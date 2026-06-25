La saison 2025-2026 de Championship a été marquée par les révélations sur les opérations clandestines de Southampton. Après une quatrième place sous la houlette de Tonda Eckert et une victoire contre Middlesbrough en demi-finales des barrages, les Saints ont été exclus de la compétition pour s’être procuré des informations confidentielles sur leurs rivaux. Lors de la publication du calendrier 2026-2027, le service de communication de Wrexham a saisi l’occasion d’enfoncer le clou.

Programmé pour affronter les Saints en septembre, le club gallois a partagé un visuel de son calendrier, agrémenté d’une légende sans équivoque : « Ça nous mène jusqu’à la trêve internationale », accompagnée d’une loupe et d’un emoji d’espion. La publication est immédiatement devenue virale, les supporters saisissant instantanément la référence au scandale qui avait secoué le football anglais quelques mois plus tôt.