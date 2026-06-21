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William Saliba a « déjà oublié » la défaite d’Arsenal en finale de la Ligue des champions, et le défenseur se fait désormais « chambrer » par ses coéquipiers en équipe de France
En quête d’un retour en force avec Arsenal
Les stigmates de la finale perdue à Budapest sont encore vifs chez de nombreux supporters d’Arsenal, mais William Saliba se projette déjà vers l’avenir. Les Gunners se sont inclinés 4-3 aux tirs au but face au PSG, un résultat qui a brisé leurs espoirs d’un premier titre continental. Le défenseur de 25 ans est convaincu que l’équipe de Mikel Arteta saura transformer cette expérience en carburant pour aborder la saison 2026-2027. « J’ai déjà oublié cette défaite, j’espère que nous reviendrons plus forts l’année prochaine », a-t-il déclaré aux journalistes.
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Échanges humoristiques avec la délégation parisienne
Alors que Saliba cherche à tourner la page, ses coéquipiers en équipe de France s’en assurent : le sujet reste vif. Les Bleus comptent cinq Parisiens qui figuraient parmi les vainqueurs ce soir-là, et le défenseur d’Arsenal admet que l’ambiance à table est animée, même si les plaisanteries demeurent bon enfant.
L’ancien Marseillais prend ces taquineries avec philosophie, car son objectif est désormais de remporter des titres sur la scène internationale. « Avec les cinq Parisiens, on en parle parfois, on se taquine un peu à table, c’est toujours dans la bonne humeur », a-t-il admis.
Tourner la page après la déception de Budapest
Les piques des champions d’Europe n’ont pas entamé son moral : la France, restant solidement unie, se prépare pour son deuxième match de groupe. Le défenseur central a souligné que la transition immédiate entre ses obligations club et sélection lui avait permis de digérer la déception de la finale de la Ligue des champions perdue aux tirs au but. Saliba a expliqué qu’il n’avait pas eu le temps de s’attarder sur ce qui aurait pu être.
« Ça a été un peu plus facile, étant donné qu’il fallait rapidement se concentrer sur la Coupe du monde qui suivait de près », a-t-il déclaré. « Même si les trois ou quatre premiers jours ont été difficiles. »
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La Coupe du monde prime sur tout le reste.
La saison club étant désormais terminée, la priorité immédiate de Saliba est d’aider l’équipe de Didier Deschamps à se frayer un chemin dans le groupe I. La France part grande favorite pour son prochain match, le 22 juin, et la force mentale de Saliba sera un atout majeur pour l’équipe, qui cherche à prendre de l’élan dans le tournoi. Elle occupe actuellement la deuxième place derrière la Norvège, avec trois points. En cas de victoire sur l’Irak et si la Norvège l’emporte également, les Bleus valideront leur billet pour les huitièmes de finale.