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Wrexham se retrouve sous le feu des projecteurs : la légalité d’une subvention de 3,8 millions de livres sterling accordée par le gouvernement britannique est remise en question
L'audit soulève des questions sur la légalité
L’ascension fulgurante de Wrexham, propriété des stars hollywoodiennes Ryan Reynolds et Rob McElhenney, pourrait être freinée par un contentieux juridique. Selon The Guardian, des demandes d’accès à l’information révèlent que le conseil municipal du comté de Wrexham a approuvé une subvention publique de 3,8 millions de livres sterling avant même d’avoir finalisé l’évaluation des aides d’État.
Des spécialistes du contrôle des subventions estiment que cette entorse aux procédures pourrait encore exposer le club à des recours juridiques de la part d’équipes rivales, même si le délai pour saisir les tribunaux est vraisemblablement révolu. Cette lacune procédurale soulève toutefois de sérieuses questions sur l’attribution des fonds publics à un club de Championship.
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Les experts pointent des infractions aux règles sur les subventions.
L’absence d’une évaluation définitive au moment de l’octroi suscite une vive polémique. Alexander Rose, associé chez Ward Hadaway, rappelle que le conseil municipal avait l’obligation de réaliser au préalable une évaluation de principe avant d’engager les fonds en faveur du club.
« Au moment où la subvention de 3,8 millions de livres sterling a été accordée, il y avait une obligation de procéder à une évaluation de principe », rappelle M. Rose. « La preuve que cette évaluation n’était pas finalisée au moment de l’octroi de la subvention aurait certainement aidé un opposant, par exemple un club de football rival. Les règles de contrôle des subventions existent pour garantir des conditions de concurrence équitables entre les entreprises, y compris dans le football professionnel. Elles protègent aussi le contribuable en évitant l’octroi de subventions inutiles ou superflues. »
Le président du conseil municipal de Wrexham, Mark Pritchard, rejette toute irrégularité : « Toutes les vérifications et validations nécessaires ont été effectuées avant le transfert des fonds, et nous contestons toute affirmation contraire. » N’empêche, le conseil a confirmé qu’il ne disposait alors que d’« évaluations préliminaires » en février 2022, le contrat final n’ayant été signé qu’en juillet 2023.
Le financement par les contribuables sous le feu des projecteurs
Le débat s’intensifie depuis la récente valorisation de Wrexham à 350 millions de livres sterling, consécutive à l’investissement du fonds d’investissement Apollo. Avec 18 millions de livres d’aides publiques – un record pour un club britannique –, les détracteurs s’interrogent : pourquoi l’argent des contribuables serait-il injecté dans un projet déjà fortement soutenu par le privé ?
Le club a défendu cet investissement, affirmant que les fonds serviront au projet « Wrexham Gateway » plutôt qu’aux seules dépenses liées au football national. Il soutient que l’argent public est essentiel pour transformer le Racecourse Ground en un site capable d’accueillir des événements sportifs de niveau international.
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Le réaménagement de l’hippodrome se poursuit selon le planning établi.
Wrexham met actuellement en œuvre un contrat de 69,2 millions de livres sterling pour reconstruire la tribune Kop et faire du stade un pôle majeur du sport gallois. Selon le club, cet agrandissement générera à long terme des retombées économiques locales bien supérieures à l’investissement public initial.
Même si les propriétaires ont augmenté leur participation – faisant passer la part des contribuables de 68 % à 25 % du financement – le club reste sous surveillance. Les Red Dragons doivent désormais concilier leurs ambitieux projets d’infrastructure et une exigence croissante de transparence concernant leur relation financière particulière avec les autorités locales.