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Wesley Sneijder estime que l’UEFA aurait dû ANNULER la finale de la Ligue des champions entre Arsenal et l’Atlético de Madrid avant la mi-temps, et affirme que les Gunners « n’ont pas de joueurs de haut niveau »
Sneijder exhorte l'UEFA à intervenir
Dans une critique cinglante de cette demi-finale, l’ancien meneur de jeu du Real Madrid et de l’Inter a plaisanté en affirmant que l’instance dirigeante aurait dû intervenir et arrêter le match avant même le coup de sifflet de la mi-temps. Bukayo Saka a finalement inscrit le but décisif, mais Sneijder a estimé que le niveau de jeu était bien en deçà des attentes d’une compétition européenne aussi prestigieuse.
Invité sur Ziggo Sport, le Néerlandais, connu pour son franc-parler, a rendu un verdict sans appel sur la rencontre londonienne. « J’ai dit après 35 minutes que l’UEFA devait intervenir », a-t-il déclaré. « Ils doivent appeler Londres : les deux équipes quittent le terrain, et demain, la finale se jouera entre le Bayern Munich et le Paris Saint-Germain. Je savais que cela arriverait : l’Atlético s’est replié, a cédé la possession, et Arsenal a largement dominé. »
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Pas de « grands noms » à l'Emirates
Sneijder n’a pas seulement critiqué la rencontre : il a aussi adressé une pique à l’effectif d’Arteta. Si le Néerlandais a salué le travail de l’entraîneur, qui a mené les Gunners en finale grâce à une victoire 1-0 âprement disputée, il a toutefois estimé que l’équipe manquait de véritables talents de classe mondiale par rapport aux géants européens d’autrefois.
« J'ai regardé le groupe à nouveau, et Arteta mérite déjà une statue », a ajouté Sneijder. « Il n'a tout simplement pas de joueurs de haut niveau, et avec l'effectif actuel, il parvient à repousser l'Atlético, ce qui est impressionnant. » Ces propos interviennent alors qu'Arsenal reste invaincu dans la compétition et n'a encaissé que six buts en quatorze matches, une solidité défensive qui a façonné son parcours jusqu'à Budapest.
Simeone assume pleinement ses choix
Alors que Sneijder s'interrogeait sur la qualité du match, l'entraîneur de l'Atlético, Diego Simeone, a fait preuve d'humilité après l'élimination de son équipe. Malgré un penalty réclamé par ses joueurs, l'Argentin a refusé de chercher des excuses, préférant souligner la force du leader de la Premier League.
« Si nous avons été éliminés, c’est parce que notre adversaire méritait de passer. Ils ont été efficaces en première mi-temps et ont mérité leur place. Mais ce que je ressens, c’est de la sérénité, de la paix. L’équipe a tout donné », a déclaré Simeone. « Nous sommes venus affronter une équipe incroyablement puissante, et avec nos propres atouts, nous nous sommes battus de toutes nos forces. Je suis reconnaissant envers nos supporters et nos joueurs, et je suis fier de notre parcours. J’avais annoncé pendant la préparation que nous allions nous battre, et c’est exactement ce que nous avons fait. Certes, nous ne repartons pas avec un trophée, mais nous avons atteint un niveau d’exigence rarement accessible. »
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Tous les regards sont tournés vers la finale à Budapest.
Les Gunners mettront le cap sur Budapest pour y défier le vainqueur de la double confrontation entre le PSG et le Bayern Munich. À l’issue d’un match aller chaotique, les Parisiens ont pris l’avantage 5-4, une rencontre que Sneijder estime d’un niveau bien supérieur à celle disputée à Londres. De son côté, Arteta ignorera sans doute le bruit ambiant en préparant son groupe pour un rendez-vous historique sur la scène continentale : Arsenal n’est plus qu’à 90 minutes d’un premier sacre européen.