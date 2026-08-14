Uk Sports Pics Ltd
Traduit par
Wesley Fofana réclame de la stabilité à Chelsea alors que le club londonien se prépare à une nouvelle ère sous Xabi Alonso
Fofana réclame de la stabilité à Chelsea
Chelsea se prépare à entamer une nouvelle campagne sous les ordres d'Alonso, qui devient le neuvième entraîneur du club depuis la prise de contrôle du consortium BlueCo en 2022. Le défenseur central Fofana a souligné le besoin vital de stabilité après les turbulences persistantes à Stamford Bridge, à la fois sur le banc de touche et à travers des dépenses d'effectif dépassant 1 milliard de livres sterling. Antonio Conte reste le dernier entraîneur à avoir survécu à deux saisons complètes au club, entre 2016 et 2018.
- NurPhoto
Un défenseur appelle au calme
Fofana, qui a surmonté de graves pépins physiques pour disputer 38 matches la saison dernière, a révélé que la direction du club partage une vision similaire concernant l’orientation future de Chelsea. S’exprimant auprès de BBC Sport, Fofana a souligné la nécessité d’un environnement plus stable au sein de l’effectif : « Je pense que tout le monde sait que nous avons besoin de stabilité. Nous en avons parlé la saison dernière avec les directeurs et ils ont dit la même chose. Ils pensent comme les joueurs. Nous avons besoin de stabilité. »
La concurrence pour les places grandit
L'activité de Chelsea sur le marché des transferts est restée incessante, avec 10 nouvelles recrues cet été, dont des joueurs d'expérience comme Jordan Henderson et Danny Welbeck, ainsi que des arrivées coûteuses de Morgan Rogers et Maxence Lacroix. Malgré des informations évoquant un noyau dur d'environ neuf ou 10 joueurs « intouchables », comme Cole Palmer et Reece James, Fofana est bien conscient de l'intense concurrence pour une place dans le onze de départ.
Évoquant sa propre situation, Fofana a ajouté : « Nous sommes nombreux, je pense qu'il y en a neuf ou 10 [intouchables]. Tout le monde doit être bon, bien s'entraîner et ensuite, l'entraîneur prend la décision. C'est comme ça pour tout le monde.
« Peut-être que certains partiront, d'autres reviendront encore. Pour moi, il s'agit de bien s'entraîner, d'essayer d'être en forme, et ensuite nous verrons ce que fera l'entraîneur. Si le club me dit qu'il n'a plus besoin de moi, c'est comme ça. Bien sûr, je serais triste, mais c'est le football. On ne peut pas dire : “J'ai ma place et je suis sûr de jouer.” »
- Getty Images
Alonso passe un premier examen
Chelsea boucle sa préparation estivale samedi contre la Real Sociedad avant de recevoir son rival local Fulham lors de son premier match de Premier League le 24 août. Alonso est immédiatement sous pression pour identifier son meilleur système et intégrer une foule de recrues estivales dans un contexte d’attentes croissantes à Stamford Bridge. Les résultats du début de saison serviront de test crucial pour voir si cette nouvelle ère sous les ordres du technicien espagnol peut enfin apporter une constance durable.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles