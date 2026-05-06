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Wojciech Szczesny rejette l'offre d'un club rival de Liga et s'engage avec le FC Barcelone
Szczesny décline un poste de titulaire dans un autre club
Szczesny honorera la dernière année de son contrat avec Barcelone, mettant fin aux spéculations sur un départ cet été. D’après Mundo Deportivo, le portier polonais aurait pourtant reçu une proposition concrète d’un club de haut rang de Liga lui assurant le poste de gardien titulaire pour les deux prochaines saisons.
Le gardien de 36 ans a toutefois rejeté cette approche émanant d’un club dont l’identité n’a pas été dévoilée, privilégiant la stabilité au Barça plutôt qu’une place de titulaire ailleurs. Même si la direction catalane pourrait recruter Alex Remiro de la Real Sociedad, Szczesny se dit prêt à assumer un rôle de doublure sous les ordres de Flick.
- AFP
Sur le terrain, un entraîneur expérimenté le sait : il vaut mieux privilégier le bonheur collectif plutôt que de se focaliser sur les minutes au chronomètre.
Après une brève retraite prise à l’été 2024, à la suite de son départ de la Juventus, le gardien polonais a été convaincu par le FC Barcelone de rechausser les crampons, en raison de la grave blessure de Marc-André ter Stegen. Aujourd’hui, le portier chevronné privilégie son épanouissement personnel et familial plutôt que les émoluments financiers ou le temps de jeu.
Son professionnalisme et son influence positive dans le vestiaire ont poussé le club à lui proposer une prolongation de contrat jusqu’en juin 2027. Arrivé initialement comme solution d’urgence, le gardien polonais s’est parfaitement intégré au groupe, gagnant la confiance du staff technique et le respect de ses coéquipiers.
Un véritable mentor pour la prochaine génération
L’un des principaux facteurs qui incitent Szczesny à rester est sa relation avec les jeunes joueurs, notamment le nouveau numéro 1 du Barça, Joan Garcia. Le vétéran polonais s’est imposé comme un mentor précieux pour le gardien de 25 ans, qui perçoit chaque conseil de l’ancien portier d’Arsenal et de la Roma comme une leçon essentielle à sa progression.
Flick valorise l’expérience que le Polonais apporte à un effectif très jeune, et le gardien, dont les interventions sur le terrain pourraient se faire plus rares, est convaincu de pouvoir encore jouer un rôle clé dans la progression du groupe grâce à son leadership et à son influence dans le vestiaire.
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L’effet famille à Barcelone
Au-delà des aspects purement sportifs, la décision de Szczesny est largement dictée par l’excellente adaptation de sa famille à la vie barcelonaise. Son fils Liam, sept ans, évolue déjà au sein des catégories de jeunes du club, tandis que sa petite fille a parfaitement trouvé sa place à la crèche du quartier.
Sa femme Marina, chanteuse professionnelle, y a par ailleurs ouvert son propre studio d’enregistrement afin de collaborer avec d’autres artistes. Ces solides attaches dans la capitale catalane rendent peu attractive l’idée d’un déménagement vers une autre ville espagnole et confortent son engagement auprès du projet blaugrana jusqu’à l’expiration de son contrat.