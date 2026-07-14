Xabi Alonso admet que son choix de rejoindre Chelsea plutôt que Liverpool s’est joué « au bon moment »

Le nouvel entraîneur de Chelsea a répondu sans détour aux questions sur son ancien club, expliquant que son arrivée à Londres plutôt qu’à Liverpool était une question de timing. Malgré ses liens profonds avec les Reds, qu’il a menés vers la victoire en Ligue des champions 2005, le technicien de 44 ans a souligné que l’opportunité de Stamford Bridge se présentait au moment idéal pour la suite de sa carrière.

« C’est une question de timing », a-t-il expliqué à la BBC lors de son premier jour à Stamford Bridge. « Je suis ici aujourd’hui pour relever un grand défi. Chelsea est l’un des plus grands clubs et j’ai hâte d’y connaître le succès. »

Selon certaines sources, aucun contact n’a eu lieu avec les Reds durant les semaines précédant sa nomination, même si Liverpool a finalement limogé Arne Slot après une deuxième saison délicate.