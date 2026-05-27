West Ham a publié un communiqué au sujet de Nuno Espírito Santo, à l’issue d’une réunion décisive consacrée à la lutte pour éviter la relégation en Premier League

West Ham a officialisé l’avenir de Nuno : le technicien portugais restera sur le banc pour la saison 2026-2027. Malgré la 18e place finale en Premier League, la direction, réunie en début de semaine, a confirmé sa confiance au coach de 52 ans. Cette décision intervient malgré une saison difficile au London Stadium, mais la direction estime que le technicien de 52 ans a suffisamment relancé l’équipe lors de la seconde partie de championnat pour mener la remontée.

Le communiqué précise : « La relégation n’est évidemment pas le résultat que quiconque à West Ham United aurait souhaité lorsque la saison de Premier League a débuté en août dernier. Pour chaque personne passionnée par le club, c’est une profonde douleur et ce sentiment perdurera pendant un certain temps. En tant que conseil d’administration, nous ne pouvons pas ignorer le fait que notre saison n’a pas été à la hauteur. Nous savons que vous, les supporters, avez soutenu l’équipe sans relâche et que votre loyauté n’a pas été récompensée par notre classement final. Nous comprenons votre frustration face à la trajectoire récente du club.

« Même si la relégation n’était souhaitée par personne, nous devons désormais regarder vers l’avenir. Le conseil d’administration va examiner tous les aspects du fonctionnement du club afin de garantir que, lors de notre retour en Premier League – espérons-le en août 2027 –, nous serons un West Ham United meilleur à tous égards, sur le terrain comme en dehors. Le jeu et l’organisation sportive demeurent notre priorité absolue et la planification de la saison prochaine a commencé dès le coup de sifflet final dimanche. Nous avons rencontré l’entraîneur principal Nuno Espírito Santo en début de semaine et nous sommes heureux de confirmer qu’il a réaffirmé son engagement envers le club, tout comme nous l’avons fait envers lui. »



