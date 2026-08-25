Phil Parkinson s’apprête à accueillir un visage familier de retour au Racecourse Ground, puisque Wrexham a trouvé un accord avec Manchester City pour le transfert définitif de Kabore, selon talkSPORT.

L’international burkinabè de 25 ans a passé la saison dernière en prêt au sein du club gallois, où il s’est rapidement imposé comme un élément essentiel du secteur défensif. Lors de ce passage temporaire, Kabore a disputé 32 matches toutes compétitions confondues et a montré sa créativité sur les côtés en délivrant huit passes décisives, dont trois lors de ses deux premiers matches de championnat.



