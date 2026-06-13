La réputation de Will Still en France s’est construite lors de son passage remarqué à Reims, où il s’est imposé comme l’un des jeunes entraîneurs les plus en vue du continent. Malgré un passage infructueux en Premier League, l’AJ Auxerre n’a pas tardé à s’attacher les services d’un technicien dont le profil reste très apprécié en Ligue 1. Le président de l’AJ Auxerre, Baptiste Malherbe, a exprimé sa confiance dans cette nomination après l’annonce du club.

« Au nom de tout le monde à l’AJ Auxerre, je souhaite la bienvenue à Will Still et lui souhaite plein de succès dans le projet du club », a-t-il déclaré sur le site officiel du club. « Toutes les ressources de l’AJA seront mobilisées pour le soutenir afin qu’il puisse mener à bien sa mission et poursuivre la progression sportive du club. Bienvenue, Will ! »







