AFP
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Xabi Alonso admet que son choix de rejoindre Chelsea plutôt que Liverpool s’est joué « au bon moment »
Une question de timing pour Alonso
Le nouvel entraîneur de Chelsea a répondu sans détour aux questions sur son ancien club, expliquant que son arrivée à Londres plutôt qu’à Liverpool était une question de timing. Malgré ses liens profonds avec les Reds, qu’il a menés vers la victoire en Ligue des champions 2005, le technicien de 44 ans a souligné que l’opportunité de Stamford Bridge se présentait au moment idéal pour la suite de sa carrière.
« C’est une question de timing », a-t-il expliqué à la BBC lors de son premier jour à Stamford Bridge. « Je suis ici aujourd’hui pour relever un grand défi. Chelsea est l’un des plus grands clubs et j’ai hâte d’y connaître le succès. »
Selon certaines sources, aucun contact n’a eu lieu avec les Reds durant les semaines précédant sa nomination, même si Liverpool a finalement limogé Arne Slot après une deuxième saison délicate.
- Getty/GOAL
L'autorité managériale à Stamford Bridge
À la différence de ses deux prédécesseurs directs, Enzo Maresca et Liam Rosenior, nommés entraîneurs principaux, Alonso hérite du titre plus prestigieux de « manager ». S’il continuera de travailler avec les directeurs sportifs du club sur le recrutement, cette évolution hiérarchique marque un rééquilibrage des pouvoirs.
Alonso se montre à l’aise avec cette organisation collaborative, déclarant : « Ce que j’apprécie, c’est que nous travaillions ensemble et que nous participions tous aux décisions que nous prenons ; nous nous sentons tous responsables de celles-ci. L’objectif final est clair et, pour moi, c’est ainsi que cela doit être. Nous sommes convaincus que nous faisons ce qu’il faut, de la bonne manière. »
Il a ajouté : « Le potentiel est là. Je pense qu’il existe déjà une base solide et une bonne équipe. Nous devons la renforcer de la bonne manière et prendre les bonnes décisions pour y parvenir. Nous avons le sentiment d’être sur la même longueur d’onde que les directeurs sportifs. L’objectif ultime est d’avoir une bonne équipe, de constituer un effectif adapté, et c’est exactement là où nous en sommes actuellement. »
Relever le défi de la Premier League
Alonso est pleinement conscient de l’attention particulière qui accompagne le poste d’entraîneur de Chelsea, dont il devient le sixième entraîneur titulaire en seulement quatre ans sous l’actuelle direction. Néanmoins, l’ancien entraîneur du Real Madrid et du Bayer Leverkusen assume pleinement la pression de l’élite anglaise, reconnaissant que le championnat a évolué depuis la fin de sa carrière de joueur.
« La Premier League est actuellement le championnat le plus compétitif au monde, a-t-il ajouté. C’est un défi de venir ici, de revenir dans ce championnat en tant qu’entraîneur, mais c’est un défi que j’ai hâte de relever pour progresser et apprendre ensemble. Nous voulons susciter l’enthousiasme, créer un lien avec les supporters, gagner des matchs et connaître le succès. »
- Getty Images Sport
Libérer le potentiel de Cole Palmer
Après la décevante 10e place de Chelsea en Premier League, qui lui a coûté une qualification européenne, Alonso doit s’atteler à une importante tâche de reconstruction. Il s’est montré particulièrement élogieux envers Cole Palmer, qui a repris la pré-saison avec l’envie de faire ses preuves.
« Nous travaillons ensemble depuis quelques jours, et il s’est présenté avec un état d’esprit et une attitude très positifs. Il veut prendre du plaisir à jouer au football », observe Alonso. « C’est un joueur exceptionnel, d’une classe à part, doté de qualités uniques. Si nous parvenons à bâtir une équipe qui met en valeur son talent, nous nous approcherons du succès. J’en suis convaincu. »
L’entraîneur a par ailleurs réitéré son intention de conserver Enzo Fernández au club, malgré les récentes spéculations concernant l’avenir du milieu de terrain.
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