme que Joao Pedro est au niveau d’Erling Haaland, tandis que l’entraîneur de Chelsea compare l’attaquant à Karim Benzema
Un début de campagne record
La reconnaissance des progrès de Pedro a été officialisée vendredi, lorsqu’il a été nommé joueur du mois d’août. Cela marque une étape importante pour l’attaquant, qui a devancé une rude concurrence, y compris celle de son propre coéquipier Cole Palmer, pour remporter ce trophée. Ses contributions cette saison ont été déterminantes dans le bon début de Chelsea. L’attaquant a inscrit deux buts et délivré deux passes décisives lors de ses trois premiers matches, affichant une efficacité redoutable qui avait peut-être manqué ces dernières années.
Après avoir récemment engagé son avenir à long terme avec le club grâce à un contrat courant jusqu’en 2034, il est clair que le Brésilien est la pierre angulaire du nouveau projet à Cobham. Le système tactique d’Alonso, qui exige de la mobilité et une prise de décision de haut niveau de la part de sa ligne offensive, semble parfaitement adapté à l’étendue de la palette de Pedro et à sa présence physique.
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Alonso place l’attaquant de Chelsea dans la catégorie des joueurs de classe mondiale
Alonso n’y est pas allé par quatre chemins dans son évaluation de Pedro, suggérant que l’international brésilien est désormais à la même table que Haaland. Après un début de saison sensationnel, on a demandé à Alonso si son homme fort pouvait vraiment être comparé au Norvégien, qui a remporté le Soulier d’or la saison dernière avec 27 buts.
« Je dirais oui. Si vous comptez le nombre de grands attaquants que nous avons en Premier League, je suis sûr que Joao [Pedro] en fait partie, Haaland en fait évidemment partie. Donc, c’est ainsi que je l’évaluerais », a expliqué Alonso.
Les comparaisons avec Karim Benzema et la flexibilité tactique
Alors que Haaland est souvent considéré comme un pur prédateur de surface, Alonso estime que Pedro présente un profil plus diversifié, établissant des parallèles avec son ancien coéquipier au Real Madrid et Ballon d'Or, Karim Benzema. Il a souligné que la capacité de Pedro à influencer le jeu dans plusieurs zones, après avoir évolué comme milieu de terrain, numéro 10 et ailier, en fait un cauchemar à contenir pour les lignes défensives modernes.
« À bien des égards, il me rappelle Benzema, parce qu'il est bon dans la surface, il est bon en dehors de la surface, il est bon quand il repique sur son côté gauche, il est bon de la tête, il est très complet, il est intelligent », a ajouté Alonso. « Donc oui, il est encore jeune, il a encore des choses à développer, mais il a énormément de qualités absolument exceptionnelles. »
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Surmonter le chagrin brésilien et se tourner vers l’avenir
Malgré son excellente forme sur la scène nationale, Joao Pedro a subi un sérieux revers l’été dernier en étant écarté à la surprise générale de la sélection du Brésil pour la Coupe du monde. Cependant, l’attaquant a utilisé cette déception comme source de motivation, obtenant un rappel pour la fenêtre internationale de septembre contre la Nouvelle-Zélande et l’Inde. Alonso a révélé qu’il n’avait pas eu besoin d’apporter une motivation supplémentaire à son attaquant, puisque cette flamme brûlait déjà en lui.
« Il avait assez de motivation. Il en avait déjà suffisamment en lui, donc je n’avais pas besoin d’intervenir là-dessus. Cela a été douloureux pour lui, mais c’est du passé. Nous nous concentrons maintenant sur ce qu’il fait bien et sur ce qu’il peut encore améliorer », a insisté l’entraîneur de Chelsea. « Il a été exceptionnel. Pas seulement sur le plan footballistique, mais aussi par sa personnalité, sa maturité et son envie. Il a un objectif très clair cette saison, qui est de réaliser une grande campagne et de marquer beaucoup de buts. »
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