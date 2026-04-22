Wrexham retrouve les places qualificatives pour les play-offs de Championship après une victoire arrachée face à Oxford, et maintient ainsi vivant le rêve de Premier League de Ryan Reynolds et Rob McElhenney

Parkinson a encensé son groupe après que Wrexham a franchi la barre des 70 points pour son retour en Championship. Il rappelle que l’objectif suprême du club, sous l’ère des copropriétaires Ryan Reynolds et Rob Mac, reste accessible, soulignant un vestiaire euphoriques alors que l’équipe vise la Premier League.

« Le rêve de la Premier League est toujours vivant et nous avons le sentiment d’être bien placés », a déclaré Parkinson. « Nous ne pouvons rien faire d’autre que gagner ; nous nous concentrons donc sur la prise de bonnes décisions depuis le banc et sur l’obtention de trois nouveaux points. Atteindre les 70 points est un beau résultat pour notre première saison en Championship, et maintenant nous en voulons plus. Il était important que nous fassions notre travail, et nous l’avons fait tous ensemble. »