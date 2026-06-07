Le défenseur d’Arsenal souffre d’un problème de dos persistant, ce qui a suscité des rumeurs évoquant une éventuelle intervention chirurgicale à l’issue du tournoi. Cependant, Deschamps a rapidement dissipé toute inquiétude concernant sa participation au prochain match amical contre l’Irlande du Nord et à la Coupe du monde.

« Les 26 joueurs seront disponibles pour le match de demain », a-t-il déclaré à Téléfoot avant la rencontre contre l’Irlande du Nord. « Il est pris en charge par le staff médical, et nous adaptons sa gestion en fonction de ses sensations. Mais c’est un problème qu’il traîne depuis plusieurs semaines et qui ne l’a pas empêché de jouer tous les matchs avec Arsenal, y compris la finale [de la Ligue des champions] pendant 120 minutes. »