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William Saliba reconnaît que le PSG reste « redoutable », mais la jeune star d'Arsenal mise sur « la meilleure défense » pour faire taire Ousmane Dembélé et ses coéquipiers
Après avoir remporté le titre, Arsenal se tourne désormais vers l'Europe
Saliba a souligné qu'Arsenal ne s'arrêtera pas là après avoir enfin remporté la Premier League sous la direction de Mikel Arteta. L'international français, acteur majeur du sacre du club, assure que le groupe vise déjà de nouveaux exploits sur la scène européenne. Les Gunners se préparent désormais pour un choc majeur en Ligue des champions contre le PSG, à Budapest. Saliba reconnaît la qualité de l'effectif d'Enrique, notamment en attaque, mais il estime que la solidité défensive des siens leur donne des garanties avant cette rencontre.
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Saliba souligne la soif de nouveaux succès d'Arsenal
Saliba a affirmé avec autorité que le premier titre de champion d'Arsenal sous l'ère Arteta n'est que le début pour l'effectif actuel. Le défenseur central a également évoqué la menace représentée par les attaquants du PSG, notamment Ousmane Dembélé et Khvicha Kvaratskhelia.
« Cela signifierait beaucoup », a déclaré Saliba, cité par The Standard. « Nous avons commencé par la Premier League, c’est mon premier titre, donc je suis heureux. Mais je ne suis pas rassasié. J’en veux plus. Et il y a une grande opportunité la semaine prochaine en Ligue des champions, donc nous devons tout donner. »
« Ils impressionnaient l’an dernier et ils impressionnent toujours cette année : rien n’a changé. Pour les battre, nous devrons être à 100 %. Nous possédons la meilleure défense cette saison, et quand on est le meilleur, on veut défier les meilleurs. Nous sommes donc impatients de croiser des attaquants de ce calibre samedi prochain, et nous comptons bien remporter cette bataille. »
Arsenal met fin à des années de frustration
Ce titre de Premier League met fin à une série frustrante pour Arsenal, deuxième lors des trois saisons précédentes. Saliba admet que ces déceptions ont été dures à digérer.
« Je savais que remporter la Premier League serait difficile, mais pendant trois ans nous avons terminé deuxièmes et, les deux premières années surtout, nous méritions de gagner », a expliqué Saliba.
« Chaque match de Premier League est extrêmement difficile, même face à la dernière équipe du classement. Nous avons enfin remporté le championnat et nous devrons recommencer la saison prochaine. »
- AFP
Arsenal en quête de gloire européenne
Arsenal se concentre désormais pleinement sur son choc en Ligue des champions contre le PSG, alors que le club tente de remporter le plus grand trophée européen pour la première fois de son histoire. Saliba et la défense d’Arsenal vont devoir faire face à leur plus rude épreuve à ce jour face à l’une des attaques les plus redoutables du continent, mais la confiance au sein de l’équipe reste au plus haut après avoir enfin mis fin à une longue attente pour remporter le titre de Premier League.