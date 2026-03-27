Wrexham affiche un chiffre d'affaires record sous la direction de Ryan Reynolds et Rob Mac, malgré des pertes de 15 millions de livres sterling suite à sa promotion en Championship

La saison 2024-2025 a été couronnée de succès bien au-delà de l'équipe première masculine. L'équipe féminine du Wrexham AFC a terminé quatrième de l'Adran Premier League, tandis que le centre de formation a atteint le troisième tour de la FA Youth Cup pour la première fois depuis 2006. Ces succès sur le terrain ont permis de porter les recettes des jours de match à 5,96 millions de livres sterling, avec une fréquentation moyenne en hausse à 12 781 spectateurs. En conclusion de son rapport, le club a remercié les supporters et ses partenaires pour leur soutien indéfectible, soulignant que, bien que les pertes restent importantes, la trajectoire ascendante de l'histoire de Wrexham ne montre aucun signe de ralentissement.