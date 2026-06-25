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Wrexham raille Southampton au sujet de l’affaire « Spygate » suite à la divulgation du calendrier de Championship pour la saison 2026-2027
Les Red Dragons font parler d'eux sur les réseaux sociaux
La saison 2025-2026 de Championship a été marquée par les révélations sur les opérations clandestines de Southampton. Après une quatrième place sous la houlette de Tonda Eckert et une victoire contre Middlesbrough en demi-finales des barrages, les Saints ont été exclus de la compétition pour s’être procuré des informations confidentielles sur leurs rivaux. Lors de la publication du calendrier 2026-2027, le service de communication de Wrexham a saisi l’occasion d’enfoncer le clou.
Programmé pour affronter les Saints en septembre, le club gallois a partagé un visuel de son calendrier, agrémenté d’une légende sans équivoque : « Ça nous mène jusqu’à la trêve internationale », accompagnée d’une loupe et d’un emoji d’espion. La publication est immédiatement devenue virale, les supporters saisissant instantanément la référence au scandale qui avait secoué le football anglais quelques mois plus tôt.
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Détails cachés dans l’illustration
Les provocations de Wrexham n’ont pas été qu’une simple affaire d’emoji. Deux jours avant la rencontre face à Southampton, une mention avait été inscrite sur le calendrier interne : « Vérifier le terrain d’entraînement », un clin d’œil à la paranoïa désormais associée aux adversaires des Saints.
Plus précis encore, le blason de Southampton a été subtilement modifié : des supporters aux yeux de lynx ont repéré qu’un homme se dissimulant derrière un arbre avait été discrètement ajouté au logo. Une référence directe aux images fuitées de William Salt, stagiaire des Saints, surpris en train de filmer une séance d’entraînement de Middlesbrough depuis une zone boisée, au plus fort de l’affaire du « Spygate ».
Les retombées du scandale
Les conséquences pour Southampton sont lourdes et dépassent de loin les railleries sur les réseaux sociaux. Non seulement les Saints ont été remplacés par Middlesbrough en finale des barrages, mais ils ont également écopé d’une pénalité de quatre points pour la saison 2026-2027 du Championship. Ils aborderont donc leur prochaine campagne de promotion en Premier League avec un handicap substantiel.
Le club a tenté de contester ces sanctions, mais ses recours ont récemment été rejetés. Un panel indépendant a confirmé que l’ensemble des sanctions initiales était maintenu, et le club a été informé qu’il ne disposait d’aucun autre recours devant le Tribunal arbitral du sport (TAS).
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Southampton réagit au rejet de son appel
Après la confirmation des sanctions, Southampton a diffusé un communiqué officiel dans lequel le club promet de « remettre les choses en ordre » sans tarder. « Si nous mesurons pleinement la gravité de l’affaire et l’attention qu’elle a suscitée, le club a toujours considéré que la sanction sportive initiale était disproportionnée, un avis partagé par nombre d’acteurs du football », précise le texte.
« Le Southampton Football Club possède une histoire dont il est fier et des fondations solides, mais il est clair que la confiance doit désormais être rétablie. Ce travail commence dès maintenant. Le club mènera une réflexion approfondie sur les événements qui ont conduit à cette situation, en tirera les leçons et prendra les mesures nécessaires pour aller de l’avant de manière responsable. Ce club de football réagira avec humilité, responsabilité et détermination pour remettre les choses en ordre. »