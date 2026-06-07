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William Saliba soulage considérablement l’équipe de France en évitant toute nouvelle blessure, tandis que Didier Deschamps lance un avertissement sans détour sur la sélection d’Ousmane Dembélé
Les inquiétudes concernant la condition physique de Saliba ont été dissipées
Le défenseur d’Arsenal souffre d’un problème de dos persistant, ce qui a suscité des rumeurs évoquant une éventuelle intervention chirurgicale à l’issue du tournoi. Cependant, Deschamps a rapidement dissipé toute inquiétude concernant sa participation au prochain match amical contre l’Irlande du Nord et à la Coupe du monde.
« Les 26 joueurs seront disponibles pour le match de demain », a-t-il déclaré à Téléfoot avant la rencontre contre l’Irlande du Nord. « Il est pris en charge par le staff médical, et nous adaptons sa gestion en fonction de ses sensations. Mais c’est un problème qu’il traîne depuis plusieurs semaines et qui ne l’a pas empêché de jouer tous les matchs avec Arsenal, y compris la finale [de la Ligue des champions] pendant 120 minutes. »
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Dembélé retrouve les terrains d’entraînement après son triomphe continental.
Alors que Saliba poursuit sa convalescence, Dembélé devrait réintégrer le groupe après une phase de repos. L’ailier du PSG était resté sur le banc lors de la récente défaite 2-1 contre la Côte d’Ivoire, ayant bénéficié d’un temps de récupération supplémentaire après la finale épuisante de la Ligue des champions face à Arsenal. Deschamps a désormais confirmé que cet attaquant explosif devrait être titularisé lors du dernier match de préparation, lundi.
Interrogé sur sa possible titularisation, Deschamps a confirmé : « Oui, comme les autres joueurs. Ousmane fait partie de ceux, tout comme Désiré (Doué), qui n’ont pas joué après la finale. J’ai estimé qu’il était important pour lui de récupérer. » Son explosivité et sa technique, propres à un Ballon d’Or, devraient ainsi redonner du punch à une équipe de France toujours en quête de son rythme.
Tensions internes concernant les droits à l'image
Cependant, tout ne se passe pas sans accroc dans le camp français. Selon plusieurs sources, l’atmosphère est extrêmement tendue autour de l’utilisation des droits à l’image des joueurs. Les superstars Kylian Mbappé et Rayan Cherki se montreraient mécontents envers la Fédération française de football (FFF) au sujet d’une campagne promotionnelle pour un opérateur de paris sportifs.
Ils réclament des explications, le document précisant qu’ils sont « mécontents de voir nombre de leurs images utilisées dans une campagne publicitaire pour une société de paris, partenaire officiel de la FFF ». Dans l’attente, Deschamps veille à ce que le groupe reste concentré sur le terrain, à la veille de son dernier match amical en Europe.
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Le coup d’envoi de la Coupe du monde approche à grands pas.
Tout est actuellement mis en place en vue du match d'ouverture de la Coupe du monde 2026, où la France affrontera un adversaire familier, le Sénégal. Les souvenirs de 2002 sont encore vivaces, et Deschamps est déterminé à éviter tout faux pas de ce genre cette fois-ci. Le fait que Saliba soit en forme et que Dembélé soit reposé offre la souplesse tactique nécessaire pour naviguer dans un Groupe I délicat.
Après l’ultime test face à l’Irlande du Nord, le staff se concentrera sur le maintien de la condition physique des cadres tout en intégrant, au sein de son dispositif, les vainqueurs de la Ligue des champions arrivés en retard. Les Bleus figurent à nouveau parmi les favoris et, avec le retour de leurs stars, les attentes à Paris sont plus élevées que jamais.