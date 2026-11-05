William Saliba rétabli ou Ezri Konsa en forme : qui sera titulaire à Arsenal alors que le défenseur international français s’est remis de sa blessure au dos subie lors de la Coupe du monde ?
Arsenal a dépensé gros après que Saliba a été déclaré indisponible
Après avoir pesté contre le sort en voyant Saliba souffrir d’un problème de dos alors qu’il représentait son pays en Amérique du Nord, Arsenal a dû prendre des décisions importantes lors du dernier mercato. Le club a décidé d’investir une somme importante pour recruter une doublure qui avait fait ses preuves pour son indispensable numéro 2.
Konsa, qui venait d’aider Aston Villa à remporter la Ligue Europa et l’Angleterre à terminer à la troisième place de la compétition phare de la FIFA, a été débauché chez un rival national. Le champion en titre de Premier League est conscient de la nécessité de disposer d’un effectif étoffé dans tous les secteurs du jeu.
Alors que Saliba était indisponible pour plusieurs mois, Konsa a pu prendre place aux côtés de Gabriel Magalhaes et faire valoir d’emblée sa candidature à une place régulière dans les plans de Mikel Arteta. Il a disputé 14 matches toutes compétitions confondues et inscrit son premier but lors d’une victoire 2-0 contre Everton.
Le joueur de 29 ans a lui-même connu des « problèmes » lors d’un match de Ligue des champions face au Slavia Prague, ce qui pourrait ouvrir la voie à Saliba. Le Français est resté sur le banc en République tchèque, après avoir pleinement repris l’entraînement, et postule de nouveau pour une place dans le onze de départ.
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Saliba devrait-il être titulaire à Arsenal plutôt que Konsa ?
Interrogé sur la question de savoir si Saliba devait retrouver immédiatement sa place, ou si Konsa en avait fait assez pour s’assurer une place en défense centrale pour le moment, l’ancien défenseur d’Arsenal William Gallas, qui s’exprimait en partenariat avec SeatPick, la plateforme de référence pour les billets d’Arsenal, a déclaré à GOAL : « La question est donc de savoir si William Saliba retrouvera sa place dès son retour. Je ne pense pas, car il ne sera pas encore totalement en forme. Il disputera quelques matches pour essayer de retrouver sa meilleure forme, mais ensuite, l’entraîneur devra prendre la bonne décision quant au joueur qui évoluera aux côtés de Gabriel.
« Dans le football, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Je ne serais pas surpris de voir une charnière composée de William Saliba et d’Ezri Konsa, car la saison sera très longue. Il faut aussi laisser Gabriel se reposer. Saliba aura donc certainement l’occasion d’obtenir du temps de jeu pour revenir, puis l’entraîneur prendra la bonne décision pour l’équipe. »
Arsenal en quête de trophées sur plusieurs fronts
Alors qu’Arsenal a été éliminé de la Carabao Cup de façon spectaculaire par Fleetwood Town, club de League Two, le club reste en course pour les titres de Premier League et de Ligue des champions, tout en se préparant à entamer une nouvelle campagne en Coupe d’Angleterre en 2027.
La participation à plusieurs compétitions devrait permettre de satisfaire tout le monde, Arteta pouvant faire souffler ses joueurs et procéder aux rotations qu’il juge nécessaires. Gallas a ajouté, au sujet de la gestion de cet effectif riche en stars dans le nord de Londres : « Je ne dirais pas que c’est un problème pour Arsenal, mais c’est ce qui peut arriver de plus difficile à un joueur comme William Saliba, surtout quand on était en forme, qu’on était le numéro un en défense centrale et qu’on se blesse ensuite pour plusieurs mois.
« Il faut travailler dur, vraiment très dur, pour retrouver sa meilleure forme et être de nouveau apte à jouer. Dans le même temps, un autre défenseur joue à votre poste et réalise de bonnes performances. Vu de l’extérieur, c’est vraiment difficile pour le joueur blessé. »
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Calendrier d’Arsenal 2026-2027 : un match contre Hull avant la trêve internationale
Arsenal a encore un match à disputer avant la trêve internationale de novembre : la réception de Hull City en première division, samedi. Reste à savoir ce que les prochaines semaines réservent à Saliba et Konsa, alors que la France et l’Angleterre se préparent à disputer la Ligue des nations de l’UEFA.
Arsenal ne voudra pas que des risques inutiles soient pris avec la condition physique de ses joueurs clés à l’Emirates Stadium, tant il est important pour le club de disposer du plus grand nombre possible d’options au moment de composer son équipe.
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