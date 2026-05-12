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Wesley Sneijder affirme que José Mourinho est l’entraîneur « idéal » pour redresser le Real Madrid et réagit à la pétition demandant le départ de Kylian Mbappé
La gestion des joueurs par Mourinho, la clé du succès
Alors que le débat sur le futur banc du Real Madrid bat son plein, Wesley Sneijder place José Mourinho comme le candidat « idéal » pour prendre les commandes du club merengue. Le meneur de jeu néerlandais, auteur d’une saison historique et d’un triplé sous les ordres du technicien portugais à l’Inter, salue avant tout la capacité de l’entraîneur de 63 ans à gérer les subtilités d’un vestiaire moderne.
Alors que des informations indiquent que José Mourinho serait en phase finale de négociations pour devenir le prochain entraîneur du Real Madrid, le soutien de Sneijder donne du poids à un éventuel deuxième retour au bercail pour le manager chevronné.
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La principale qualité de Mourinho
« Je n’ai travaillé avec lui qu’une seule année, mais, durant cette période, l’expérience que j’ai acquise à ses côtés a été incroyable. J’ai déjà décrit sa manière de diriger un groupe, et c’est là sa principale qualité », a expliqué Sneijder lors d’une interview accordée à Hard Rock Bet.
Il a également rappelé qu’entraîner un groupe dans le football moderne ne se résume pas à aligner un onze de départ, car les effectifs sont passés de 23 à 30 joueurs, imposant ainsi une gestion humaine et stratégique de chaque instant.
Gérer les egos de Mbappé et Vinicius
Le Real Madrid doit actuellement trouver l’équilibre entre les exigences de stars mondiales comme Vinicius Junior et Kylian Mbappé, une mission pour laquelle Sneijder estime que Mourinho est particulièrement qualifié.
Le Néerlandais affirme que le club madrilène a besoin d’un entraîneur de premier plan capable de s’imposer face à des personnalités aussi fortes. « Le Real Madrid est l’un des clubs qui nécessite un grand entraîneur, mais aussi un technicien capable de gérer des joueurs exceptionnels aux personnalités très fortes. Je pense qu’il est l’homme de la situation et qu’ils doivent l’engager. Si c’est le cas, ce sera une excellente décision », a ajouté Sneijder.
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Réactions à la pétition demandant le départ de Mbappé
Le débat a également porté sur les pétitions controversées, lancées par certains groupes de supporters madrilènes, demandant le départ de Mbappé. Sneijder a aussitôt défendu l’apport de l’attaquant français sur le terrain, malgré les récentes tensions.
« Certains ne savent probablement même pas ce qu’ils signent. Mais au final, il a aussi été très important pour l’équipe. Il a marqué beaucoup de buts et il y a eu une période où il a porté le Real Madrid alors que Vinicius Junior était blessé et avait des problèmes ; par exemple, il était toujours là », a déclaré Sneijder.
L’ex-star de l’Inter a toutefois critiqué le comportement professionnel de Mbappé : « Il a pris des décisions comme partir en vacances au lieu de rester avec le groupe. Ce n’est pas correct, surtout quand Barcelone peut être sacré champion lors du Clásico. Ça fait mal aux supporters. Il faut être avec l’équipe », a insisté Sneijder.