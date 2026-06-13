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Will Still a trouvé un nouveau poste ! À 33 ans, l’entraîneur fait son retour en Ligue 1 six mois après son licenciement de Southampton
Still entame un nouveau chapitre à Auxerre
Auxerre a officialisé la nomination de Still au poste d’entraîneur de l’équipe première, en remplacement de Christophe Pelissier. Âgé de 33 ans, il a signé un contrat de deux ans, avec une option pour une saison supplémentaire, et prendra ses fonctions dès le début de la préparation estivale. Ce retour en Ligue 1, après un passage à la tête de Southampton où il a été limogé en fin d’année dernière, le ramène dans un environnement familier. Il arrive au Stade Abbé-Deschamps alors qu’Auxerre poursuit ses efforts pour s’imposer durablement dans l’élite du football français.
Le conseil d’administration d’Auxerre officialise l’arrivée de son nouvel entraîneur.
La réputation de Will Still en France s’est construite lors de son passage remarqué à Reims, où il s’est imposé comme l’un des jeunes entraîneurs les plus en vue du continent. Malgré un passage infructueux en Premier League, l’AJ Auxerre n’a pas tardé à s’attacher les services d’un technicien dont le profil reste très apprécié en Ligue 1. Le président de l’AJ Auxerre, Baptiste Malherbe, a exprimé sa confiance dans cette nomination après l’annonce du club.
« Au nom de tout le monde à l’AJ Auxerre, je souhaite la bienvenue à Will Still et lui souhaite plein de succès dans le projet du club », a-t-il déclaré sur le site officiel du club. « Toutes les ressources de l’AJA seront mobilisées pour le soutenir afin qu’il puisse mener à bien sa mission et poursuivre la progression sportive du club. Bienvenue, Will ! »
Un entraîneur chevronné de Ligue 1 fait son retour.
L’ascension de Still dans le monde du football a été fulgurante. Après avoir occupé des postes d’entraîneur en Belgique, au Lierse SK puis au Beerschot VA, il a rejoint Reims et est devenu, à seulement 30 ans, le plus jeune entraîneur en exercice dans les cinq grands championnats européens.
C’est à Reims qu’il a connu son plus grand succès : grâce à un style de jeu agressif axé sur le pressing, le club a enchaîné 19 matches sans défaite, la sixième plus longue série de l’histoire de la Ligue 1. Il a mené l’équipe à la 11e place en 2022-2023, avant de la faire progresser à la 9e place la saison suivante. Ces performances lui ont valu d’être recruté par Lens, où il a maintenu de bons résultats avant de relever le défi de diriger Southampton en Angleterre.
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Construire l'avenir d'Auxerre
Still va désormais entamer les préparatifs pour la saison 2026-2027 et s'atteler à mettre en place le style de jeu à haute intensité qui a fait sa renommée. L'attention devrait également se porter sur le recrutement, Auxerre espérant que l'expérience et l'identité tactique de Still permettront de renforcer l'effectif et de faire progresser le club au-delà de la simple lutte contre la relégation, après une 15e place la saison dernière.