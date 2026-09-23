Chelsea a lancé sa campagne de phase de ligue de la Ligue des champions féminine par une courte victoire 1-0 contre une courageuse équipe d'Austria Wien à Plough Lane. Kaptein s'est révélée être la buteuse décisive sous les projecteurs à Wimbledon. La joueuse de 21 ans a décoché à la 11e minute une sublime frappe depuis l'entrée de la surface, qui a heurté le dessous de la barre transversale avant de finir au fond des filets.

L'entraîneuse Sonia Bompastor a procédé à trois changements par rapport à la victoire du week-end contre Birmingham, titularisant la gardienne Livia Peng ainsi que Katie McCabe et Melvine Malard. Si la performance a été loin d'être confortable, Chelsea a fait preuve d'une grande résilience pour prendre les trois points.