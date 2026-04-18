Wrexham se retrouve sous le feu des projecteurs : la légalité d’une subvention de 3,8 millions de livres sterling accordée par le gouvernement britannique est remise en question

L’absence d’une évaluation définitive au moment de l’octroi suscite une vive polémique. Alexander Rose, associé chez Ward Hadaway, rappelle que le conseil municipal avait l’obligation de réaliser au préalable une évaluation de principe avant d’engager les fonds en faveur du club.

« Au moment où la subvention de 3,8 millions de livres sterling a été accordée, il y avait une obligation de procéder à une évaluation de principe », rappelle M. Rose. « La preuve que cette évaluation n’était pas finalisée au moment de l’octroi de la subvention aurait certainement aidé un opposant, par exemple un club de football rival. Les règles de contrôle des subventions existent pour garantir des conditions de concurrence équitables entre les entreprises, y compris dans le football professionnel. Elles protègent aussi le contribuable en évitant l’octroi de subventions inutiles ou superflues. »

Le président du conseil municipal de Wrexham, Mark Pritchard, rejette toute irrégularité : « Toutes les vérifications et validations nécessaires ont été effectuées avant le transfert des fonds, et nous contestons toute affirmation contraire. » N’empêche, le conseil a confirmé qu’il ne disposait alors que d’« évaluations préliminaires » en février 2022, le contrat final n’ayant été signé qu’en juillet 2023.