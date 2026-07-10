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Wolfsburg fait le point sur l’état de santé de Christian Eriksen, un mois après l’arrêt cardiaque du meneur de jeu lors du match contre le Danemark
Eriksen va débuter sa rééducation personnalisée.
Après une première phase de soins et de surveillance médicale, le club allemand a décidé que Christian Eriksen effectuerait sa rééducation au Danemark, suite à son malaise survenu lors d’un match international. Cette décision, prise à l’issue d’échanges entre le joueur et le club, place le bien-être physique et mental du milieu de terrain de 34 ans au cœur des préoccupations. Elle lui permet de récupérer près de sa famille et dans un environnement familier.
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Son retour au Danemark est acté.
Le club allemand a confirmé, après concertation avec le directeur général du VfL Wolfsburg, Dieter Hecking, que le joueur effectuera sa rééducation au Danemark. Ce choix lui permet de rester proche de sa famille et de son environnement habituel pendant sa convalescence.
En confiant la suite de sa rééducation à son pays natal, le club lui offre un cadre familier et propice à sa convalescence. Si aucune échéance précise n’est fixée pour son retour sur les terrains, toutes les parties prenantes se concentrent exclusivement sur sa récupération à long terme et son bien-être.
Wolfsburg reste en contact permanent
Bien que le joueur se trouve au Danemark, le club allemand reste étroitement impliqué dans son suivi médical. Dans un communiqué officiel, le club a déclaré : « Christian Eriksen va bientôt entamer un programme de rééducation individuel. À l'issue d'un entretien avec le directeur général du VfL Wolfsburg, Dieter Hecking, il a été décidé que le joueur de 34 ans suivrait ce programme dans son pays natal, le Danemark. Le VfL Wolfsburg reste en contact régulier avec Christian et ses médecins. Nous lui souhaitons tout le meilleur pour la suite de sa rééducation. »
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L'accent reste mis sur la reprise à long terme
Eriksen poursuivra son programme de rééducation individuel au Danemark, avec le soutien du VfL Wolfsburg et de son équipe médicale. Aucun calendrier n'a pour l'instant été fixé concernant son retour à l'entraînement ou à la compétition, le club donnant la priorité à son rétablissement complet.
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