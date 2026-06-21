William Saliba a « déjà oublié » la défaite d’Arsenal en finale de la Ligue des champions, et le défenseur se fait désormais « chambrer » par ses coéquipiers en équipe de France

Alors que Saliba cherche à tourner la page, ses coéquipiers en équipe de France s’en assurent : le sujet reste vif. Les Bleus comptent cinq Parisiens qui figuraient parmi les vainqueurs ce soir-là, et le défenseur d’Arsenal admet que l’ambiance à table est animée, même si les plaisanteries demeurent bon enfant.

L’ancien Marseillais prend ces taquineries avec philosophie, car son objectif est désormais de remporter des titres sur la scène internationale. « Avec les cinq Parisiens, on en parle parfois, on se taquine un peu à table, c’est toujours dans la bonne humeur », a-t-il admis.