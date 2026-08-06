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Wrexham évite une erreur à la Wayne Rooney, tandis qu’on dit à Ryan Reynolds et Rob Mac que Phil Parkinson « mérite une saison complète supplémentaire » pour concrétiser le rêve de la Premier League
Trois promotions et 270 matchs : Parkinson à Wrexham
Parkinson a toutefois été l’homme qui a supervisé une ascension fulgurante dans le nord du pays de Galles. Il a mené Wrexham, après sa nomination à l’été 2021, de la National League jusqu’au Championship.
Une série record de trois montées consécutives a été réalisée, avant d’échouer de façon cruelle dans la course à une place en play-offs de deuxième division la saison dernière. Quelques questions ont été soulevées au début de la saison 2025-2026 au sujet de l’approche tactique privilégiée par Wrexham.
Tous les sceptiques ont été réduits au silence avec la manière, tandis que Reynolds et Mac ont parlé de Parkinson, qui a dépassé les 270 matches à la tête de l’équipe, comme d’un homme ayant un « poste à vie ». Ils ne semblent guère pressés de procéder à un changement sur le banc.
Ils sont conscients de la nécessité de maintenir un fort intérêt autour du club, la série documentaire « Welcome to Wrexham » reposant sur le suspense pour conserver son audience mondiale, mais ne peuvent pas se permettre de prendre des risques inutiles susceptibles de compromettre les efforts sur le terrain, après avoir observé de loin comment Birmingham s’est effondré sous la direction de la légende de Manchester United Rooney durant l’hiver 2023.
Parkinson est-il le bon entraîneur pour faire avancer Wrexham ?
Interrogé sur le fait de savoir si Parkinson reste l’homme idéal pour faire avancer le club, l’ancien attaquant de Wrexham Trundle, qui s’exprimait avec l’aimable concours d’Eagle Predict, a déclaré à GOAL : « Je pense que oui. Je pense que c’était injuste quand il est arrivé pour la première fois en Championship et que les gens ont commencé à dire qu’il avait amené le club jusque-là et qu’il fallait changer.
« Pour moi, il faut faire attention à ce que l’on souhaite. Quand on voit ce qu’il a fait dans ce club, c’est incroyable. Il n’y a pas que l’aspect footballistique, il y a aussi la cohésion qu’ils ont là-bas. Si vous cassez cela, je pense que vous ne savez pas où le club ira à partir de là.
« Pour moi, je pense qu’il mérite, quoi qu’il arrive cette saison, si c’était moi, je pense qu’il mérite une saison complète supplémentaire pour ce qu’il a fait au club. Dans le football, tout le monde n’est pas aussi sentimental et on sait à quelle vitesse cela peut changer, mais je lui souhaite bonne chance parce qu’avec ce qu’il a fait, il mérite d’être là. »
Reynolds et Mac résisteront-ils à toute envie de nommer un grand nom ?
Relancé sur le débat autour des « noms » et sur le fait que ce n’est pas toujours la bonne recette pour réussir, Trundle a ajouté : « Non, ce ne l’est pas, et je pense que vous misez sur ces grands noms, mais quand vous regardez ce que Parky a fait, il a aussi l’expérience de tous les différents échelons. Donc il comprend, même s’il cherche des joueurs dans les divisions inférieures, il comprend le football à une autre échelle.
« Je pense que beaucoup de jeunes entraîneurs qui arrivent n’ont probablement connu que la Premier League et ce niveau-là. Mais je pense que ce que Parky a fait, c’est incroyable, et il mérite de garder ce poste. Je pense que si jamais quelque chose arrivait, il retrouverait un autre poste tout de suite. »
Une autre ancienne star des Red Dragons, Matt Jansen, avait déjà déclaré à GOAL en évoquant le même sujet : « Il y aura toujours des noms associés à ça, avec tout le battage autour, le côté Hollywood. Il y aura toujours des noms liés à ça, c’est dans la nature des choses.
« Est-ce que Parkinson va rester là-bas ? Est-ce qu’un nom plus prestigieux va arriver ? Est-ce qu’un Steven Gerrard serait intéressé par quelque chose de similaire à ce que Frank Lampard fait à Coventry ? Il y aura toujours des noms qui circulent. Phil Parkinson a fait un travail fantastique jusqu’à présent. Combien de temps cela va durer, qui sait. »
Calendrier de Wrexham 2026-2027 : un début de saison compliqué
Wrexham est prêt à lancer sa campagne 2026-2027, après un programme de pré-saison qui l’a vu affronter des cadors de Premier League et s’offrir les scalp de prestige de Manchester United et de Leeds.
Un début relevé les verra affronter Middlesbrough au premier tour de la Carabao Cup vendredi, avant de lancer leur saison en Championship contre leurs rivaux gallois de Cardiff le 17 août. Wrexham affrontera ensuite Birmingham, Millwall, Swansea, Burnley, West Ham et Southampton avant la première trêve internationale.
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