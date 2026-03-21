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Wrexham remonte au score pour décrocher « l'une de nos plus belles victoires » sous la houlette de Phil Parkinson, permettant ainsi aux Red Dragons de garder intacts leurs espoirs de barrages de promotion
Wrexham revient en force et s'impose face aux Blades
Wrexham abordait ce match après une défaite décevante face à Watford, mais a su rebondir avec panache contre les Blades. Andre Brooks a donné l'avantage aux locaux juste après la mi-temps, mais Wrexham a riposté avec force et a remporté les trois points grâce à des buts de l'ancien attaquant de Sheffield Wednesday, Josh Windass, et de Sam Smith. Cette victoire a déclenché une explosion de joie chez les visiteurs au coup de sifflet final, alors qu'ils continuent de rêver d'une nouvelle promotion et d'une place en Premier League.
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« L'un de nos meilleurs matchs » : Wrexham ravi de sa victoire contre Sheffield United
Steve Parkin, l'entraîneur adjoint de Wrexham, s'est réjoui de ce résultat. Il a déclaré aux journalistes : « Depuis cinq ans que nous sommes ici, ce match figure parmi les dix rencontres que nous devions absolument remporter, et il fallait absolument que nous poursuivions sur notre lancée. Certains nous avaient déjà rayés de la carte après le match contre Watford. Nous avons quelques blessés et plusieurs joueurs qui, en temps normal, feraient partie de l'équipe, mais qui ne sont pas disponibles pour le moment. Les gars ont fourni un gros effort sur le plan psychologique pour renverser la situation face à une bonne équipe après la déception de mardi soir. C'est vraiment l'une de nos plus belles victoires.
« Nous voulons simplement être de la partie à la fin de l’année. Nous voulons faire partie des équipes qui se battent pour les barrages. Nous voulons être dans le coup. Nous avons de superbes matchs à venir. Nous avons des matchs contre les grandes équipes, ce qui est important. Pourquoi ne voudrions-nous pas évoluer dans une division spectaculaire en termes de fréquentation et de qualité des matchs, et pourquoi ne voudrions-nous pas participer à la lutte pour les places ? C'est pour cela que ce match était si important. »
« Un vrai casse-tête » : Wrexham fait l'éloge de son buteur Smith
Ce but de Smith, son neuvième de la saison avec Wrexham, lui a valu les éloges de Parkin. Il a déclaré aux journalistes : « Ça a été difficile pour lui, car il joue chaque minute de chaque match. Kieffer s’est blessé aux ischio-jambiers, ce qui nous a évidemment déçus. Mais je l'ai trouvé excellent aujourd'hui. Il a donné du fil à retordre aux deux défenseurs centraux toute la journée. Il a couru dans le dos de la défense, il a déboulé sur les ailes, il s'est imposé physiquement, il a remporté des duels aériens et il a contribué avec une passe décisive et un but, ce qui est tout simplement une performance exceptionnelle sur un terrain vraiment difficile. »
De son côté, le buteur a estimé que cette victoire était un résultat énorme après la défaite du match précédent. Il a déclaré
: « Je pense que c’est un résultat énorme, surtout après la déception à Watford. Le manager l’a dit dans les vestiaires à la mi-temps. Il nous a dit de tout donner, qu’une trêve approchait, que nous avions eu une longue période et de ne pas laisser passer cette occasion. Je pense que les gars se sont accrochés et ont ramené les trois points. »
- AFP
Quelle est la prochaine étape pour Wrexham ?
Wrexham va désormais faire une pause dans ses compétitions en raison de la trêve internationale. Les Red Dragons reprendront la compétition avec un déplacement à The Hawthorns pour affronter West Brom, avant de recevoir Southampton au Racecourse Ground.
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