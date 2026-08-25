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Wrexham se rapproche d’une recrue de 2 M£ en provenance de Manchester City, Issa Kabore, alors que Phil Parkinson s’apprête à enregistrer sa quatrième recrue de l’été
Les Dragons rouges s’offrent un visage familier dans un transfert à 2 millions de livres sterling
Les Red Dragons s’offrent un visage familier dans un accord à 2 millions de livres sterling
Phil Parkinson s’apprête à accueillir un visage familier de retour au Racecourse Ground, puisque Wrexham a trouvé un accord avec Manchester City pour le transfert définitif de Kabore, selon talkSPORT.
L’international burkinabè de 25 ans a passé la saison dernière en prêt au sein du club gallois, où il s’est rapidement imposé comme un élément essentiel du secteur défensif. Lors de ce passage temporaire, Kabore a disputé 32 matches toutes compétitions confondues et a montré sa créativité sur les côtés en délivrant huit passes décisives, dont trois lors de ses deux premiers matches de championnat.
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Un investissement important pour Wrexham
L'accord représente un investissement important pour Wrexham, qui poursuit son ascension dans la hiérarchie du football anglais sous la propriété de Ryan Reynolds et Rob McElhenney.
Kabore est sous contrat avec Manchester City depuis plus de six ans, après avoir initialement rejoint le géant de Premier League en provenance du club belge du KV Mechelen en juillet 2020.
Cependant, malgré son long passage lié à l'Etihad Stadium, il n'a jamais disputé le moindre match officiel avec Manchester City, enchaînant plutôt sept prêts différents afin d'acquérir de l'expérience à travers l'Europe avant de trouver un point de chute dans le nord du pays de Galles.
Parkinson poursuit son recrutement estival agressif
Une fois les formalités du transfert de Kabore finalisées, il deviendra la quatrième recrue d’un été marqué par de lourdes dépenses pour le promu de League One. Le recrutement a commencé avec l’arrivée de Danny Imray en provenance de Crystal Palace, qui a déjà eu un impact en inscrivant le but de l’égalisation contre Watford. Le club s’est ensuite tourné vers le capitaine de Preston North End, Ben Whiteman, une signature qui a provoqué d’importantes frictions à Deepdale.
En plus de ces renforts défensifs, Wrexham s’est aussi attaché les services du gardien très coté Anthony Patterson a été recruté en provenance de Sunderland pour un montant estimé à environ 8 M£. L’arrivée de Kabore pour 2 M£ souligne encore davantage la puissance financière que Wrexham est prêt à afficher afin de construire un effectif capable de lutter dans le haut du tableau de Championship.
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De gros tests en perspective au Racecourse Ground
L’arrivée de Kabore intervient à un moment crucial pour le club, qui se prépare à un choc très attendu face à Birmingham City vendredi soir. Ce match, programmé pour un coup d’envoi à 20 heures, servira de baromètre pour mesurer les progrès de Wrexham face à une autre équipe aux grandes ambitions.
Au-delà du calendrier immédiat, les dirigeants de Wrexham continuent d’être associés à des mouvements encore plus audacieux avant la fermeture du mercato. Selon certaines informations, le club pourrait encore battre son record de transfert pour s’attacher les services d’un talent de tout premier plan, afin de maintenir les projecteurs du monde entier braqués sur le Racecourse Ground.
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