William Gallas exhorte Chelsea à ignorer la piste Cesc Fàbregas et à engager un entraîneur « intransigeant » de Liga, afin de « remporter des titres très rapidement » après le limogeage de Liam Rosenior

Gallas estime que son ancien club a besoin d’un entraîneur habitué à la victoire pour transformer la culture du vestiaire, plutôt que d’un autre coach en devenir. Il affirme que les récentes performances de l’équipe montrent qu’il y a un besoin urgent d’un technicien prêt à se montrer intransigeant avec ses joueurs.

Pour expliquer pourquoi l’entraîneur de l’Atlético de Madrid, Diego Simeone, est selon lui le candidat idéal pour ramener immédiatement des trophées à l’ouest de Londres, Gallas a déclaré à Boyle Sports : « Je pense que tout dépend de ce que vous recherchez. À long terme, vous pouvez recruter Cesc Fabregas car il fait du bon travail avec son club en ce moment. Il est jeune et capable de communiquer avec un effectif jeune. Il fait du bon travail. À long terme, il peut ramener Chelsea là où tout le monde souhaite le voir.

Mais si l’on vise un succès immédiat, il faut un entraîneur expérimenté capable de les guider, comme Diego Simeone, dont la personnalité peut rapidement ramener des titres à Chelsea. Les joueurs de Chelsea ont peut-être besoin de lui, car il faut voir davantage de guerriers et de soldats dans l’équipe après ce qu’ils ont montré. Il faut un entraîneur un peu plus dur avec les joueurs. »