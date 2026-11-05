Après avoir pesté contre le sort en voyant Saliba souffrir d’un problème de dos alors qu’il représentait son pays en Amérique du Nord, Arsenal a dû prendre des décisions importantes lors du dernier mercato. Le club a décidé d’investir une somme importante pour recruter une doublure qui avait fait ses preuves pour son indispensable numéro 2.

Konsa, qui venait d’aider Aston Villa à remporter la Ligue Europa et l’Angleterre à terminer à la troisième place de la compétition phare de la FIFA, a été débauché chez un rival national. Le champion en titre de Premier League est conscient de la nécessité de disposer d’un effectif étoffé dans tous les secteurs du jeu.

Alors que Saliba était indisponible pour plusieurs mois, Konsa a pu prendre place aux côtés de Gabriel Magalhaes et faire valoir d’emblée sa candidature à une place régulière dans les plans de Mikel Arteta. Il a disputé 14 matches toutes compétitions confondues et inscrit son premier but lors d’une victoire 2-0 contre Everton.

Le joueur de 29 ans a lui-même connu des « problèmes » lors d’un match de Ligue des champions face au Slavia Prague, ce qui pourrait ouvrir la voie à Saliba. Le Français est resté sur le banc en République tchèque, après avoir pleinement repris l’entraînement, et postule de nouveau pour une place dans le onze de départ.