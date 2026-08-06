Parkinson a toutefois été l’homme qui a supervisé une ascension fulgurante dans le nord du pays de Galles. Il a mené Wrexham, après sa nomination à l’été 2021, de la National League jusqu’au Championship.

Une série record de trois montées consécutives a été réalisée, avant d’échouer de façon cruelle dans la course à une place en play-offs de deuxième division la saison dernière. Quelques questions ont été soulevées au début de la saison 2025-2026 au sujet de l’approche tactique privilégiée par Wrexham.

Tous les sceptiques ont été réduits au silence avec la manière, tandis que Reynolds et Mac ont parlé de Parkinson, qui a dépassé les 270 matches à la tête de l’équipe, comme d’un homme ayant un « poste à vie ». Ils ne semblent guère pressés de procéder à un changement sur le banc.

Ils sont conscients de la nécessité de maintenir un fort intérêt autour du club, la série documentaire « Welcome to Wrexham » reposant sur le suspense pour conserver son audience mondiale, mais ne peuvent pas se permettre de prendre des risques inutiles susceptibles de compromettre les efforts sur le terrain, après avoir observé de loin comment Birmingham s’est effondré sous la direction de la légende de Manchester United Rooney durant l’hiver 2023.