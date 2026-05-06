Wojciech Szczesny rejette l'offre d'un club rival de Liga et s'engage avec le FC Barcelone

Szczesny honorera la dernière année de son contrat avec Barcelone, mettant fin aux spéculations sur un départ cet été. D’après Mundo Deportivo, le portier polonais aurait pourtant reçu une proposition concrète d’un club de haut rang de Liga lui assurant le poste de gardien titulaire pour les deux prochaines saisons.

Le gardien de 36 ans a toutefois rejeté cette approche émanant d’un club dont l’identité n’a pas été dévoilée, privilégiant la stabilité au Barça plutôt qu’une place de titulaire ailleurs. Même si la direction catalane pourrait recruter Alex Remiro de la Real Sociedad, Szczesny se dit prêt à assumer un rôle de doublure sous les ordres de Flick.