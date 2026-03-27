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Wrexham affiche un chiffre d'affaires record sous la direction de Ryan Reynolds et Rob Mac, malgré des pertes de 15 millions de livres sterling suite à sa promotion en Championship
Chiffre d'affaires record et investissements massifs
Le rapport annuel de Wrexham pour l'exercice clos le 30 juin 2025 fait état d'une croissance de 24 % du chiffre d'affaires, qui a atteint le niveau record de 33,33 millions de livres sterling. Cette forte hausse s'explique par une intensification de l'activité commerciale et par l'intérêt mondial suscité par la série documentaire « Welcome to Wrexham ». Cependant, le club a enregistré une perte d'exploitation de 14,84 millions de livres sterling (19,7 millions de dollars), attribuée aux investissements considérables nécessaires pour une troisième promotion consécutive. Les frais de personnel ont presque doublé, passant de 11,04 millions de livres sterling (14,6 millions de dollars) à 19,94 millions de livres sterling (26,5 millions de dollars), reflétant les exigences financières liées au retour en EFL Championship pour la première fois en 43 ans.
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Domination commerciale et croissance mondiale des marques
L'effet Hollywood continue de générer d'énormes retombées commerciales, le chiffre d'affaires ayant bondi à 17,33 millions de livres sterling (23 millions de dollars). Il convient de noter que le reste du monde représente désormais 57,7 % des revenus du club, dépassant la part du Royaume-Uni, qui s'élève à 40,5 %. Le rapport met en avant une approche stratégique ciblée, tirant parti de l'expertise internationale en matière de médias et de marketing pour maximiser le portefeuille commercial du club. Cette portée mondiale a soutenu une croissance record dans les domaines du sponsoring, de la vente au détail et des partenariats, renforcée par la commande d'une quatrième saison du documentaire primé du club.
Remboursement de la dette et agrandissement du stade
Dans le cadre d'une avancée majeure vers une viabilité à long terme, Wrexham a confirmé ne plus avoir de prêts d'actionnaires. Suite à l'entrée d'Apollo Sports Capital en tant qu'investisseur minoritaire, tous les prêts et intérêts dus aux sociétés de Reynolds et Mac ont été remboursés. Les infrastructures restent une priorité, avec des plans soumis visant à porter la capacité de la tribune Kop à 7 750 places. Cela porterait la capacité totale du stade à plus de 18 000 places, ce qui répondrait aux exigences de la catégorie 4 de l'UEFA et permettrait d'accueillir à l'avenir de grands événements internationaux.
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Une réussite à tous les niveaux du club
La saison 2024-2025 a été couronnée de succès bien au-delà de l'équipe première masculine. L'équipe féminine du Wrexham AFC a terminé quatrième de l'Adran Premier League, tandis que le centre de formation a atteint le troisième tour de la FA Youth Cup pour la première fois depuis 2006. Ces succès sur le terrain ont permis de porter les recettes des jours de match à 5,96 millions de livres sterling, avec une fréquentation moyenne en hausse à 12 781 spectateurs. En conclusion de son rapport, le club a remercié les supporters et ses partenaires pour leur soutien indéfectible, soulignant que, bien que les pertes restent importantes, la trajectoire ascendante de l'histoire de Wrexham ne montre aucun signe de ralentissement.