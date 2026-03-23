William Saliba se retire de la sélection française, au lendemain de la défaite d'Arsenal en finale de la Carabao Cup face à Manchester City

Au lendemain d’un week-end éprouvant à Wembley, la Fédération française de football (FFF) a confirmé que Saliba ne participerait pas aux prestigieux matchs amicaux de l’équipe de France contre le Brésil et la Colombie. Bien qu’il ait disputé jusqu’au bout la finale de la Coupe d’Angleterre perdue par Arsenal face à Manchester City dimanche, les examens médicaux ont révélé que le défenseur souffrait de « douleurs récurrentes à la cheville gauche ». Le staff médical de la FFF a estimé que ce problème nécessitait un traitement immédiat et une période de repos obligatoire d’au moins 10 jours. En conséquence, Saliba restera à London Colney pour suivre une rééducation au lieu de rejoindre le groupe de 27 joueurs sélectionnés par Didier Deschamps pour la tournée nord-américaine.