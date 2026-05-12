En repensant à la déroute 5-0 infligée par le PSG à l’Inter l’année dernière, Sneijder livre une analyse détaillée de l’imprévisibilité de cette finale. Il ajoute : « Ça va être un match intéressant. Je pense que ça pourrait ressembler à la finale contre l’Inter Milan de l’année dernière. Je vois bien un score de 5-0. Avant le match, je pensais que le PSG avait l’avantage, mais l’Inter a une défense solide et excelle en contre-attaque.

Il est possible qu’il y ait une surprise et que l’Inter l’emporte 1-0, mais ce pourrait aussi être une soirée très difficile pour les Nerazzurri, et c’est le même sentiment que j’éprouve aujourd’hui à propos d’Arsenal. Un 1-0 pour Arsenal, ce serait moche, mais je n’emploie pas ce terme dans un sens péjoratif : empêcher le PSG de marquer serait déjà une performance énorme.

Si Arsenal y parvient et s’impose 1-0, ce sera un excellent résultat. Mais je pense qu’il sera très difficile de ne pas encaisser de but face au PSG. Donc, ça peut soit se terminer sur un 3-0 ou 4-0 pour le PSG, soit sur un 1-0 pour Arsenal. »