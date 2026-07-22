Le mercato réserve parfois des surprises, mais la scène qui s'est déroulée aujourd'hui au centre d'entraînement de Wolverhampton frôle l'incroyable. L’attaquant nigérian Toru Arokodare, né en 2000 et sous contrat avec le club anglais, a surpris son monde en manifestant bruyamment lors de la séance d’entraînement de lundi. Sanction immédiate : il a été écarté du match amical disputé ce mercredi contre Maidenhead United. Motif de sa grogne ? Un certain intérêt de la Fiorentina.
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Wolverhampton : l'affaire Arokodare prend de l'ampleur : l'attaquant refuse de s'entraîner et de rejoindre le Trabzonspor, il ne veut que la Fiorentina
LA PROTESTE
Le footballeur nigérian, auteur de 6 buts en 38 matchs la saison dernière, conclue par la relégation de Wolverhampton en Championship, a interrompu la séance en s’asseyant sur la pelouse, contraignant l’entraîneur César Peixoto à arrêter puis à annuler l’entraînement. Selon la BBC, le joueur refuserait tout transfert vers le Trabzonspor, solution privilégiée par les dirigeants des Wolves, alors que la Fiorentina, qui cherche un remplaçant potentiel à Moïse Kean, s’est manifestée ces derniers jours pour recruter l’ancien attaquant du Racing Genk.
IL EXISTE UN PRÉCÉDENT
Selon la BBC, ce n’est pas la première fois que le footballeur nigérian se distingue par un comportement indiscipliné durant son passage décevant à Wolverhampton, commencé avec un transfert estimé à environ 30 millions d’euros en provenance du championnat belge. Dès la saison précédente, il s’était déjà illustré par une vive altercation avec son jeune coéquipier Mateus Mane en avril ; un nouvel écart qui complique encore son séjour en Angleterre.
LES NÉGOCIATIONS AVEC LA FIORENTINA
Le Wolverhampton s’active pour trouver une solution de transfert qui convienne à tous les acteurs ; à ce stade, Trabzonspor et la Fiorentina sont les destinations les plus probables. La Viola a soumis deux offres distinctes, d’un montant similaire aux 20 millions d’euros, toutes deux rejetées par lesdirigeants anglais, plus séduits par la proposition turque. Cette dernière ne convainc toutefois pas l’attaquant, ce qui a débouché sur l’incroyable acte d’insubordination de lundi.
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