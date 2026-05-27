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West Ham a publié un communiqué au sujet de Nuno Espírito Santo, à l’issue d’une réunion décisive consacrée à la lutte pour éviter la relégation en Premier League
Les Hammers maintiennent leur confiance en Nuno malgré la relégation.
West Ham a officialisé l’avenir de Nuno : le technicien portugais restera sur le banc pour la saison 2026-2027. Malgré la 18e place finale en Premier League, la direction, réunie en début de semaine, a confirmé sa confiance au coach de 52 ans. Cette décision intervient malgré une saison difficile au London Stadium, mais la direction estime que le technicien de 52 ans a suffisamment relancé l’équipe lors de la seconde partie de championnat pour mener la remontée.
Le communiqué précise : « La relégation n’est évidemment pas le résultat que quiconque à West Ham United aurait souhaité lorsque la saison de Premier League a débuté en août dernier. Pour chaque personne passionnée par le club, c’est une profonde douleur et ce sentiment perdurera pendant un certain temps. En tant que conseil d’administration, nous ne pouvons pas ignorer le fait que notre saison n’a pas été à la hauteur. Nous savons que vous, les supporters, avez soutenu l’équipe sans relâche et que votre loyauté n’a pas été récompensée par notre classement final. Nous comprenons votre frustration face à la trajectoire récente du club.
« Même si la relégation n’était souhaitée par personne, nous devons désormais regarder vers l’avenir. Le conseil d’administration va examiner tous les aspects du fonctionnement du club afin de garantir que, lors de notre retour en Premier League – espérons-le en août 2027 –, nous serons un West Ham United meilleur à tous égards, sur le terrain comme en dehors. Le jeu et l’organisation sportive demeurent notre priorité absolue et la planification de la saison prochaine a commencé dès le coup de sifflet final dimanche. Nous avons rencontré l’entraîneur principal Nuno Espírito Santo en début de semaine et nous sommes heureux de confirmer qu’il a réaffirmé son engagement envers le club, tout comme nous l’avons fait envers lui. »
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Le conseil d’administration pointe une amélioration des statistiques
Dans son communiqué expliquant cette décision, la direction de West Ham a souligné une nette amélioration des performances depuis le début de l’année. Le club a fait remarquer que son ratio de points par match lors des 17 dernières rencontres de la saison aurait traditionnellement suffi pour terminer dans la première moitié du classement, laissant entendre que l’équipe trouvait enfin ses marques sous la houlette de Nuno.
Le communiqué officiel ajoutait : « Nuno a clairement fait savoir qu’il était très motivé par le défi de ramener West Ham United en première division dès sa première tentative. Cela doit être l’objectif incontestable pour la saison prochaine. Nuno a déjà passé une année en Championship et ce fut un succès retentissant puisqu’il a récolté 99 points pour remporter le titre avec les Wolverhampton Wanderers en 2018.
« Bien que le résultat final de dimanche ait été douloureux, le conseil d’administration estime qu’il y a eu des signes plus généraux d’amélioration et de progrès ces derniers mois, et nous souhaitons que Nuno continue à développer ces progrès. Les 25 points récoltés lors de nos 17 dernières rencontres de Premier League représentent un ratio de 1,47 point par match, soit une moyenne digne d’une septième place sur l’ensemble du championnat. S’y ajoute, depuis janvier, une évolution tangible de la mentalité et de la cohésion du groupe, traduite par des performances et des résultats en hausse, qui désigne naturellement Nuno comme l’homme de la situation pour nous propulser vers l’avant. »
La direction du club annonce officiellement une réduction sur les abonnements.
West Ham a annoncé une baisse des abonnements pour la saison prochaine, alors que le club entame son parcours en Championship. Le communiqué précise : « Nous devons prendre des mesures pour rétablir les relations entre le club et ses supporters. Nous voulons que West Ham United soit un club à l'écoute de tous ses supporters et qui communique avec eux de manière claire et transparente. Notre nouveau directeur général par intérim, Karim Virani, a rencontré à plusieurs reprises le Conseil consultatif des supporters (FAB) dès ses premières semaines en poste.
Nous nous engageons à prendre en compte les remarques des supporters et à les traduire en mesures tangibles, à commencer par des baisses pouvant atteindre 30 % sur l’ensemble des tarifs des abonnements pour l’exercice à venir.
Nous comprenons que la période a été éprouvante pour les supporters de West Ham United, et nous mesurons la responsabilité qui est la nôtre envers vous et tous les fans à travers le monde. Ensemble, nous ramènerons le Club là où il doit être, et le travail pour y parvenir a déjà commencé. »
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Divisions internes concernant l'orientation stratégique
Si le club a affiché un front uni dans son communiqué, un reportage de talkSPORT laisse entendre qu’il y a eu des divergences au sein de la direction. Il semblerait que Daniel Kretinsky, le deuxième actionnaire du club, ait été l’un des principaux partisans de la continuité, tandis que David Sullivan se serait initialement montré plus ouvert à l’idée d’un changement d’entraîneur pour amorcer un nouveau départ.
Malgré ces divergences, Nuno a réaffirmé son engagement envers le projet et reste déterminé à redorer le blason du club après la déception de la saison en cours.