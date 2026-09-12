La reconnaissance des progrès de Pedro a été officialisée vendredi, lorsqu’il a été nommé joueur du mois d’août. Cela marque une étape importante pour l’attaquant, qui a devancé une rude concurrence, y compris celle de son propre coéquipier Cole Palmer, pour remporter ce trophée. Ses contributions cette saison ont été déterminantes dans le bon début de Chelsea. L’attaquant a inscrit deux buts et délivré deux passes décisives lors de ses trois premiers matches, affichant une efficacité redoutable qui avait peut-être manqué ces dernières années.

Après avoir récemment engagé son avenir à long terme avec le club grâce à un contrat courant jusqu’en 2034, il est clair que le Brésilien est la pierre angulaire du nouveau projet à Cobham. Le système tactique d’Alonso, qui exige de la mobilité et une prise de décision de haut niveau de la part de sa ligne offensive, semble parfaitement adapté à l’étendue de la palette de Pedro et à sa présence physique.