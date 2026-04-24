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William Gallas exhorte Chelsea à ignorer la piste Cesc Fàbregas et à engager un entraîneur « intransigeant » de Liga, afin de « remporter des titres très rapidement » après le limogeage de Liam Rosenior
Rosenior limogé après la défaite cuisante contre Brighton
Chelsea cherche déjà un nouvel entraîneur. BlueCo a mis un terme au bref passage de Rosenior, après la lourde défaite 3-0 à Brighton. L’ancien coach de Hull City n’a tenu qu’un peu plus de trois mois après avoir remplacé Enzo Maresca en janvier, mais l’absence de progrès a contraint la direction à agir. Alors qu’Andoni Iraola (Bournemouth) et Cesc Fàbregas (Como) sont en tête des pronostics, le club doit désormais choisir entre la jeunesse et l’expérience.
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L’équipe réclame un leadership ferme
Gallas estime que son ancien club a besoin d’un entraîneur habitué à la victoire pour transformer la culture du vestiaire, plutôt que d’un autre coach en devenir. Il affirme que les récentes performances de l’équipe montrent qu’il y a un besoin urgent d’un technicien prêt à se montrer intransigeant avec ses joueurs.
Pour expliquer pourquoi l’entraîneur de l’Atlético de Madrid, Diego Simeone, est selon lui le candidat idéal pour ramener immédiatement des trophées à l’ouest de Londres, Gallas a déclaré à Boyle Sports : « Je pense que tout dépend de ce que vous recherchez. À long terme, vous pouvez recruter Cesc Fabregas car il fait du bon travail avec son club en ce moment. Il est jeune et capable de communiquer avec un effectif jeune. Il fait du bon travail. À long terme, il peut ramener Chelsea là où tout le monde souhaite le voir.
Mais si l’on vise un succès immédiat, il faut un entraîneur expérimenté capable de les guider, comme Diego Simeone, dont la personnalité peut rapidement ramener des titres à Chelsea. Les joueurs de Chelsea ont peut-être besoin de lui, car il faut voir davantage de guerriers et de soldats dans l’équipe après ce qu’ils ont montré. Il faut un entraîneur un peu plus dur avec les joueurs. »
Une stratégie de recrutement défaillante mise en lumière
Gallas s'en est également pris aux directeurs sportifs du club, laissant entendre que les difficultés actuelles résultent directement de l'incapacité à recruter des joueurs expérimentés. Il soutient que l'accent mis de manière excessive sur les jeunes espoirs a privé l'équipe d'une colonne vertébrale et de leaders capables de gérer les situations de forte pression.
Abordant les problèmes fondamentaux liés à la constitution de l’effectif et au manque d’autorité défensive à Chelsea, Gallas a ajouté : « Je répète depuis des années que les responsables du recrutement doivent faire mieux.
Ils doivent comprendre l’importance d’intégrer des joueurs expérimentés dans l’effectif, en particulier en défense, mais aussi au milieu de terrain ou en attaque. Tous les postes ont besoin de joueurs aguerris. En défense centrale, il faut de l’expérience au cœur de la défense. Un défenseur central doit pouvoir contrôler le jeu, communiquer avec ses partenaires, échanger avec les milieux de terrain et assumer la pression. »
- AFP
Simeone reste un adversaire coriace
Convaincre Diego Simeone de quitter le Wanda Metropolitano constitue un véritable casse-tête : l’entraîneur argentin de 55 ans est sous contrat avec l’Atlético jusqu’en juin 2027. Son statut de légende repose sur un palmarès impressionnant : deux Liga, deux Europa League, deux Supercoupes de l’UEFA, une Copa del Rey et une Supercopa de España. Il prépare actuellement son équipe pour une demi-finale de Ligue des champions contre Arsenal, un niveau d’élite qui souligne le fossé tactique auquel sont confrontés les Blues, en pleine instabilité.