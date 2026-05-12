Wesley Sneijder affirme que José Mourinho est l’entraîneur « idéal » pour redresser le Real Madrid et réagit à la pétition demandant le départ de Kylian Mbappé

Alors que le débat sur le futur banc du Real Madrid bat son plein, Wesley Sneijder place José Mourinho comme le candidat « idéal » pour prendre les commandes du club merengue. Le meneur de jeu néerlandais, auteur d’une saison historique et d’un triplé sous les ordres du technicien portugais à l’Inter, salue avant tout la capacité de l’entraîneur de 63 ans à gérer les subtilités d’un vestiaire moderne.

Alors que des informations indiquent que José Mourinho serait en phase finale de négociations pour devenir le prochain entraîneur du Real Madrid, le soutien de Sneijder donne du poids à un éventuel deuxième retour au bercail pour le manager chevronné.