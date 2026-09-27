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Willy Sagnol brutalement limogé par la Géorgie après la défaite choc en Ligue des nations contre l’Irlande du Nord
Sagnol paie le prix de son faux pas en Ligue des nations
La Fédération géorgienne de football (GFF) a confirmé samedi que Sagnol avait été démis de ses fonctions de sélectionneur de l’équipe nationale masculine A. Ce licenciement intervient comme conséquence directe d’une frustrante défaite 1-0 à domicile contre l’Irlande du Nord lors de leur match d’ouverture de la Ligue des nations. Le résultat a été particulièrement douloureux au vu du scénario de la défaite, la Géorgie n’ayant pas su capitaliser sur sa domination au Boris Paichadze Dinamo Arena de Tbilissi.
Le match a basculé sur deux moments clés impliquant les plus grandes stars du pays. L’attaquant du Paris Saint-Germain Khvicha Kvaratskhelia a manqué un penalty face à Pierce Charles plus tôt dans la rencontre, une erreur qui s’est révélée coûteuse lorsque Shea Charles a inscrit le but de la victoire pour les visiteurs dans la neuvième minute du temps additionnel de la seconde période. Cette perte de concentration dans les derniers instants a été la goutte de trop pour les dirigeants de la fédération, qui ont rapidement décidé de résilier le contrat de Sagnol moins de 24 heures après le coup de sifflet final.
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Fin d’une époque historique pour le football géorgien
Le Français quitte son poste après avoir fondamentalement changé la trajectoire du football géorgien depuis sa nomination en février 2021. Durant son mandat, Sagnol a dirigé 57 matches et a été l’artisan du plus grand exploit sportif du pays : la qualification pour son tout premier tournoi majeur. Sous sa direction, la Géorgie ne s’est pas contentée de participer à l’Euro 2024 ; elle y a brillé, en battant notamment le Portugal pour atteindre les huitièmes de finale, avant d’être finalement éliminée par l’Espagne, future championne.
Malgré le caractère soudain du licenciement, la GFF a exprimé sa gratitude pour la contribution de l’ancien défenseur du Bayern Munich à la sélection nationale. Dans un communiqué officiel, la fédération a évoqué le parcours émotionnel partagé avec l’entraîneur. « Merci, Willy Sagnol, pour chaque minute passée avec l’équipe nationale géorgienne et pour les émotions que nous avons partagées ensemble tout au long de ce parcours historique », a ajouté la fédération.
Svanadze prend les rênes d’un projet à long terme
La fédération n’a pas eu à chercher loin pour trouver un remplaçant, en promouvant immédiatement le candidat interne Ramaz Svanadze au poste de sélectionneur. Svanadze arrive à la tête de l’équipe avec un parcours impressionnant au sein du système national. Le technicien de 45 ans dirigeait auparavant la sélection géorgienne des moins de 21 ans, qu’il a menée à deux reprises en phase finale du Championnat d’Europe. Sa connaissance du vivier de jeunes talents émergents en Géorgie est considérée comme un atout majeur alors que l’équipe cherche à négocier la suite de la Ligue des nations et à préparer la prochaine campagne de qualifications pour la Coupe du monde.
Svanadze a reçu un contrat important qui reflète la confiance de la fédération dans sa vision tactique. « L’équipe nationale de football de Géorgie sera entraînée par le spécialiste géorgien Ramaz Svanadze jusqu’à la fin de l’année 2028 », a déclaré la fédération du pays.
Alors que Svanadze s’apprête à franchir un cap, il laisse un poste vacant au sein du département des jeunes, qui nécessite lui aussi une attention immédiate. La fédération a confirmé que Giorgi Adamia, qui occupait le poste d’adjoint de Svanadze, prendra en charge l’équipe des moins de 21 ans pour ses trois derniers matches de qualification.
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