Steve Parkin, l'entraîneur adjoint de Wrexham, s'est réjoui de ce résultat. Il a déclaré aux journalistes : « Depuis cinq ans que nous sommes ici, ce match figure parmi les dix rencontres que nous devions absolument remporter, et il fallait absolument que nous poursuivions sur notre lancée. Certains nous avaient déjà rayés de la carte après le match contre Watford. Nous avons quelques blessés et plusieurs joueurs qui, en temps normal, feraient partie de l'équipe, mais qui ne sont pas disponibles pour le moment. Les gars ont fourni un gros effort sur le plan psychologique pour renverser la situation face à une bonne équipe après la déception de mardi soir. C'est vraiment l'une de nos plus belles victoires.

« Nous voulons simplement être de la partie à la fin de l’année. Nous voulons faire partie des équipes qui se battent pour les barrages. Nous voulons être dans le coup. Nous avons de superbes matchs à venir. Nous avons des matchs contre les grandes équipes, ce qui est important. Pourquoi ne voudrions-nous pas évoluer dans une division spectaculaire en termes de fréquentation et de qualité des matchs, et pourquoi ne voudrions-nous pas participer à la lutte pour les places ? C'est pour cela que ce match était si important. »