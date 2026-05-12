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Wesley Sneijder prévoit un scénario identique pour Arsenal à celui vécu par l’Inter face au PSG en finale de la Ligue des champions
Affrontement à Budapest
Arsenal s'est qualifié pour sa première finale de Ligue des champions depuis 2006 après une victoire âprement disputée en demi-finale contre l'Atlético de Madrid. Les Gunners de Mikel Arteta peuvent désormais viser un doublé historique, le titre de Premier League étant également à leur portée. Toutefois, ils devront relever un défi de taille face au PSG en finale européenne, le 30 mai. L’équipe de Luis Enrique s’est qualifiée après une victoire palpitante 6-5 sur l’ensemble des deux matchs contre le Bayern Munich, démontrant un mélange de jeu offensif brillant et de solidité défensive qui en fait les favoris pour conserver leur titre.
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Sneijder met en garde contre la puissance du PSG
Tout en reconnaissant la valeur des défenseurs centraux d’Arsenal, l’ancien milieu de terrain de l’Inter et des Pays-Bas, Wesley Sneijder, a exprimé ses réserves sur un possible déséquilibre sur les ailes lors d’une interview accordée à Hard Rock Bet. Il a déclaré : « Si je devais dire qui je pense va gagner, je dirais le PSG. Mais Arsenal ne concède pas de buts facilement. Ils ont une défense très solide avec deux défenseurs centraux d’une qualité exceptionnelle.
En revanche, leurs arrière latéraux ne sont pas, à mon avis, les meilleurs de la Ligue des champions, et c’est là que le PSG peut faire la différence, notamment sur le côté gauche. Tous les supporters d’Arsenal espèrent que Justin Timber sera rétabli pour la finale, sinon ce sera très difficile. Mais Arsenal sait aussi se replier, avec Declan Rice qui descend en défense. »
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Prévoir un nouveau 2025
En repensant à la déroute 5-0 infligée par le PSG à l’Inter l’année dernière, Sneijder livre une analyse détaillée de l’imprévisibilité de cette finale. Il ajoute : « Ça va être un match intéressant. Je pense que ça pourrait ressembler à la finale contre l’Inter Milan de l’année dernière. Je vois bien un score de 5-0. Avant le match, je pensais que le PSG avait l’avantage, mais l’Inter a une défense solide et excelle en contre-attaque.
Il est possible qu’il y ait une surprise et que l’Inter l’emporte 1-0, mais ce pourrait aussi être une soirée très difficile pour les Nerazzurri, et c’est le même sentiment que j’éprouve aujourd’hui à propos d’Arsenal. Un 1-0 pour Arsenal, ce serait moche, mais je n’emploie pas ce terme dans un sens péjoratif : empêcher le PSG de marquer serait déjà une performance énorme.
Si Arsenal y parvient et s’impose 1-0, ce sera un excellent résultat. Mais je pense qu’il sera très difficile de ne pas encaisser de but face au PSG. Donc, ça peut soit se terminer sur un 3-0 ou 4-0 pour le PSG, soit sur un 1-0 pour Arsenal. »
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Sur les traces de l'histoire européenne
Le PSG, tenant du titre, vise à devenir le deuxième club de l’ère de la Ligue des champions à conserver son trophée, après le triplé historique du Real Madrid de 2016 à 2018. Pour Arsenal, cette finale offre l’opportunité de devenir le 25e club à soulever la prestigieuse coupe et le deuxième vainqueur consécutif à y parvenir dès sa première participation, après le sacre du PSG en 2025.