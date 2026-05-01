Wrexham va-t-il scruter les autres résultats ? Phil Parkinson dévoile sa position dans la course aux barrages, tandis que Ryan Reynolds et Rob Mac attendent avec impatience leur chance de monter en Premier League

À la veille de cette rencontre historique, Parkinson a insisté sur l’importance de rester discipliné tactiquement, tout en reconnaissant l’ampleur de l’événement pour le club. Il a déclaré : « C’est évidemment un match crucial ; nous sommes à la dernière sortie de la saison et c’est formidable d’être encore en lice.

Nous allons tout donner, comme vous pouvez l’imaginer. La préparation s’est bien déroulée, je suis satisfait des joueurs qui semblent en très bonne forme et prêts à terminer la saison régulière, espérons-le, par une très belle performance. Comme toujours, dans ce genre de matchs, qu’il s’agisse d’une grande rencontre de coupe ou d’un match de championnat décisif, il faut faire abstraction de tout le reste.

« La motivation sera toujours là, tout comme la conscience de la nécessité de se concentrer sur les détails de ce qui sera exigé ce jour-là. C’est un match historique pour le club. Quand on y repense, c’est une première pour nous d’aborder la dernière journée de la saison avec une chance d’intégrer le top six de cette division. »