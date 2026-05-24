William Saliba reconnaît que le PSG reste « redoutable », mais la jeune star d'Arsenal mise sur « la meilleure défense » pour faire taire Ousmane Dembélé et ses coéquipiers

Saliba a affirmé avec autorité que le premier titre de champion d'Arsenal sous l'ère Arteta n'est que le début pour l'effectif actuel. Le défenseur central a également évoqué la menace représentée par les attaquants du PSG, notamment Ousmane Dembélé et Khvicha Kvaratskhelia.

« Cela signifierait beaucoup », a déclaré Saliba, cité par The Standard. « Nous avons commencé par la Premier League, c’est mon premier titre, donc je suis heureux. Mais je ne suis pas rassasié. J’en veux plus. Et il y a une grande opportunité la semaine prochaine en Ligue des champions, donc nous devons tout donner. »

« Ils impressionnaient l’an dernier et ils impressionnent toujours cette année : rien n’a changé. Pour les battre, nous devrons être à 100 %. Nous possédons la meilleure défense cette saison, et quand on est le meilleur, on veut défier les meilleurs. Nous sommes donc impatients de croiser des attaquants de ce calibre samedi prochain, et nous comptons bien remporter cette bataille. »