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Wolverhampton boucle le prêt de l’international gallois Jordan James en provenance de Rennes
La nouvelle recrue renforce l’effectif
Le joueur de 22 ans devient la quatrième recrue estivale des Wolves après les arrivées de Kieran Trippier, Raul Jimenez et Rafiki Said. Ce transfert constitue également le deuxième renfort obtenu depuis la prise de fonctions de Cesar Peixoto comme entraîneur principal en juin. Les Wolves disposent d’une option pour rendre permanent le transfert de l’international gallois à la fin de la saison.
- NurPhoto
L’entraîneur salue la polyvalence tactique
S'assurer d'une présence dynamique dans l'entrejeu a été au cœur de la reconstruction estivale de Peixoto à Molineux, et l'entraîneur portugais estime que James apporte le mélange idéal d'athlétisme et de connaissance de la deuxième division pour son dispositif tactique : « Jordan est un milieu box-to-box, avec beaucoup de qualité, et il connaît bien le Championship, ce qui est important pour nous », a déclaré Peixoto au site officiel des Wolves.
« C'est un joueur malin, un joueur intelligent, et il peut évoluer à deux ou trois postes dans notre manière de jouer et notre structure. Plus nous avons de joueurs qui connaissent le Championship, mieux c'est. »
Des progrès rapides façonnent le parcours
Né à Hereford, James est le fils de Tony James, ancien défenseur semi-professionnel du pays de Galles, qui a disputé plus de 500 matches de championnat au cours de passages à Hereford United de Graham Turner, Burton Albion et Newport County. Il est passé par l’académie de Birmingham City avant de faire ses débuts chez les professionnels à St Andrew's à l’âge de 17 ans, puis de disputer 105 matches avec les Blues, dont 95 en Championship.
Sur la scène internationale, il a honoré sa première sélection avec le pays de Galles contre la Croatie à l’âge de 18 ans, portant son total à 26 apparitions, avec également un but contre le Liechtenstein. En 2024, James a rejoint la France en signant à Rennes dans le cadre d’un transfert estimé à 4 millions de livres sterling, et a disputé 24 matches de Ligue 1.
Lors d’un prêt à Leicester la saison dernière, il a terminé meilleur buteur du club avec 11 buts et quatre passes décisives en 34 matches, remportant les trophées de joueur de la saison décernés par les supporters et les joueurs, ainsi que la récompense de meilleur jeune de la division.
- Focus Images
Les débuts en compétition approchent rapidement
Peixoto sera impatient de mettre James rapidement au diapason afin de donner à Wolverhampton une plus grande maîtrise au milieu de terrain. L'endurance du Gallois et sa capacité à marquer offrent un atout précieux, dont l'équipe a grand besoin, dans ce qui s'annonce comme un marathon exigeant en Championship. Il est en passe de faire des débuts rapides lorsque Wolverhampton se rendra à Deepdale pour affronter Preston samedi.
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