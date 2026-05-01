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Wrexham va-t-il scruter les autres résultats ? Phil Parkinson dévoile sa position dans la course aux barrages, tandis que Ryan Reynolds et Rob Mac attendent avec impatience leur chance de monter en Premier League
Une confrontation historique
Wrexham aborde la dernière journée de Championship, au Racecourse Ground, en pleine lutte pour la dernière place qualificative aux barrages. Déjà assurés de leur meilleur classement historique, les hommes de Parkinson doivent battre Middlesbrough, quatrième, pour maintenir leur rêve d’une quatrième promotion consécutive, ce qui serait un record. Les Red Dragons comptent actuellement 70 points, soit le même total que Hull, mais disposent d’une légère avance au goal average, tandis que Derby pointe à une longueur, en huitième position.
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Rester concentré malgré l’agitation
À la veille de cette rencontre historique, Parkinson a insisté sur l’importance de rester discipliné tactiquement, tout en reconnaissant l’ampleur de l’événement pour le club. Il a déclaré : « C’est évidemment un match crucial ; nous sommes à la dernière sortie de la saison et c’est formidable d’être encore en lice.
Nous allons tout donner, comme vous pouvez l’imaginer. La préparation s’est bien déroulée, je suis satisfait des joueurs qui semblent en très bonne forme et prêts à terminer la saison régulière, espérons-le, par une très belle performance. Comme toujours, dans ce genre de matchs, qu’il s’agisse d’une grande rencontre de coupe ou d’un match de championnat décisif, il faut faire abstraction de tout le reste.
« La motivation sera toujours là, tout comme la conscience de la nécessité de se concentrer sur les détails de ce qui sera exigé ce jour-là. C’est un match historique pour le club. Quand on y repense, c’est une première pour nous d’aborder la dernière journée de la saison avec une chance d’intégrer le top six de cette division. »
Surveiller les concurrents
Tout en visant la victoire, Parkinson reconnaît que son staff surveillera de près les rencontres Hull-Derby. Besoin d’infos en temps réel oblige, il assure : « Nous suivrons les autres résultats, car ils peuvent dicter nos ajustements sur le terrain ; c’est capital.
Nous devrons être informés et nous consulterons ces résultats. J’ai déjà procédé ainsi lors des dernières journées ou des dernières semaines décisives, lorsque chaque résultat compte. Même si le public peut vous donner une indication, j’aurai toujours quelqu’un à mes côtés pour surveiller la situation et m’assurer que nous disposons des informations dont nous avons besoin. »
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L’ultime écueil
Le suspense prendra fin ce samedi : Wrexham visera une cinquième victoire consécutive lors de son dernier match de championnat. Les Dragons recevront un Middlesbrough redoutable, toujours en course pour la promotion directe, et qui a retrouvé son efficacité offensive en atomisant Watford 5-0. Avec le retour de Ben Sheaf après sa blessure, Wrexham doit donc battre, pour la première fois en championnat, une formation qu’il n’a jamais reçue en Football League afin de valider très probablement son billet pour les demi-finales des play-offs et, ainsi, écrire une nouvelle page de son histoire.