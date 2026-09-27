La Fédération géorgienne de football (GFF) a confirmé samedi que Sagnol avait été démis de ses fonctions de sélectionneur de l’équipe nationale masculine A. Ce licenciement intervient comme conséquence directe d’une frustrante défaite 1-0 à domicile contre l’Irlande du Nord lors de leur match d’ouverture de la Ligue des nations. Le résultat a été particulièrement douloureux au vu du scénario de la défaite, la Géorgie n’ayant pas su capitaliser sur sa domination au Boris Paichadze Dinamo Arena de Tbilissi.

Le match a basculé sur deux moments clés impliquant les plus grandes stars du pays. L’attaquant du Paris Saint-Germain Khvicha Kvaratskhelia a manqué un penalty face à Pierce Charles plus tôt dans la rencontre, une erreur qui s’est révélée coûteuse lorsque Shea Charles a inscrit le but de la victoire pour les visiteurs dans la neuvième minute du temps additionnel de la seconde période. Cette perte de concentration dans les derniers instants a été la goutte de trop pour les dirigeants de la fédération, qui ont rapidement décidé de résilier le contrat de Sagnol moins de 24 heures après le coup de sifflet final.