Wolverhampton : l'affaire Arokodare prend de l'ampleur : l'attaquant refuse de s'entraîner et de rejoindre le Trabzonspor, il ne veut que la Fiorentina

Le footballeur nigérian, auteur de 6 buts en 38 matchs la saison dernière, conclue par la relégation de Wolverhampton en Championship, a interrompu la séance en s’asseyant sur la pelouse, contraignant l’entraîneur César Peixoto à arrêter puis à annuler l’entraînement. Selon la BBC, le joueur refuserait tout transfert vers le Trabzonspor, solution privilégiée par les dirigeants des Wolves, alors que la Fiorentina, qui cherche un remplaçant potentiel à Moïse Kean, s’est manifestée ces derniers jours pour recruter l’ancien attaquant du Racing Genk.