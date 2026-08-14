L'activité de Chelsea sur le marché des transferts est restée incessante, avec 10 nouvelles recrues cet été, dont des joueurs d'expérience comme Jordan Henderson et Danny Welbeck, ainsi que des arrivées coûteuses de Morgan Rogers et Maxence Lacroix. Malgré des informations évoquant un noyau dur d'environ neuf ou 10 joueurs « intouchables », comme Cole Palmer et Reece James, Fofana est bien conscient de l'intense concurrence pour une place dans le onze de départ.

Évoquant sa propre situation, Fofana a ajouté : « Nous sommes nombreux, je pense qu'il y en a neuf ou 10 [intouchables]. Tout le monde doit être bon, bien s'entraîner et ensuite, l'entraîneur prend la décision. C'est comme ça pour tout le monde.

« Peut-être que certains partiront, d'autres reviendront encore. Pour moi, il s'agit de bien s'entraîner, d'essayer d'être en forme, et ensuite nous verrons ce que fera l'entraîneur. Si le club me dit qu'il n'a plus besoin de moi, c'est comme ça. Bien sûr, je serais triste, mais c'est le football. On ne peut pas dire : “J'ai ma place et je suis sûr de jouer.” »