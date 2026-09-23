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Wieke Kaptein frappe tôt alors que Chelsea se défait de justesse des novices de la Ligue des champions de l’Austria Wien
Une victoire arrachée lance la campagne européenne
Chelsea a lancé sa campagne de phase de ligue de la Ligue des champions féminine par une courte victoire 1-0 contre une courageuse équipe d'Austria Wien à Plough Lane. Kaptein s'est révélée être la buteuse décisive sous les projecteurs à Wimbledon. La joueuse de 21 ans a décoché à la 11e minute une sublime frappe depuis l'entrée de la surface, qui a heurté le dessous de la barre transversale avant de finir au fond des filets.
L'entraîneuse Sonia Bompastor a procédé à trois changements par rapport à la victoire du week-end contre Birmingham, titularisant la gardienne Livia Peng ainsi que Katie McCabe et Melvine Malard. Si la performance a été loin d'être confortable, Chelsea a fait preuve d'une grande résilience pour prendre les trois points.
- AFP
L’inquiétude autour de la blessure de Walsh éclipse l’avantage pris en début de match
Malgré un début idéal au tableau d'affichage, Chelsea a subi un sérieux coup dur à peine 20 minutes après le coup d'envoi. Walsh a semblé se blesser et a dû quitter la pelouse, Lexi Potter entrant à sa place au milieu de terrain.
Après la sortie de Walsh, l'Austria Wien a pris confiance et a commencé à mettre à l'épreuve la défense des hôtes avant la pause. Virginia Kirchberger a expédié au-dessus de la barre une occasion en or, tandis que Louise Schoffel a croisé trop sa frappe, alors que l'équipe autrichienne poussait pour égaliser.
Avant cette interruption due à la blessure, Alyssa Thompson s'était montrée remuante sur le flanc droit pour Chelsea. L'ailière a débordé son adversaire direct avant de frapper de peu à côté, puis de servir Malard, dont la tête a frôlé le cadre.
Peng préserve sa cage inviolée sous pression
Chelsea a cherché à creuser son mince avantage en seconde période, Kaptein voyant une nouvelle frappe puissante repoussée par Jasmin Pal avant que la reprise de Sandy Baltimore ne soit contrée. Plus tard dans cette seconde période, Sjoeke Nusken a repris de volée au-dessus de la barre sur un centre d'Ellie Carpenter.
Cependant, les visiteuses, déterminées, ont continué à représenter une véritable menace en contre-attaque. Peng a réalisé une série d'arrêts superbes pour tenir Austria Wien à distance, détournant brillamment une tentative autour du poteau pour préserver sa cage inviolée.
Chelsea a frôlé la catastrophe à 15 minutes de la fin lorsque Modesta Uka, de Wien, s'est engouffrée dans l'espace et a vu sa puissante frappe rebondir sur le poteau droit.
- Getty Images Sport
Tous les regards se tournent vers le choc crucial face à Arsenal
Prendre les trois points lors du match d'ouverture de la phase de ligue offre à Chelsea une base idéale alors que le club vise une qualification en Europe. L'attention va désormais se tourner vers le prochain rendez-vous.
L'équipe de Bompastor n'aura pas beaucoup de temps pour récupérer avant de préparer un énorme choc sur la scène nationale. Chelsea reçoit son rival londonien Arsenal à Stamford Bridge dimanche, où il faudra encore faire preuve de solidité.
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