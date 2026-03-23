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William Saliba se retire de la sélection française, au lendemain de la défaite d'Arsenal en finale de la Carabao Cup face à Manchester City
Fitness blow for Les Bleus
Au lendemain d’un week-end éprouvant à Wembley, la Fédération française de football (FFF) a confirmé que Saliba ne participerait pas aux prestigieux matchs amicaux de l’équipe de France contre le Brésil et la Colombie. Bien qu’il ait disputé jusqu’au bout la finale de la Coupe d’Angleterre perdue par Arsenal face à Manchester City dimanche, les examens médicaux ont révélé que le défenseur souffrait de « douleurs récurrentes à la cheville gauche ». Le staff médical de la FFF a estimé que ce problème nécessitait un traitement immédiat et une période de repos obligatoire d’au moins 10 jours. En conséquence, Saliba restera à London Colney pour suivre une rééducation au lieu de rejoindre le groupe de 27 joueurs sélectionnés par Didier Deschamps pour la tournée nord-américaine.
Une première sélection
L'absence de Saliba a permis à Lacroix de décrocher sa première sélection en équipe nationale A. Le défenseur de 25 ans s'est illustré cette saison au sein du Crystal Palace d'Oliver Glasner, totalisant 43 apparitions toutes compétitions confondues. Sa sélection vient récompenser sa régularité en Premier League et lui offre une dernière chance de se faire une place dans la sélection finale de l'équipe de France pour la Coupe du monde cet été.
Lacroix saisit sa chance
Saliba est un pilier de l'équipe de France depuis ses débuts contre la Côte d'Ivoire en mars 2022, totalisant 31 sélections au cours de cette période. Cependant, des blessures récurrentes ont parfois freiné son élan sur la scène internationale. Pour Deschamps, ces matchs amicaux contre les États-Unis constituent une préparation essentielle pour la Coupe du monde 2026, où la France évoluera dans le Groupe I aux côtés de la Norvège et du Sénégal. À l'approche du tournoi, le staff technique tient à évaluer la profondeur de son effectif défensif, et le forfait de Saliba permet à l'équipe technique d'observer l'intégration de Lacroix face à des adversaires sud-américains de haut niveau.
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La France poursuit ses préparatifs en vue de sa tournée aux États-Unis
La France se rendra au Massachusetts le 26 mars pour affronter le Brésil, avant de rencontrer la Colombie dans le Maryland trois jours plus tard. Ces rencontres très intenses constitueront sans doute un baptême du feu pour Lacroix, qui devra s’adapter rapidement aux exigences tactiques de Deschamps. S’il brille lors de ces matchs amicaux, le joueur de Crystal Palace pourrait bien devancer d’autres défenseurs en fin de liste dans la hiérarchie, alors que les Bleus s’apprêtent à finaliser leurs plans pour décrocher la gloire mondiale en Amérique du Nord.