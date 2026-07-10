Wolfsburg fait le point sur l’état de santé de Christian Eriksen, un mois après l’arrêt cardiaque du meneur de jeu lors du match contre le Danemark

Le club allemand a confirmé, après concertation avec le directeur général du VfL Wolfsburg, Dieter Hecking, que le joueur effectuera sa rééducation au Danemark. Ce choix lui permet de rester proche de sa famille et de son environnement habituel pendant sa convalescence.

En confiant la suite de sa rééducation à son pays natal, le club lui offre un cadre familier et propice à sa convalescence. Si aucune échéance précise n’est fixée pour son retour sur les terrains, toutes les parties prenantes se concentrent exclusivement sur sa récupération à long terme et son bien-être.