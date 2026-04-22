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Wrexham retrouve les places qualificatives pour les play-offs de Championship après une victoire arrachée face à Oxford, et maintient ainsi vivant le rêve de Premier League de Ryan Reynolds et Rob McElhenney
Windass a tenu ses promesses à Oxford
Windass a poursuivi sa série éclatante en marquant l’unique but de la rencontre à la 40^e minute au Kassam Stadium. Il s’agit de sa cinquième réalisation en six matchs, un ratio qui souligne son poids dans l’effectif de Phil Parkinson alors que le club entame la phase décisive de la saison. Dominateurs sans se montrer dangereux, les visiteurs ont frappé au meilleur moment, laissant Oxford, engagé dans une lutte acharnée pour éviter la relégation, face à une tâche colossale. Grâce à ce succès, Wrexham double Hull City et s’empare de la sixième place. Le match nul 2-2 concédé par Hull face à Leicester City a ouvert la voie aux Red Dragons, qui ont pleinement profité de ce faux pas. Les deux formations comptent désormais 70 points, mais Wrexham détient l’avantage grâce à une différence de buts supérieure de deux unités.
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Parkinson salue une « belle performance » après avoir inscrit 70 points.
Parkinson a encensé son groupe après que Wrexham a franchi la barre des 70 points pour son retour en Championship. Il rappelle que l’objectif suprême du club, sous l’ère des copropriétaires Ryan Reynolds et Rob Mac, reste accessible, soulignant un vestiaire euphoriques alors que l’équipe vise la Premier League.
« Le rêve de la Premier League est toujours vivant et nous avons le sentiment d’être bien placés », a déclaré Parkinson. « Nous ne pouvons rien faire d’autre que gagner ; nous nous concentrons donc sur la prise de bonnes décisions depuis le banc et sur l’obtention de trois nouveaux points. Atteindre les 70 points est un beau résultat pour notre première saison en Championship, et maintenant nous en voulons plus. Il était important que nous fassions notre travail, et nous l’avons fait tous ensemble. »
Grâce à une défense solide, l’équipe décroche trois points précieux.
Dominateurs en première période, les joueurs de Wrexham ont dû puiser dans leurs réserves en fin de match, Oxford se jetant corps et âme dans la bataille. Les locaux ont multiplié les longs lancers et les coups de pied arrêtés dans une tentative désespérée de revenir au score, mais les hommes de Parkinson ont tenu bon sous une pression intense pour préserver leur cage inviolée.
« Nous avons montré deux facettes de notre jeu », a analysé Parkinson. « En première période, nous avons bien contrôlé la rencontre, nous avons fait preuve de patience et géré le ballon avec intelligence. En seconde, nous avons eu nos occasions, mais nous savions qu’Oxford allait tout donner. Ils luttent pour leur survie. Ils ont multiplié les longs lancers et les coups de pied arrêtés, mais nous avons défendu en bloc. Chacun a fait son travail. »
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Les deux dernières rencontres s’annoncent décisives.
Ce résultat promet une fin de saison haletante. Le parcours de Wrexham vers les barrages et une éventuelle participation à Wembley se jouera lors de ses deux derniers matchs contre Coventry City, champion en titre, et Middlesbrough, cinquième du classement. La rencontre contre Middlesbrough, qui compte actuellement trois points d'avance sur Wrexham, pourrait s'avérer décisive, les deux équipes étant également en lice pour une place en barrages.