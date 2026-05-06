Dans une critique cinglante de cette demi-finale, l’ancien meneur de jeu du Real Madrid et de l’Inter a plaisanté en affirmant que l’instance dirigeante aurait dû intervenir et arrêter le match avant même le coup de sifflet de la mi-temps. Bukayo Saka a finalement inscrit le but décisif, mais Sneijder a estimé que le niveau de jeu était bien en deçà des attentes d’une compétition européenne aussi prestigieuse.

Invité sur Ziggo Sport, le Néerlandais, connu pour son franc-parler, a rendu un verdict sans appel sur la rencontre londonienne. « J’ai dit après 35 minutes que l’UEFA devait intervenir », a-t-il déclaré. « Ils doivent appeler Londres : les deux équipes quittent le terrain, et demain, la finale se jouera entre le Bayern Munich et le Paris Saint-Germain. Je savais que cela arriverait : l’Atlético s’est replié, a cédé la possession, et Arsenal a largement dominé. »